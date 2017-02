Viena: Amenzile pentru aruncarea mucurilor de tigara pe strada si pentru persoanele care nu curata dupa caini vor creste de la 36 la 50 de euro, putand sa ajunga pana la 90 euro

Anual sunt depozitate in cosurile de gunoi din Viena 36 de milioane de saci cu dejectii de caine si 100 de milioane de mucuri de tigara.Strazile si parcurile din Bucuresti sunt pline de excremente de caine. Desi Primariile de sector din Capitala au inca din 2010 parghii legale sa ii amendeze pe posesorii de caini care nu strang dupa animale, iar amenzile depases 100 de euro, acestea nu se aplicai. De exemplu, in 2015, Primaria sector 3 a aplicat 1.100 amenzi, Primaria sectorului 1 circa 600 de amenzi, in timp ce Primaria sectorului 4 a aplicat doar 19 amenzi, iar Primaria sectorului 5, doua amenzi. Sectorul 6 nu detine aceste date pentru 2015, insa in primele 6 luni din 2016 a dat doar 27 de amenzi. Asta in conditiile in care, dupa cum recunosc chiar primarii de sector, exista zeci de sesizari ale cetatenilor nemultumiti, care se plang ca in parcurii, copiii se joaca printre fecale de caine, si cer amendarea posesorilor de caini care nu respecta legea.Potrivit Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare si igienizare ale municipiului Bucuresti, nerespectarea curateniei pe domeniul public de catre persoanele care poseda animale de companie constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 la 500 lei in cazul persoanelor fizice. Potrivit legislatiei in vigoare, proprietarii de caini si pisici trebuie sa fie dotati cu manusi si pungi din plastic atunci cand ies cu animalele de companie la plimbare. Daca sunt surprinsi pe domeniul public fara aceste obiecte de curatenie, acestia pot fi amendati. Politia locala de sector, aflata in subordinea Primariei locale, face controalele si aplica amenzile/avertismentele, potrivit legii.