Primarul Gabriela Firea a cerut operatorilor de salubrizare sa deszapezeasca si trotuarele si pistele pentru biciclete: Orasul este pentru oameni, in primul rand, si trebuie si noi sa respectam acest lucru

"In Capitala se circula bine in conditii de iarna, carosabilul este la negru. Deci, nu sunt blocaje in Bucuresti, nu sunt intersectii blocate. Dimpotriva, fata de ziua de ieri se observa o reactie mult mai dinamica a operatorilor de salubritate din sectoare. In schimb, v-am rugat ieri foarte mult sa va dimensionati corect operatorii manuali pentru a putea interveni simultan, si pe trotuare, si pe stradutele laterale - lucru care nu s-a intamplat. Am in fata toate sesizarile primite din partea bucurestenilor, care recunosc faptul ca pe marile bulevarde, chiar si pe strazi, se circula. Dar orasul nu este doar pentru masini. Orasul este pentru oameni, in primul rand, si trebuie si noi sa respectam acest lucru", a spus Firea, la Comandamentul de iarna, potrivit Agerpres.Primarul a atras atentia asupra faptului ca mai multi bucuresteni au alunecat pe gheata si a cerut eliberarea "in regim de urgenta" a trotuarelor. De asemenea, a solicitat eliberarea pistelor de biciclisti, mentionand ca exista cetateni care doresc sa circule cu bicicleta chiar si pe vreme rea.Gabriela Firea a semnalat mai multe zone in care cetatenii circula cu dificultate, din cauza zapezii depuse pe trotuare. Operatorii de salubritate s-au angajat sa le elibereze in proportie de 70-85% pana joi seara, urmand ca restul sa fie degajat in cursul noptii.178 de utilaje si 1215 de operatori manuali actioneaza in acest moment pentru indepartarea zapezii de pe arterele Capitalei:Sector 1 - Romprest - 30 utilaje si 300 operatori actiune materiale antiderapante pe strazile secundare, carat zapada;Sector 2 - Supercom - 20 utilaje si 34 operatori acţiune material antiderapant pe străzi secundare, carat zapada;Sector 3 - Rosal - 162 operatori, 8 utilaje acţiune material aniterapant pe străzi principale si 35 utilaje acţiune material aniterapant pe străzi secundare, carat zapada.Sector 4 – Rebu - 241 de operatori, 20 utilaje acţiune material antiderapant pe străzi secundare, carat zapadaSector 5 - Romprest - 130 operatori si 37 utilaje acţiune material antiderapant pe străzi principale, carat zapada;Sector 6 –Urban - 211 operatori si 28 utilaje acţiune material antiderapant pe străzi principale, concomitent cu strazile secundare.