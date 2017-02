Spitalul Colentina: Un neurochirurg acuza ca nu se mai pot face operatii dupa ora 15.00, doi pacienti fiind "condamnati la moarte" / Managerul neaga acuzatiile

"Incepand din ianuarie 2017, personalul ATI a fost redus numeric de catre noul manager, iar orele suplimentare nu au mai fost platite (personalul era deja subnormat, ceea ce constituia o situatie extraordinara, care legal ar fi permis acordarea acestor plati, desi exista o ordonanta care spune ca personalul corect normat nu are dreptul la plata orelor suplimentare). A facut asta in conditiile in care resursa umana este total insuficienta in spitalele publice si toti medicii nostri fac un efort extraordinar pentru a convinge oameni sa se alature echipelor din care facem parte. Aceste actiuni ale doamnei manager au dus la imposibilitatea realizarii de interventii neurochirurgicale dupa ora 15. Sectiei de neurochirurgie s-au adresat doi pacienti cu patologie tumorala benigna, insa cu o situatie clinica deosebit de grava, cu un prognostic vital ce ar putea fi mai mic de o luna in lipsa operatiilor, dar care, daca operatiile s-ar face cu succes, ar avea o speranta de viata egala cu a populatiei generale. Cei doi pacienti au fost programati pentru interventii in a doua parte a lunii februarie, in prezent realizandu-se bilantul si planul preoperator. Este de stiut ca, cei doi pacienti au vazut neurochirurgi din toate clinicile de profil din Bucuresti, acestia declinandu-si competenta. Problema a aparut pentru ca timpul operator mediu pentru fiecare pacient este de aproximativ 12 ore, astfel neputandu-se efectua interventiile pana la ora 15 (lipsa personalului ATI, neplata orelor suplimentare, concedierea de personal), pacientii fiind condamnati la moarte", scrie medicul IOnut Gobej intr-o postare pe Faebook, pe 11 februarie.Acesta spune ca pana in ianuarie 2017, au fost realizate multiple astfel de interventii, administratia trecuta gasind resursele materiale pentru a rezolva situatii similare.Acesta spune ca vorbit cu managerul spitalului - Silvi Ifrim - insa nu s-a rezolvat nimic si cere demisia acesteia."Plin de sperante si incredere (ca vom reusi impreuna sa salvam acesti oameni, gasind solutii rationale), am apelat cu toata buna credinta la ajutorul doamnei manager Silvi Ifrim, la care am fost in audienta vineri 10 februarie.Vazand ca demersul meu a ramas fara rezultat, am facut o cerere in scris, exact cu cele discutate cu doamna manager, pe care o atasez mai jos, insa mi-am pierdut speranta ca vom putea realiza ceva in aceasta echipa. Tinand cont de cele de mai sus, consider ca acest om (ma intreb daca nu gresesc folosind acest atribut), manager al Spitalului Clinic Colentina, nu poate indeplini in continuare aceasta functie, pentru ca nu este competent, nu este moral si ca pentru el binele pacientilor "reprezinta o lozinca" si "nu este interesat de ei". Formuland altfel, cer demisia de urgenta a doamnei manager Silvi Ifrim si inlocuirea ei cu o persoana competenta, capabila sa rezolve probleme in interesul pacientilor. De asemenea, cer celor care cred in mine, sa se alature demersului meu", se mai arata in postarea de pe Facebook.Managerul Spitalului Colentina, Silvi Ifrim, sustine ca afirmatiile doctorului Ionut Gobej nu se sprijina pe realitate, sectia ATI are garda continua, iar actul medical nu a fost niciodata conditionat de depasirea programului de lucru, insa medicul nu cunoasate legea privind orele suplimentare."Am luat la cunostinta cu surprindere de cele prezentate in presa de doctorul Gobej, fara o documentare corecta privind situatia din Spitalul Colentina. De mentionat ca afirmatiile doctorului Gobej nu se sprijina pe realitate, iar semnatarul pare sa nu cunoasca sau sa nu accepte prevederile legale privind situatia orelor suplimentare. Doctorul Gobej vorbeste despre sectia de ATI, unde exista garda continua, data fiind natura sectiei. Cum poate, in acest caz, sa afirme ca dupa ora 15.00 nu ar mai fi personal in sectie?", spune managerul unitatii sanitare, Silvi Ifrim, intr-un comunicat remis News.ro Managerul Spitalului Colentina sustine ca nu a fost disponibilizata nicio persoana din respectiva unitate sanitara."Mai mult, contrar afirmatiilor doctorului Gobej, nicio persoana nu a fost disponibilizata din spitalul Colentina pana in acest moment. Actul medical nu trebuie si nu a fost niciodata conditionat de depasirea programului de lucru", a adaugat Ifirm.In plus, managerul a adaugat ca medicul face parte dintr-o "sectie favorizata"."Interesant, doctorul semnatar face parte dintr-o sectie favorizata in detrimentul altor sectii in ultimii ani. Rezolvarea problemelor din spitalul Colentina, provenite in majoritatea lor din managementul defectuos anterior, nu se poate face prin presiuni individuale si la care exista o mult prea usoara receptivitate. Consiliul medical convocat luni, 13 februarie 2017, va lua in discutie toate problemele si dezechilibrele create in Spitalul Colentina. Incercarea de a se face presiune prin pacienti si presa este inadecvata, atat timp cat sectii din spital, defavorizate direct sau indirect de vechea conducere, supravietuiesc cu dificultate in acest moment si ar putea recurge la aceeasi modalitate. Spitalul Colentina are nevoie acum de liniste si de revenire la un cadru legal pentru a putea repara ce s-a stricat si pentru a putea progresa pe masura renumelui", mai spune managerul interimar, Silvi Ifrim, potrivit sursei citate.La inceputul lunii ianuarie, primarul Capitalei, Gabriela Firea, l-a demis pe managerul Spitalului Colentina, Bogdan Andreescu, pe motiv ca i-a tinut pe pacienti in frig in saloane.Directorul medical al Spitalului Clinic Colentina, Dana Gabriela Ionescu, a declarat la vremea respectiva ca saloanele nu au fost incalzite din cauza unei avarii RADET, regie in subordinea municipalitatii.Primarul Gabriela Firea a numit-o manager interimar al Spitalului Clinic Colentina pe dr. Silvi Ifrim.Absolventa a Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, dr. Silvi Ifrim este medic primar de medicina generala, medic specialist in Diabet, Nutritie si Boli metabolice, avand competente in echografie generala si vasculara. In anul 2004 a devenit doctor in stiinte medicale, iar in 2007 a obtinut competente in Managementul Spitalelor, ambele in cadrul UMF "Carol Davila" Bucuresti.Cu exceptia primilor doi ani de stagiatura si a ultimelor 8 luni in care a ocupat pozitia de manager al Institutului National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan", dr. Ifrim si-a desfasurat activitatea, timp de 30 de ani, fara exceptie sau intrerupere, in cadrul Spitalului Clinic Colentina. Incepand din anul 2002, a condus compartimentul/sectia de Diabet, nutritie si boli metabolice.