Deszapezirea in Sectorul 5 al Capitalei a fost ingreunata dupa ce muncitorii companiei Romprest au ramas inzapeziti in Teleorman

"Sunt circa 35 de muncitori care nu au reusit sa ajunga, ii aducem dintr-o comuna din zona Teleorman si inca nu am reusit. Sunt cei de pe tura de zi. Nu a fost prevazut pentru zona respectiva aceasta situatie. Sunt blocati in zona comunei Botoroaga, din Teleorman", a declarat directorul Romprest, Sorin Stoica, in cadrul comandamentului de iarna, convocat de Primarul General al Capitalei, potrivit Mediafax Acesta a explicat ca, din aceasta cauza deszapezirea trotuarelor din Sectorul 5 s-a realizat mult mai lent.In replica, Gabriela Firea i-a reprosat ca ar fi trebuit sa cazeze muncitorii in Bucuresti, deoarece se stia ca urmeaza mai multe zile de ninsoare, insa reprezentantul ROMPREST a sustinut ca nu se stia ca si judetul Teleorman va fi afectat de acest fenomen.