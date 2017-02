Municipiul Suceava vrea sa achizitioneze 40 de autobuze electrice, urmand sa fie depus un dosar pentru finantare europeana

Acesta a declarat ca a obtinut aprobarea de principiu pentru proiectul municipiului Suceava, pentru suma de 26,4 milioane euro, pentru cele 40 de autobuze electrice si pentru infrastructura lor, respectiv parcari si hale. Primarul a argumentat ca Suceava mai are si proiecte cu fonduri elvetiene pentru infrastructura necesara pentru transportul electric si achizitia de autoutilitare electrice.Primarul a aratat ca proiectul ar urma sa fie depus spre aprobare la ADR NE cel mai tarziu in toamna acestui an, iar apoi, dupa semnarea contractului de finantare ar urma sa fie declansate procedurile de achizitie si crede ca, in varianta optimista, in luna iunie 2018 ar putea fi achizitionate aceste autobuze electrice.