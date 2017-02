Cine conduce Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB): un general de la Doi si-un sfert, un agent de politie, un bancher si un manager in vanzari

Dumitru Catana

HotNews.ro va prezinta CV-urile celor 6 mebri din CA RATB, cu ce s-au ocupat inainte de a obtine aceasta functie si ce studii au. CV-urile au fost trimise de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.Consiliul de Administratie intermar de la RATB: Mihail Adrian Sorin, Ionut Nicolae Cieocoiu, Iuliu Dan Gogescu, Dumitru Catana, Bogdan Alexandru Trifan si Mihai Petcu.- 1971 - 1976 - Liceul industrial de Petrol Moinesti, specialitatea "Electromecanicamasini si utilaje petroliere;- 1976-1980 - Institutul de Marina "Mircea cel Batran"- Constanta, Facultatea de Electromecanica Navala;- 1997-1998 - Academia Navala Constanta, Master in specialitatea Optimizarea transporturilor navale;- 2004 - Academia Tehnica Militara, Bucuresti - doctorand;-2008 Universitatea Nationala de Aparare Colegiul National de Aparare-Probleme actuale de securitate nationala - Curs principal;- 2008 - Institutul National de Administratie-Curs pentru ocoparea unei functii de lnalti Functionari publici;- 2009 - Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza - Master in specialitatea "Stiinte penale".- 1980-1990 - IEFMNAVROM - Constanta, ofiter mecanic maritim;- 1990 - 1993 - CNM ROMLINE SA-Constanta;- 1991-1993 - Compania de Navigatie OPAL FERRIE FRANTA - sef-mecanic;- 1993-1998 - Ministerul Transporturilor, Inspectoratul navigatiei civile - Compartimentul Conventii Internationale, expert gradul 1A, Presedinte al Comisiilor de Brevetare si Licente pentru personalului navigant din marina civila romana, Presedinte al Comisiilor de licente din cadrul Universitatii Maritime si Academiei Navale Constanta;- 1998-1999 - BANCPOST Bucuresti, expert Compartiment Credite;- 1999-2000 - Inspectoratul General al Politiei Romane - Directia Politiei Transporturi;- 2000-2007 - Directia Generala de Informatii si Protectie Interna - ofiter specialist;- 2007-2009 - Directia Generala de Informatii si Protectie Interna, -Director Diviziunea Securitate;- 2009 - Directia Generala de Informatii si Protectie Interna - Director adj. Diviziunea de management cabinet;- 2009 - Directia Generala de Informatii si Protectie Interna-Sef sector-Diviziunea Bucuresti -Ilfov;- 2009 - Inspectoratul General al Politiei Romane-Directia Politiei Rutiere -Sef Serviciu;- 2010 - Inspectoratul General al Politiei Romane -Oficiul National pentru Protectia Martorilor -SefServiciu ;- 2010-2011- Inspectoratul Politiei Judetene Constanta-Inspector Sef ;- 2010- Universitatea Maritma Constanta-Conferentiar, Sef Lucrari ;- 2013- Ministerul Afacerilor Interne -Consilier ministru;- 2014-2015- Director Autoritatea Navala Romana;Grad profesional: General de brigada.Catana Dumitru mai este, potrivit declaratiei de interese:- membru in CA Euro Apa Vol SA;- membru CA ACM VOL DESIGN;- membru CA Securivol SA;- 1995-1993 - UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI, FACULTATEA DE DREPT, studii de licenta;- 1991-1995 - Liceul "Scoala Centrala din Bucuresti" - profil limba franceza;Experienta profesionala:- 2014 - prezent - director general - SC TRIFSPIDITION SRL Transport intern si international;- 2012 - 2014 - director general, SC ECO PIF SRL;- 2010-2013 - director general SC VIDELMAR SA - industria vinului, fabricare, procesare si comercializarea pe piata interna si exportator sub denumire brand "Dealul Mare";- 2009 - 2012 - director general SC GESSA SCAEN industria sticlei, producator de geamuri float (cristal), mentinerea si dezvoltarea relatiei parteneriatului extern cu societatea Saint Gobain;- 2003-2009- avocat definitiv -Baroul Bucuresti-CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA"TRIFAN BOGDAN" - asistenta juridica si reprezentare in litigii legate de materia comerciala, drept penal si dreptul familiei;2001-2003 - AVOCAT STAGIAR- BAROUL BUCURESTI- SOCIETATEA DE AVOCATURA TOMA DRAGOMIR si ASOCIATII-drept comercial si consultatii, asistenta si reprezentare juridica in litigii de munca;2001-2009 - ASISTENT UNIVERSITAR - UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU - FACULTATEA DE DREPT -disciplina "Drept penal special" -catedra Prof. univ. dr. Ioan Neagu.- 1999 - 2003 - Universitatea "Dunarea de Jos" Galati - Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, Diploma de licenta;- 2003 - 2007 Colegiul National "Mihail Kogalniceanu" - Profil de Limbi si Literaturi Straine, Diploma de Bacalaureat;- 2015 - prezent: director comercial Key Account Refinish Services Dezvoltarea de strategii pentru cresterea afacerii, coordonarea tuturor activitatilor comerciale din cadrul companiei;- 2012-2014 Manager National Vanzari - FMS Fleet Management ServicesCoordonarea echipei de vanzari, managementul portofoliului de clienti, dezvoltarea de strategii si planuri de vanzari, structurare bugete anuale pentru departamentele de Vanzari si Marketing;- 2011-2012 - coordonator vanzari - Hertz Lease - Coordonarea echipei de vanzari, dezvoltarea de strategii pentru indeplinirea targetelor de vanzari, negocieri de preturi, participari la evenimente si licitatii, structurare buget anual pentru dept. Vanzari;- 2008-2010 - Sef departament vanzari leasing operational - Sixt New Kopel Romania - Negocierea contractelor noi si extinderea portofoliului de clienti, raportari si documentatii pentru licitatii , training pentru angajatii noi;- 2007 - 2008 - Specialist vanzari flota - Radacini Motors / Gold&Platin Autocenter - Atragerea de clienti noi si mentinerea relatiilor cu clientii existenti, acumulrea cunostintelor tehnice privind flota si cele specifice industriei;- 2005 - 2007 - agent turism si inchirieri masini - Albatross Travel - Promovarea serviciilor, sfatuirea clientilor in alegerea serviciilor, indeplinirea targetelor de vanzari, implementarea strategiilor de vanzare.- 2008-2010 - MBA in Managementul Finantelor - City University of Seattle;- 2007 - 2008 - Master in Management Financiar International Bucuresti- Institutul Bancar Roman, Scoala de Studii Academice Postuniversitare din Bucuresti;- 2006 - 2007 Diploma postuniversitara, Sistemul bancar si contabilitate - Institului Bancar Roman;- 2001 - 2005: S.N.S.P.A. Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - Facultatea de Stiinte Politice.- Iulie 2014 - Prezent - Consultant in domeniul financiar si al investitiilor publice / private;- Octombrie 2013 - Iulie 2014 - Director Divizie Vanzari IMM - OTP Bank;- Martie 2013 - Octombie 2013 - Director Regional - Corporatii- Volksbank Romania;- Martie 2012 ¬ Martie 2013 - Director Raiffeisen Bank;- June 2011 - March 2012 - Director Vanzari si Strategie- Banca Transilvania;- Septembrie 2009 - Iunie 2011 - Director Adjunct- Retail Banking - Banca Transilvania;- August 2007 - Septembie 2009- Director Sucursala - Credit Europe Bank;- Iulie 2005 - August 2007- Coordonator zonal, persoane fizice - Banca Transilvania;- Decembrie 2003 - Julie 2005 - Broker Asigurari.\u000C- 1982-1986 Liceul Industrial nr. 23;- 1987-1992 Institutul Politehnic Bucuresti - Facultatea de Transporturi;- 17.08.2015 - prezent - Sef Serviciu Programare - Directia Generala Directia Exploatare RATB;- 24.03.2015-16.08.2015 - Director Directia mentenanta si administrare sistem - RATB;- 25.01.2014 - 23.03.2015 - Sef serviciu programare - Directia programare si Siguranta Circulatiei RATB;- 30.08-2013-24.01.2014 - director Directia programare si Siguranta Circulatiei RATB;- 2011-2013 - sef serviciu Programare, Directia de Exploatare RATB;- 2006-2011 - sef Depou Colentina RATB;- 2002-2006 - sef sectie Depoul Victoria;- 1996-2002 - sef atelier intretinere Depoul Colentina;- 1994-1996 - inginer procese tehnologice Depoul Colentina;- 1988 - Diploma bacalaureat - Liceul Industrial nr. 20 - Bucuresti;1991- Curs intensiv - Scoala de Politie Oltenita;-2002-2006 - Facultatea de Drept - Universitatea "Nicolae Titulescu" - Bucuresti;- 2010- Curs masterat - Stiinte Penale - Universitatea Nicolae Titulescu" - Bucuresti.- Grad profesional: agent sef de politie;- 1990-1991 Agent Politie Sectia 7 Politie - Sector 2;- 1991-1994 - agent politie - Directia Generala de politie a Municipiului Bucuresti;- 1994-2011 Agent Politie Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Furturi de Autovehicule.Situatia de la RATB este una critica, iar acest consiliu de administratie trebuie sa vina urgent cu solutii. Din cauza lipsei banilor pentru investitii, flota RATB a ajuns intr-o stare deplorabila, mai putin de 60% din parcul de vehicule fiind functional, potrivit informatiilor date publicitatii de regie la inceputul anului 2016.Ultimele achizitii importante de vehicule au avut loc in perioada 2006-2009, cand parcul de vehicule a fost innoit cu 1.000 autobuze si 100 de troleibuze."RATB utilizeaza in prezent un parc circulant efectiv de 690 de autobuze, adica 69% din totalul celor 1.000 disponibile. In privinta tramvaielor, parcul circulant efectiv este de 256 din totalul de 475 de tramvaie (54%). Din numarul total de tramvaie, 297 au gradul de uzura de peste 100%, 82 au un grad de uzura intre 75-100%, 54 - un grad de uzura intre 50-75%, 32 intre 25-50% si numai 10 tramvaie sunt aproape noi, (cu un grad de uzura intre 0 si 25%). Parcul circulant efectiv al troleibuzelor este de 172, din totalul de 297 (aproximativ 59%). Din total, 265 de troleibuze au un grad de uzura de peste 100%, adica peste 89%, celelalte 32 de troleibuze avand un grad de uzura intre 75-100%", se arata in comunicatul RATB trimis la inceputul anului 2016.Primarul general Gabriela Firea a declarat ca se vor cumpara piese de schimb, insa parcul este invechit, iar problema nu este rezolvata.Primaria Capitalei a anuntat ca va achizitiona 400 de autobuze, 100 de troleibuze si 100 de tramvaie, in cadrul unui program multianual cu o durata de 4 ani, incepand cu anul 2017. Licitatia inca nu a fost lansata, iar daca vor fi contestatii, acest termen ar putea fi depasit.O alta problema este lipsa benzilor unice, ceea ce duce la intarzieri masive ale mijloacelor de transport ale RATB care raman blocate in trafic.Arterele din Bucuresti pe care s-au implementat benzi unice in ultimii ani sunt:- Splaiul independentei, intre sos. Cotroceni si bd. Eroilor si in dreptul Centrului Istoric;- Calea Dorobantilor si str.Polona, intre bd.Dacia si sos.Stefan cel Mare;- Bd. Dacia, intre Calea Dorobantilor si str.Icoanei;- Bd.Regina Elisabeta sib d.Mihail Kogalniceanu, intre Calea Victoriei si Piata Operei;- Bd. Unirii, intre Piata Unirii si Piata Alba Iulia.Primaria Capitalei a finalizat lista bulevardelor pe care ar urma sa se implementeze benzi unice pentru tramvaie si autobuze, a declarat recent primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru HotNews.ro. Aceasta spune ca proiectul urmeaza sa fie discutat cu Brigada de Politie Rutiera pentru aprobare. Printre bulevardele pe care Primaria Capitalei intentioneaza sa faca benzi unice pentru RATB se numara: bd. Aviatorilor, Sos. Kiseleff, bd. Magheru, Sos. Colentina bd. Decebal, bd. Tineretului si Drumul Taberei.Pe benzile unice pot circula doar mijloacele de transport in comun, taxiurile si echipajele de interventie. Aceasta masura a fost implementate de majoritatea capitalelor europene pentru a imbunatati transportul public. Astfel, tramvaiele, troleibuzele si autobuzele nu mai stau blocate intrafic, ci au prioritate.Primaria Capitalei vrea sa implementeze banda unica pentru autobuz si troleibuz pe urmatoarele artere:- Sos. Bucuresti-Ploiesti intre Bd. Aerogarii - Piata Presei LibereBd. Aerogarii - Piata Presei Libere- Sos. Kiseleff intre Piata Presei Libere-Bd. C-tin Prezan- Bd. Gh. Magheru intre Piata Romana- Str. C.A .Rosetti- Str. N. Balcescu intre Str. C.A.Rosetti - Piata Universitatii- Bd. Aerogarii intre Sos. Bucuresti-Ploiesti - Str. N. Caramfil- Str. N. Caramfil intre Bd. Aerogarii - Sos. Pipera- Bd. Aviatorilor intre Str. N. Caramfil - Piata Charles de Gaulle- Sos. Colentina intre Bucur Obor- Str. Sportului- Cal. Mosilor intre Bucur Obor- Bd. Carol I- Sos. Iancului intre Sos. Mihai Bravu - Sos. Pantelimon- Bd. Chisinau intre Sos. Pantelimon - Bd. N. Grigorescu- Bd. N. Grigorescu intre Bd. Basarabia - Bd. Th. Pallady- Bd. Unirii - Str. Traian - Piata Alba Iulia- Bd. Decebal intre Piata Alba Iulia - Sos. Mihai Bravu- Str. Baba Novac intre Sos. Mihai Bravu - Str. C-tin Brancusi- Str. C-tin Brancusi intre Str. Baba Novac- Str. Lucretiu Patrascanu- Str. Lucretiu Patrascanu intre Str. C-tin Brancusi - Bd Basarabia- Splaiul Independentei intre Piata Unirii -Pod Eroilor- Bd. D. Cantemir intre Piata Unirii- Cal. Serban Voda- Bd. Tineretului intre Cal. Serban Voda - Cal. Vacarestilor- Cal. Vacarestilor intre Bd. Tineretului - Piata Sudului- Str. Nitu Vasile intre Piata Sudului - Bd. Al. Obregia- Bd. AL Obregia intre Str. Nitu Vasile - Str. Tumu Magurele- Drumul Taberei (ramura de nord) intre Str. Valea Ialomitei - Drumul Sarii- Drumul Taberei (ramura de sud) intre Str. Valea Argesului - Str. Brasov- Bd. luliu Maniu intre Grup Scolar Auto- Piata Leul- Cal. Grivitei intre Bd. Ion Mihalache - Gara de Nord- Bd. Ion Mihalache intre Cal. Grivitei -Piata Victoriei- Bd. C-tin Prezan - intre Sos. Kiseleff - bd. AviatorilorPrimaria Capitalei vrea sa implementeze cale unica de rulare pentru tramvai pe urmatoarele artere:- Sos. Oltenitei intre Romprim - Piata Eroii Revolutiei - 4,5 km- Sos. Viilor intre Piata Eroii Revolutiei-Str. Dr. Istrate - 1,0 km- Str. Dr. Istrate intre Sos. Viilor-Sos. Progresului - 0,3 km- Bd. Timisoara intre Sos. Progresului-Bd. Vasile Milea - 0,5 km- Bd. Vasile Milea intre Bd. Timisoara-Pasajul Basarab - 1,8 km- Bd. Iancu de Hunedoara intre Pasaj Victoria-Sos. Stefan cel Mare - 0,7 km- Sos. Stefan cel Mare intre Bd. lancu de Hunedoara-Sos. Mihai Bravu - 2,1 km- Sos. Mihai Bravu intre Sos. Stefan cel Mare-Cal. Vacaresti -5,6 km- Cal. Vacaresti intre Sos. Mihai Bravu-Sos Oltenitei - 1,5 km- Sos. Colentina intre Pasaj Colentina (cap linie 21)-Bucur Obor - 4,5 km- Cal. Mosilor intre Bucur Obor-Bd. Carol I - 1,5 - kmO alta problema este ca transportul de suprafata nu este integrat cu metroul, nu exista un bilet unic, iar traseele nu acopera in mod eficient orasul.