Primaria Capitalei a rezolvat in 16 ani mai putin de jumatate din cele 42.566 de dosare  de retrocedare depuse pe Legea 10/2001. Termenul legal pentru rezolvarea situatiei era 1 ianuarie 2017. Primaria face un comitet sa analizeze problema

HotNews.ro a solicitat Primariei Capitalei informatii despre aceasta situatie inca de pe 21 noiembrie 2016, insa in ciuda faptului ca primarul Gabriela Firea se lauda cu transparenta primariei, nu am primit nici pana astazi un raspuns, desi au trecut aproape 3 luni. Termenul legal de raspuns in asemenea situatii este de 10 zile, maxim 30 de zile pentru solicitarea unor informatii complexe.Potrivit articolului 33 din Legea 165/2013:"(1) Entitatile investite de lege au obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora, dupa cum urmeaza:a) in termen de 12 luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2.500 de cereri;b) in termen de 24 de luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2.500 si 5.000 de cereri;c) in termen de 36 de luni, entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5.000 de cereri.(2) Termenele prevazute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014".In cazul in care entitatea investita de lege nu emite decizia in termenele prevazute la art. 33 si 34, persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la alin. (1) in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute de lege pentru solutionarea cererilor.Nerespectarea termenelor prevazute de aceasta lege de catre autoritati constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, sanctiunile fiind aplicate de imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau de catre prefect ori imputernicitii acestuia.Comitetul va fi coordonat de viceprimarul general Tomnita Florescu si are ca misiune identificarea cat mai rapida a unor solutii pentru accelerarea procesului de solutionare a dosarelor de retrocedare, potrivit unui comunicat emis de municipalitate. Comitetul va elabora, de asemenea, propuneri de modificare a legislatiei care sa usureze procedura de analiza si sa fluidizeze activitatea institutiilor implicate in acest proces."Am decis infiintarea unui comitet care sa vina cu propuneri concrete in ceea ce priveste analizarea si solutionarea dosarelor de retrocedare inregistrate la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti. Cetatenii care au fost deposedati in mod abuziv de regimul comunist au dreptul sa-si recupereze cat mai urgent proprietatile sau, dupa caz, sa fie despagubiti in mod just. Timp de 16 ani, din 42.566 de dosare, au fost rezolvate mai putin de jumatate, adica 19.730. Aceasta situatie trebuie sa ia sfarsit! Pe langa dosarele deja inregistrate la Primaria Capitalei, din anul 2013, conform modificarilor legislative prevazute de Legea nr. 165/2013, PMB a preluat de la sectoare un numar de aproximativ 15.000 de dosare depuse in baza Legii 18/1991 pentru a fi solutionate conform prevederilor 10/2001, iar numarul acestora va mai creste in perioada urmatoare pana cand sectoarele vor incheia procesul de transmitere a dosarelor. De asemenea, exista si o prevedere legislativa care ne obliga ca solutionarea notificarilor sa se faca in ordinea inregistrarii acestora, iar acestea nu pot fi analizate si solutionate decat daca la dosar exista toate actele doveditoare prevazute de legiutor", a declarat primarul Gabriela Firea, citat in acest comunicat.In prezent, sunt inaintate Comisiei interne pentru analizarea notificarilor formulate in temeiul Legii nr. 10/2001 un numar de aproximativ 3.000 dosare administrative.Potrivit Legii 165/2013:"- In termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare prin puncte, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017, detinatorul poate opta pentru valorificarea punctelor si in numerar.- Detinatorul poate solicita, anual, dupa 1 ianuarie 2017, Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de imobile. Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate.- Sumele cuprinse in titlurile prevazute se platesc de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere.- Punctele netransformate in numerar se pot valorifica in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile".