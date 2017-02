​Rise Project: Bucati din Parcul Grozavesti, retrocedate de Poteras, ajunse la rudele nevestei

Fostul primar al Sectorului 6 Cristian Poteras (2004-2012), condamnat la inchisoare pentru retrocedari frauduloase, a restituit terenuri inclusiv in interiorul Parcului Grozavesti. O fasie din aceasta zona verde se afla si astazi in proprietatea rudelor sale, scrie Rise Project "Un interlop care isi masura timpul cu termenele dosarului penal in care era judecat a avut rolul de pion in scoatarea a 5 ha din patrimoniul Bucurestiului, prin decizii de retrocedare suspecte.Terenurile au fost restituite pe numele unor oameni simpli, analfabeti sau muribunzi, care i-au dat interlopului procura de reprezentare, si au ajuns, in cele din urma, la rude si la parteneri de afaceri ai familiei Poteras. Inainte de a se opri in aceasta "halta" finala, toate au facut un ocol pe la patronul firmei careia Poteras i-a incredintat serviciul de ridicare a masinilor parcate neregulamentar in Sectorul 6", scrie Rise Project.