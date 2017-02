Consilierii USR sector 3 cer primarului Robert Negoita sa publice pe site toate contractele si actele aditionale incheiate de primarie

Redam mai jos scrisoarea consilierilor USR:Stimate Domnule Primar Robert Sorin Negoita,De cinci ani de cand o conduceti, Primaria Sectorului 3 a devenit una dintre cele mai opace administratii locale, ce ingradeste dreptului cetatenilor de acces la informatiile privind cheltuirea banilor publici.Bugetul de peste 1 miliard lei al Sectorului 3 este prezentat chiar si acum, in 2017, intr-un format inchis, extrem de greu de citit si de inteles de catre cetateni, adica de catre cei care contribuie, prin taxe si impozite, la formarea acestuia. De asemenea, bugetele directiilor si firmelor aflate in subordinea primariei si a consiliului local, precum si lista cu prioritatile si principalele investitii planificate de primarie in acest an, lipsesc sau nu sunt facute publice.Asta in timp ce alte administratii locale au facut pasi concreti in procesul de transparentizare a cheltuirii banilor publici si in implicarea cetatenilor in procesul de bugetare. Sectorul 2, Oradea sau Bacau sunt cateva exemple de primarii care publica platile pe site-urile proprii, iar Primaria Cluj a initiat chiar un buget participativ.Stim ca si dumneavoastra v-ati prezentat in numeroase randuri ca un adept al transparentei, iar in cadrul sedintei din 26.01.2017 ati spus ca primaria lucreaza de doi ani la transparentizare si ca estimati inca ¬un an si ceva¬ pentru finalizarea acestui proces.Totusi, va amintim ca in calitate de consilieri locali am solicitat inca din vara anului 2016 documentele publice privind autorizatiile si costurile referitoare la lucrarile de pavare a spatiului verde realizate in sector. Nu le-am primit nici pana acum, desi avem o decizie judecatoreasca favorabila din 08.12.2016. In loc sa fie consecventa cu principiile de transparenta enuntate de dumneavoastra, si sa publice datele cerute, Primaria pe care o conduceti a facut recurs, refuzand in continuare sa transparentizeze aceste cheltuieli de la buget.De asemenea, am solicitat contractul pe care Primaria Sector 3 l-a incheiat cu firma Rosal Grup pentru serviciile de salubrizare si deszapezire, si nu l-am primit in termenul legal de 30 de zile. Cetatenii au dreptul sa stie ce contine acest contract, ce presupune cheltuieli de 120 milioane lei in 2016.Domnule primar, putem astepta inca un an jumate ca sa implementati o strategie revolutionara de transparentizare a activitatii primariei, insa pana atunci va amintim ca sunteti obligat sa respectati legile in vigoare si sa furnizati macar punctual acele informatii publice care va sunt cerute. Grupul consilierilor locali USR va solicita respectarea dreptului cetatenilor (si implicit al consilierilor locali) de a avea acces liber la informatiile de interes public, conform Legii 544/2001, precum si asigurarea unui proces bugetar transparent si deschis in baza articolului 8 din Legea 273/2006 si a Ordinului 20/2016.Ca masura imediata, va solicitam ca incepand cu 01.01.2017 sa faceti publice, prin postarea pe site-ul primariei, toate contractele si amendamentele incheiate de catre primarie, precum si de catre directiile si firmele aflate in subordinea primariei si a consiliului local precum si platile aferente acestora.Va multumim !