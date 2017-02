Comercializarea de pasari si oua de catre producatorii  individuali a fost interzisa in pietele din Sectorul 1, dupa aparitia unor cazuri de gripa aviara

Totodata, a fost interzisa pe teritoriul Sectorului 1, organizarea de targuri si expozitii de pasari. Mai mult, incepand de sambata, 11 februarie 2017, Politia Locala Sector 1, va demara controale in piete privind comercializarea de pasari si oua. Acest control, va fi dublat si de Administratia Pietelor Sector 1, in special in Piata 16 Februarie, potrivit sursei citate.Masura a fost luata ca urmare a faptului ca, potrivit unui buletin de analiza emis de Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti, a fost confirmata influenta aviara la cinci pescarusi gasiti morti pe malul lacului Grivita in aval de barajul Straulesti.O alta masura pentru prevenirea si raspandirea focarului de boala, dispusa in aceasta dimineata de celula de criza, o constituie verificarea de catre Politia Animalelor a gospodariilor care detin pasari pentru a se asigura ca acestea sunt tinute inchise si nu vin in contact cu pasarile salbatice."De asemenea, incepand de astazi Politia Locala a inceput o ampla campanie de informare a cetatenilor cu privire la masurile ce trebuie sa le ia pentru prevenirea raspandirii cazurilor de gripa aviara. Astfel, politistii locali au distribuit si afisat in locuri vizibile pliante informative. Acestea au fost distribuite si afisate la gurile de metrou, in pietele din Sectorul 1, la intrarea in parcuri, la gospodariile oamenilor, in zona lacurilor, la comerciantii de furaje pentru pasari si in alte locuri aglomerate din aceasta zona administrativa. Campania de informare va dura 30 de zile. In plus, va fi tinuta o legatura stransa cu societatea de salubrizare ROMPREST, pentru a aduna fara intarziere pasarile moarte sau cazute pe domeniul public", se arata intr-un comunicat", se arata intr-un comunicat emis de Primaria sector 1.Toate cazurile de imbolnavire sau moarte la pasarile din orice specie din curtea proprie sau din locuri publice trebuie sa fie anuntate, in regim de urgenta, la Directia Sanitar- Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti, telefon 021/3480565, fax 021/3482352, e-mail office-bucuresti@ansvsa.ro.Potrivit unui buletin de analiza, emis de Directia Sanitar- Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti, a fost confirmata influenta aviara la cinci pescarusi gasiti morti pe malul lacului Grivita, in aval de barajul Straulesti.In aceste conditii, Directia Sanitar - Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti, institutia care conduce celula de criza de la nivelul Capitalei, a stabilit o zona de supraveghere sau monitorizare de 10 kilometri in jurul locatiei unde au fost descoperite cazurile de gripa aviara. Aceasta zona de supraveghere cuprinde Sectoarele 1, 2, 5 si 6 din Municipiul Bucuresti precum si localitatile Tunari, Otopeni, Corbeanca, Buftea, Mogosoaia, Chitila, Dragomiresti Vale si Chiajna din judetul Ilfov.Potrivit sursei citate, gripa aviara este infectia determinata de virusuri gripale specifice pasarilor, care in mod normal afecteaza curcile, gainile, strutii, fazanii, potarnichile, ratele, gastele, pasarile salbatice acvatice din fauna locala si migratoare.Virusul este transmis prin intermediul pasarilor bolnave, moarte, a apei contaminate si prin fecalele si secretiile din caile respiratorii ale pasarilor salbatice purtatoare.Pentru a preveni infectarea pasarilor domestice, acestea trebuie tinute in tarcuri special construite, care sa le izoleze complet de pasarile salbatice. Aceste tarcuri trebuie sa fie acoperite complet, pentru ca excrementele pasarilor zburatoare sa nu ajunga in spatiul pasarilor domestice. Totodata, pasarile domestice trebuie tinute separat pe specii (ratele separat de gaste, separat de gaini, separat de curci si asa mai departe). In masura in care aceste tarcuri nu pot fi construite, trebuie avut grija ca macar pasarile din gospodarie sa nu paraseasca teritoriul curtii, limitand astfel contactul cu alte pasari din vecinatate.- Ochi rosii , secretii nazale si lacrimale evidente , stare generala alterata, creasta umflata si cianotica, pielea capului si a gatului violacee, cianotica si tumefiata, dificultati in respiratie- Odata infectate, atat pasarile domestice cat si cele salbatice (inclusiv gainile, ratele, gastele, curcanii si porumbeii) se pot imbolnavi si muri, infectia se extinde imediat, drept urmare, ca o masura radicala, toate pasarile din curte trebuie sacrificate.Principala cale de infectare este contactul direct cu pasarile bolnave sau cu suprafete si obiecte contaminate. Infectarea poate avea loc de asemenea in timpul taierii, jumulirii, transarii si pregatirii pasarilor pentru a fi gatite, potrivit informatiilor furnizate de Primaria sector 1.Masura a fost luata ca urmare a faptului ca, potrivit unui buletin de analiza emis de Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti, a fost confirmata influenta aviara la cinci pescarusi gasiti morti pe malul lacului Grivita in aval de barajul Straulesti."M-am asigurat ca Planul de Masuri aprobat de catre Centrul de Combatere a bolilor al Municipiului Bucuresti va fi aplicat cat mai urgent. La nivelul Primariei Capitalei functioneaza incepand de ieri o celula de criza formata din reprezentantii ALPAB, ai Politiei Locale, ai ASSMB, ASPA, DGASMB. Conform specialistilor, nu exista un risc imediat de transmitere la om a virusului gripei aviare, insa reprezentantii Municipalitatii cu responsabilitati in implementarea masurilor asumate, vor actiona pentru a preintampina raspandirea bolii si vor comunica permanent cu toate institutiile implicate in acest proces", a declarat primarul General, Gabriela Firea, potrivit unui comunicat emis de Primaria Capitalei.Potrivit managerului Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti, Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, "desi nu exista un risc imediat de transmitere la om, suntem obligati sa luam toate masurile care se impun conform legislatiei internationale, pentru a impiedica aparitia unui virus gripal recombinat (adica virus gripal aviar+virus gripal uman) care ar putea afecta populatia umana", potrivit sursei citate.Administratia Lacuri Parcuri si Agrement (ALPAB) institutie subordonata Municipalitatii, supravegeaza populatiile de pasari salbatice din parcurile si de pe lacurile pe care le administreaza si va notifica autoritatile competente in cazul pasarilor descoperite moarte.Pentru prevenirea aparitiei influentei aviare, Administratia Gradina Zoologica, institutie aflata, de asemenea, in subordinea PMB, a intreprins urmatoarele masuri:- a acoperit cu folie de plastic amplasamentele pelicanilor si ale pasarilor de balta si s-a restrans spatiul de iesire la exterior a acestora;- a izolat la iesirea in exterior amplasamentul lebedelor si al pasarilor flamingo;- Pasarile exotice se pot vizita numai in interior.Zilele urmatoare se vor acoperi si amplasamentele pasarilor de prada. De asemenea, angajatii ZOO efectueaza dezinfectii zilnice cu solutie de Virkon 1% a presurilor dezinfectoare la intrarea in amplasamentele tuturor pasarilor, se mai arata in comunicatul emis de Primaria Capitalei.Directia Sanitar - Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti (D.S.V.S.A) a stabilit o zona de supraveghere sau monitorizare de 10 kilometri in jurul locatiei unde au fost descoperite cazurile de gripa aviara. Aceasta zona de supraveghere cuprinde Sectoarele 1, 2, 5 si 6 din Municipiul Bucuresti precum si localitatile Tunari, Otopeni, Corbeanca, Buftea, Mogosoaia, Chitila, Dragomiresti Vale si Chiajna din judetul Ilfov.Printre masurile asumate de Primariei Municipiului Bucuresti in cadrul sedintei Centrului pentru Combaterea Bolilor al Municipiului Bucuresti se numara:- Asigura substantele dezinfectante, instrumentele pentru aplicare, alte materiale necesare si personalul care sa efectueze dezinfectia sub supraveghere sanitar veterinara, a locului unde sunt pasari bolnave;- Asigura ecarisarea pasarilor moarte sau ucise, prin intermediul unitatilor de incinerare cu care are contract de prestari servicii;- Controlul respectarii interzicerii accesului pasarilor domestice la luciuri de apa, lacuri, balti, rauri si orice alta amenajare hidrologica artificiala sau naturala, pentru a minimiza contactul acestora, direct sau indirect, cu pasarile salbatice, separarea ratelor si gastelor domestice de alte pasari de curte;- Controlul respectarii interdictiei de intrare a mai multor persoane, in zona de exploatare a pasarilor domestice, miscarile limitandu-se la o singura persoana (proprietarul exploatatiei si eventual medicul veterinar), interdictiei de adapare a pasarilor domestice cu apa din rezervoarele de apa de suprafata accesibile pasarilor salbatice;- Va transmite in regim de urgenta prin toate mijloacele de comunicare accesibile, pentru ca toti detinatorii de pasari sa fie informati despre masurile impuse precum si despre obligativitatea notificarii DSVSA Bucuresti asupra oricarei suspiciuni de boala, caz de mortalitate si morbiditate manifestate la pasarile aflate in proprietate;- Supravegherea populatiilor de pasari salbatice, in special a pasarilor de apa, precum si continuarea supravegherii pasarilor moarte sau bolnave, in colaborare, dupa caz, cu asociatii de profil, administratori ai lacurilor si ornitologi amatori implicati in monitorizarea pasarilor salbatice, si notificarea autoritatii competente a pasarilor descoperite moarte.