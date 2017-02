Investitie controversata in Bistrita: Odiseea partiei de schi pe care ploaia a spalat zapada artificiala

documente Proces verbal deschidere oferte_partie-semnat (16 Feb 2017) PDF, 126KB

"Au terminat lucrarile anul trecut. Nu au deschis partia in primul rand pentru ca nu au avut asigurata energie electrica, pe 15-18 ianuarie s-au racordat. Daca aveau energie electrica, zapada ar fi putut face, puteau pune tunurile si deschideau partia inca din decembrie. Nu s-au gandit ca trebuie energie electrica la partie. Nu au avut nici operator, nu au pregatit personal. Pe 25 ianuarie au inceput sa faca zapada artificiala, atunci au semnat contractul cu operatorul, si au avut niste avarii. Lacul de unde iau apa pentru zapada artificiala l-au golit in 4 zile, iar pompa care alimenta lacul nu a facut fata debitului cu care scotea din lac. Pana la urma au reusit sa faca zapada, au zis ca deschid pe 7 februarie, dar a venit o ploaie si a spalat zapada. Acum s-au apucat iar sa faca zapada, dar de maine se incalzeste din nou. Practic, toaca banii orasului acolo. Daca faceau zapada artificiala inca din decembrie, iarna asta s-ar fi putut schia doua luni. Nici acum nu se schiaza. Anul viitor nu se stie ce va fi, dar nu cred ca va fi o iarna ca asta", a declarat Florin Chereji, consilier local PNL Bistrita, pentru HotNews.ro.Reprezentantii Primariei Bistrita spun ca lucrarea are termen de finalizare la finalul acestei luni si ca primarul a avansat acele termene in baza declaratiilor constructorului, incercand sa fructifice zapada din acest an."Nu stiu cand se va deschide si cred ca nimeni nu poate sa raspunda la intrebarea asta fiindca depinde de conditiile meteo. Daca vremea permite, se va deschide. Nu as vrea sa comentez ce spune dl. Chereji. Noi acolo vorbim despre un proiect unitar care cuprinde si instalatia electrica si instalatia de urcare pe cablu, de nocturna. Nu am inceput sa facem instalatia de urcare fara racordul electric. Noi le-am facut pe toate de la inceput ca si demers. Toate au fost servicii contractate, nu primaria le-a facut. Evident ca ele aveau niste termene, termenele respective au fost respectate din punctul nostru de vedere si din punct de vedere contractual. Sigur ca daca avea instalatia electrica pusa mai repede in functiune, atunci puteau fi facute probele, iar partia putea fi deschisa. In luna decembrie cand am vazut ca avem o iarna cu multa zapada, cu temperaturi scazute, am avut discutii cu executantul care a fost receptiv si ne-a incurajat sa avansam niste termene, ca in ianuarie partia de ski ar putea fi functionala. Asta insemna ca el sa-si incheie lucrarile cu o luna si jumatate mai devreme", a declarat pentru HotNews.ro Mihai Rusti, purtator de cuvant al Primariei Bistrita.In ceea ce priveste problema alimentarii lacului artificial, acesta nu a putut da mai multe informatii."Este o chestiune pe care noi nu o avem ca si document scris fiindca nu am facut receptia la lucrarea respectiva. Nu s-a predat lucrarea. Sunt discutii, am vazut si eu, dar pana la urma documentele vor vorbi", a explicat Mihai Rusti.Intrebat de fezabilitatea partiei, acesta spune ca instalatia de urcare va fi folosita si vara pentru alte activitati."Este o investitie foarte mare care nu a fost gandita doar pentru perioada rece a anului. Partea de urcare intentionam sa o folosim in tot timpul anului fiindca exista si alte activitati care se preteaza. Poate sa fie amenajat un sistem de coborare cu niste masinute pe sina. Urcarea se face cu telescaunul, iar coborarea cu masinutele respective. Pot sa fie atasate de telescaun si sisteme de prindere a bicicletei, pentru cei care doresc sa coboare pe bicicleta, un punct de belvedere fiindca avem o priveliste foarte frumoasa. Vrem sa facem o diversificare a activitatilor de petrecere a timpului liber", a mai spus acesta.Pentru prestarea serviciilor de operare/exploatare a instalatiilor (instalatie de transport pe cablu, instalatie de producere a zapezii artificiale si instalatie de iluminat nocturn) aferente pirtiei de schi, Primaria Bistrita Nasaud a atribuit pe 25 ianuarie 2017 un contract de 297.000 lei firmei Euroalpin Bistrita, care are ca subcontractant firma COMELF SA. Contractul se incheie pe 31 martie 2017.Atribuirea contractului s-a facut prin procedura simplificata, iar la licitatie a participat o singura firma, respectiv cea castigatoare.Potrivit datelor de la Registrul Comertului, SC Euroalpin Bistrita SRL a fost infiintata pe 03.10.2016 si ii are ca actionari pe Dumitru Tanase (45%) si Tat Adriana (55%). Dumitru Tanase este actionar si la firma Eurocompozite SRL, celebra pentru faptul ca a vandut Primariei Bistrita strutii, ouale si merele din fibra de sticla care au impanzit orasul. Pe strazile Bistritei pot fi gasiti, incepand cu anul 2011, zece struti din fibra de sticla , cu o inaltime de 1,5 metri, care reprezinta mascota orasului si pentru care primaria a platit acestei firme 42.000 lei. In 2012, Primaria a cumparat noua oua gigant pentru care s-au cheltuit 19.000 de lei. IN 2013 s-au comandat inca trei oua de Paste decorative, pentru suma de 6.000 de lei. Tot in 2013, Primaria a achizitionat sase mere gigant pentru care a platit 21.000 de lei.In ceea ce priveste firma COMELF, aici este actionar chiar primarul orasului, Ovidiu Cretu, potrivit declaratiei de interese a acestuia, postata pe site-ul primariei. In plus, acesta a lucrat in aceasta companie, ca director, in perioada 2001-2004.Intrebat despre aceasta situatie, purtatorul de cuvant al primariei Bistrita spune ca nu este o problema."Cred ca asta este o chestiune pe care un jurist ar putea sa o clarifice. Din cate stiu eu nu este niciun fel de problema. Una este sa fii actionar si alta este sa fii in structura administrativa a companiei. Nu este un secret ca dl. primar este actionar la COMELF, fiindca dansul a lucrat ani de zile acolo. A fost inginer, sef serviciu, director, iar daca va amintiti, in anii 90 exista sistemul acela de castigare a statutului de actionar prin actiuni pe care le primeai in calitate de angajat a companiei respective", a declarat pentru HotNews.ro Mihai Rusti, purtator de cuvant al Primariei Bistrita.Istoria partiei de schi de pe Dealul Cocosului incepe in 2010, cand Consiliul local Bistrita a aprobat prin Hotararea nr. 241/22.12.2010 realizarea unui complex sportiv polivalent in zona localitatii Unirea. Studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii a fost adoptat de Consiliul Local pe 28 iulie 2011.Durata de finalizare a investitiei estede 12 luni de la inceperea lucrarilor, iar finantarea obiectivului de investitii se face prin parteneriat public-privat sau din alte fonduri legal constituite, potrivit hotararii adoptate."Veniturile estimate a se realiza din exploatare pe o perioada de 30 de ani sunt in suma de 119.164.522 lei, iar venituri suplimentare ale bugetului local provenite din taxe si impozite in sarcina celor care dezvolta in zona servicii de turism, si din proprietati fiind estimate la 7.147.396 lei. Exactitatea si realiatea indicatorilor tehnici fundamentali de proiectant va fi confirmata sau infirmata dupa darea in exploatare a obiectivului de investitii", se arata in studiul de fezabilitate.In luna februarie 2011, Primaria Bistrita a contractat de la UniCredit Tiriac Bank un credit de angajament in valoare de 20.000.000 lei, pe o perioada de 10 ani, pentru realizarea partiei si a unui drum cu pod peste raul Bistrita. Cu tot cu dobanzi, Primaria trebuie sa dea inapoi circa 26 milioane lei.Primaria Bistrita mai are de rambursat un credit in valoare de 35 milioane lei contractat in anul 2006, pe o perioada de 20 ani, banii imprumutati la acea data de fostul primar Vasile Moldovan (PDL) fiind folositi pentru reabilitarea mai multor strazi din municipiu.In luna august 2015, primarul municipiului Bistrita, Ovidiu Cretu, a semnat contractul de incepere a lucrarilor la partia de schi. Lucrarile sunt efectuate de catre firma Kranz Eurocenter SRL din Pitesti, al carei patron este omul de afaceri Corin Boian, prezent la semnarea contractului, iar suma pentru care a fost adjudecata licitatia se ridica la peste 24 milioane lei, inclusiv TVA.Licitatia a fost castigata, initial, de asocierea SC Record SRL - SC Electroconstructia Elco Bistrita SA - Bartholet Maschinenbau AG - SC Triplex Constructia SRL, din care face parte cunoscuta firma producatoare de echipamente pe cablu Bartholet, insa reprezentantii Kranz Eurocenter SC - SC Elcompet SRLau contestat raportul comisiei de licitatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si au obtinut castig de cauza.Lucrarile au inceput o luna mai tarziu, iar primarul promitea ca se vor finaliza in iunie 2016.Apoi, acesta a declarat ca va fi deschisa in decembrie 2016, apoi in ianuarie 2017, apoi in februarie 2017, dar aceasta nu functioneaza nici in prezent.Lungimea partiei (de categorie medie spre usoara) este de 1.335 m (diferenta de nivel de 257,5 m), cu o latime de 60 m. Partia are punctul de plecare la o altitudine de aproximati 680 m, este dotata cu un telescaun fix cu 4 locuri, nocturna, statie de plecare, drum de acces si parcare, bileterie.Taxa de acces la telescaun este diferentiata in functie de varsta: intre orele 9.00 - 16.00: 1. Persoane adulte: 30 de lei pe zi/ 150 de lei pentru 6 zile, 2. Tineri intre 15-18 ani inclusiv si seniori (peste 65 ani): 20 de lei pe zi / 110 lei pentru 6 zile, 3. Copii pina la 14 ani inclusiv: 10 lei pe zi / 50 lei pentru 6 zile, 4. Nocturna (orele 18.00 - 21.00): 20 lei pe zi.