Primarul sectorului 1: Politia Locala a trebuit sa ia legatura cu firma care a proiectat mesaje in timpul protestelor din Piata Victoriei deoarece am primit o reclamatie. Nu va fi nicio amenda

"Este vorba de un cetatean care a facut o reclamatie, am inteles ca locuieste in acel bloc pe care se proiectau acele mesaje. Obligatoriu, Politia a trebuit sa mearga la fata locului, sa ia legatura cu firma care proiecta acele mesaje. Nu va fi nicio amenda, asta v-o spun eu. Sper sa se prezinte, nu cred ca nu se va prezenta, pentru ca nu are nimic de ascuns. Noi trebuie sa dam curs unei reclamatii. Asa e legea. Daca nu dam curs reclamatiei, intram la abuz in serviciu si stiti foarte bine - am vorbit destul in ultimele zile de abuzul in serviciu", a precizat Tudorache, intr-o declaratie acordata presei, potrivit Agerpres.El a adaugat ca, in cazul in care proprietarul laserului nu se va prezenta la sediul Politiei, risca sa primeasca amenda."Asa e procedura, cand mergi la o reclamatie, soliciti sa vina la sediul Politiei. Asa e procedura. Daca nu se prezinta: amenda. Eu sper sa se prezinte", a mai spus el, potrivit sursei citate.