​Rise Project: 38 de terenuri, în valoare de aproximativ 150 de milioane de euro, retrocedate suspect in sectorul 6

Totul s-a petrecut intre 2004 si 2008, in anii primului mandat al lui Cristian Poteras, rudele si asociatii sai regasindu-se printre beneficiarii acestui val de restituiri imobiliare.E vorba de 38 de terenuri, in valoare de aproximativ 150 de milioane de euro, insirate peste tot prin Sectorul 6: pe cursul Dambovitei, langa depoul de tramvaie Preciziei, vizavi de mallul Plaza, in Parcul Grozavesti, in apropiere de Lacul Morii etc, potrivit sursei citate.



Citeste aici mai mult.