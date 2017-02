Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 Bucuresti - Ilfov, lansat in dezbatere publica. Strategia propune construirea de noi linii de metrou si tramvai, parcari park&ride si 250 km de piste pentru biciclete, dar si cresterea taxei de parcare in centru

Transport public

In total, Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 - 2030 propune investitii de circa 7 miliarde de euro. Din aceasta suma, 3,5 miliarde de euro ar urma sa fie investiti in extinderea metroului, bani de la Guvern sau fonduri europene, iar restul pentru proiectele dezvoltate de autoritatile locale pentru transportul public de suprafata, managementul traficului, benzi de biciclete etc.- de la 73 km linii metrou in 2015 la 123 in 2030, iar numarul de calatori sa creasca de la 850.000 la 1,65 milioane- 34 km de tramvai rapid;- de la 7 km benzi unice transportul public in 2015 la 34 in 2030;- numarul de calatorii nemotorizate ar urma sa creasca de 11,4% in 2015 la 13% in 2030;In principal strategia propune extinderea liniilor de tramvai, acesta fiind cel mai competitiv mijloc de transport de suprafata. Punctual, se propun urmatoarele proiecte:- infiintarea unei extensii de 1,3 km a liniei de tramvai prin Piata Unirii care va face posibile conexiunile cu liniile de tramvai din zona de sud - est spre cea de nord - est a orasului, oferind un transport public imbunatatit de - a lungul viitorului coridor M7. Valoare proiect: 12,4 milioane euro fara TVA.- imbunatatirea infrastructurii de tramvai pe urmatoarele coridoare: Piata Unirii (Pta. Sf. Vineri terminus) - Republica; Stefan cel Mare - Pipera; Nord - Vest langa Linia de Metrou 4 (spre Parcul Bazilescu) si coridor vest-est orbital, sudul centrului orasului. Valoare a proiectului este de 216 milioane euro fara TVA.- dezvoltarea unui nou culoar de tramvai pe ruta Bragadiru - Voluntari prin centrul Bucurestiului. Acesta va avea o lungime de 21 km si este echivalent cu magistrala de metrou M7. Valoare proiect -426 milioane de euro fara TVA;- dezvoltarea unui nou culoar de tramvai pe ruta Popesti-Leordeni - Piata Victoriei. Acesta va avea o lungime de 13km si va asigura asigurarea un transport rapid, care in prezent lipseste, pe directia SE-NV pentru conectarea orasului Popesti -Leordeni cu centrul Bucurestiului. Valoarea proiectului - 334 milioane de euro plus TVA;- achizitionare tramvaie rapide pentru cele doua coridoare - 286 milioane de euro plus TVA;- achizitionarea de tramvaie noi pentru restul retelei - 635 milioane de euro plus TVA;- reabilitare depouri tramvaie /mixte: 134 milioane de euro plus TVA;- reabilitarea statiilor de tramvai: 100 milioane de euro plus TVA;- construirea si punerea in functiune a liniei M6 - legatura cu Aeroporturile - Baneasa (national) si Otopeni (international), cu linia M4 si gara centrala (Gara de Nord) - posibilitate pentru extindere pana la Gara Progresu (Magistrala Nord-Sud) - 14km, 12 statii. Valoarea proiectului este 1 miliard de euro plus TVA;- construirea si punerea in functiune a liniei M5 - Drumul Taberei pana in Pantelinom, dupa cum urmeaza: Eroilor -Iancului - orizont 2023; Iancului - Pantelimon - orizont 2030. Valoarea proiectului este de 970 milioane de euro plus TVA;- construirea si punerea in functiune a liniei M4 spre Bucurestii Noi - faza a doua. Valoare proiect - 950 milioane euro plus TVA;- extinderea magistralei M2 in Pipera cu doua statii. Valoare proiect - 200 milioane euro plus TVA;- extinderea magistralei M3din Pacii cu 4 statii - 3,7 km.Valoare proiect - 300 milioane de euro plus TVA;- imbunatatirea sistemului de ventilatie in statiile existente - 45 de statii. Valoare proiect - 40 milioane de euro plus TVA;- reabilitare 51 de statii de metrou dintre care: 25 statii pentru orizont 2023 si 26 statii pentru orizont 2030. Valoare proiect - 510 milioane euro plus TVA;- Proiect de rezerva: dezvoltarea magistralei M7 Rahova - Colentina. Valoare proiect - 2,7 miliarde euro plus TVA;- realizarea coridorului de Transport Rapid cu Autobuzul pe ruta Buftea - Straulest. Valoare proiect - 40 milioane de euro plus TVA;- realizarea coridorului de Transport Rapid cu Autobuzul pe ruta Magurele -Gara de Nord. Valoare proiect - 68 milioane de euro plus TVA;- cumpararea de autobuze articulate, de mare capacitate - 23 milioane de euro;- benzi de circulatie cu prioritate pentru autobuze. Valoare proiect- 45 milioane de euro plus TVA;- odernizarea retelei de troleibuze. Valoare proiect - 107 milioane euro plus TVA;- reabilitarea statiilor de autobuz. Valoare proiect- 22 milioane euro plus TVA;- imbunatatirea operarii si intretinerii autobuzelor si achizitia de autobuze. Valoare proiect - 256 milioane de euro plus TVA;- reorganizarea traseelor de autobuz in Bucuresti. Valoare proiect -15 milioane de euro plus TVA;- modernizarea si constructia de depouri de troleibuz (Modernizare Depou Berceni; Bujoreni, Vatra Luminoasa si constructie depou nou - 100 troleibuze). Valoare proiect - 100 milioane de euro plus TVA;- crearea si implementarea unui nou program de transport pentru sistemul de transport public din Judetul Ilfov. Valoare - 55 milioane de europlus TVA;- infiintarea Autoritatii de Transport Metropolitan Bucuresti- reorganizare RATB din Regie Autonoma in Companie comerciala, detinuta de Consiliul General al Bucurestiului si modernizare institutionala;- dezvoltarea sistemului de management al traficului prin extinderea acestuia la toate intersectiile, acordarea de prioritate mijloacelor de transport in comun;- instalarea de camere video in mijloacele de transport in comun;- promovarea unui sistem de transport public unitar printr-o politica zonala de tarifare, cu niveluri de preturi ce se apropie de media europeana de 50% recuperare tarif calatorii.- realizarea retelei utilitare de 250 km piste de biciclete, cu 12 proiecte prioritare de 60km pe termen scurt:1. Calea Victoriei: Calea Victoriei - Splaiul Independentei (0.6 km)2. Ride through Bucharest: Piata Unirii -Piata Victoriei (3.3 km)3. Ride to Shop: Piata Victoriei - Baneasa (6.5 km)4. Ride to Leisure: Piata Unirii - Mihai Bravu (3 km)5. Ride to School: Universitate - Doamna Ghica (6 km)6. Ride to Office: Doamna Ghica - Pipera (6.3 km)7. Along the Dambovita: Sos. Virtutii - Piata Unirii (5.6 km)8. Ride East: Piata Unirii - 1 Decembrie (6 km)9. Ride to Rail: Basarab - Piata Romana (2.4 km)10. City Center to Smart City I: Piata Unirii - Sos. Alexandriei (5.2 km)11. City Center to Smart City II: Sos. Alexandriei - Magurele (6.2 km)12. Bucharest to Ilfov: Ring Road - Voluntari - Doamna Ghica (7 km)Valoare proiect - 50 milioane de euro plus TVA;- infiintarea retelei de agrement pentru biciclete:Traseul 1 - Lacul CernicaTraseul 2 - Lacul Chitila si Lacul MogosoaiaTraseul 3a - Padurea Baneasa - CaldarusaniTraseul 3b - Padurea Baneasa - SnagovDezvoltarea unui ghid pentru realizarea unei infrastructuri sigure, eficiente si atractive pentru biciclete, pe baza exemplelor de buna practica din alte state europene cu o dezvoltata cultura pentru utilizarea bicicletelor.Coordonat cu propunerea institutionala de revizuire a normativelor si standardelor si initiativa MDRAP.Valoare proiect - circa 7 milioane de euro plus TVA;- introducerea unui serviciu de inchiriere biciclete Valoare: 15 milioane de euro;- construirea conexiunii rutiere dintre A3 si Aeroportul International Henri Coanda. Valoare proiect - 22 milioane de euro plus TVA;- extinderea Bd. Timisoara, cu aprox. 5.5 km, conexiune la DJ 602. Largire Sos. Fabrica Glucoza si trecere la nivel cu Str. Barbu Vacarescu. Valoare proiecte - 79,6 milioane de euro plus TVA;- modernizarea drumurilor judetene. Valoare proiect - 100 milioane de euro plus TVA;Proiecte de rezerva - construirea unor pasaje denivelate pentru fluidizarea traficului in principalele puncte de intersectie intre drumurile judetene, nationale, Centura Bucuresti precum si intersectia cu calea ferata:1.Pasaj rutier C.B. - Magurele (largire la 4 benzi) plus bretele de acces2.Pasaj rutier C.B. - Bragadiru (bretea de acces stanga)3. Pasaj rutier C.B. - Chitila ( constructie noua)4. Pasaj rutier subteran CF: Chitila (zona industriala)5. Realizare bretea intoarcere (Chitila) DN 7-Str. Libertatii (sub podul CF existent)6. Pasaj rutier C.B. - Mogosoaia (constructie noua)7. Pasaj rutier CF - Buftea (DJ 101)8.Pasaj rutier Cf- Buftea (DJ 602)9. Pasaj denivelat ( Pantelimon)C.B - DJ 30110. Pasaj rutier denivelat (Popesti Leordeni) C.B - DN4 ( cu posibilitate de gabarit depasit)11.Pasaj rutier denivelat ( Berceni) C.B - DJ 401 (cu posibilitate de gabarit depasit )12. Pasaj rutier denivelat ( Popesti - Leordeni) Sos. Berceni - Str. Drumul Fermei13. Modernizare pasaj rutier Balotesti - Corbeanca (Prisma)14. Pasaj denivelat DN1 - Balotesti;Valoare : 130 milioane de euro plus TVA;- reorganizarea spatiilor urbane din zonele Piata Unirii, Victoriei, Universitatii si Romana pentru a evidentia importanta contributie a acestora la buna functionare a orasului si a retelelor sale de transport, cu o atentie speciala asupra deplasarilor pe mai multe nivele la suprafata si cele cu metroul si pasajele subterane. valoare proiect - 3 milioane de euro plus TVA;- introducerea de noi zone prioritare pentru pietoni in centrul orasului (zone pietonale si cu utilizare mixta). Schimbarea regimului de trafic pe o lungime de 19 km de strazi si o suprafata de 657.000 m2 (65.7 ha) de piata publica dinspre transportul orientat pe automobil si asigurarea de locuri de parcare spre zone pietonale de inalta calitate, spatii comune sau coridoare exclusiv pentru transportul public si deplasari nemotorizate in cadrul inelului interior. Valoare proiect - 141 milioane de euro plus TVA;- dezvoltarea de bulevarde prietenoase cu pietonii intre Piata Unirii si Piata Romana. Valoare proiect - 10 milioane de euro plus TVA;- imbunatatiri privind accesibilitatea pentru persoane cu mobilitate redusa. Valoare proiect - 3 milioane de euro plus TVA;- reamenajarea malurilor raului Dambovita si modernizarea traseului pietonal si al infrastructurii pentru biciclete. Valoare proiect - 7 milioane de euro plus TVA;- crearea de parcari de tip Park&Ride la staiile cheie de transport public (intrarile de pe autostrazile A1, A2 si A3, statia feroviara Progrsul si Poarta Intermodala DN5; AIHC/Otopeni/ Poarta Intermodala DN1; Extensia M2 si Poarta Intermodala DJ208) - 24 milioane de euro plus TVA;- implementarea proiectelor individuale de parcari subterane elaborate in cadrul PIDU "Zona Centrala" Parcarea subterana la Piata Constitutiei, Piata Lahovary, Piata Cantacuzino, sub spatiul verde de la Sala Palatului, sub o bucata din Parcul Sfintii Apostoli). Valoare proiect - 85 milioane de euro plus TVA;Sistem de gestionare a parcarilor pe strada din centrul orasului. Implementarea unui sistem integrat de parcare de suprafata pentru zona centrala, corelat cu propunerile PIDU. Descurajarea parcarii in zone neautorizate (parcare gratuita pe strada) si aplicarea restrictiilor in domeniu - 1 milion de euro plus TVA;- majorarea tarifului de parcare pentru parcarile publice. "Consultantul a introdus o taxa mai mare de parcare, de 18 Ron/zi sau de 4 Ron/ora in zona centrala a orasului. Astfel de costuri sunt destul de rezonabilein comparatie cu alte orase europene, dar totusi usor mai mari decat nivelul acceptat in prezent in Bucuresti. Se asteapta ca implementarea unei astfel de politici de parcare in centrul orasului si mai tarziu in alte regiuni a orasului sa influenteze alegerea modului de transport - fortand conducatorii auto sa se indrepte spre moduri de transport mai sustenabile. In plus, taxele de parcare vor oferi autoritatilor noi venituri care vor fi investite inapoi in sistemul de transport", se arata in strategie. Specialistii spun ca majorarea tarifelor la parcare va duce la scaderea cu pana la 15% a cererii auto de parcare in zonele din centrul Bucurestiului la ora de varf dimineata.- interzicerea parcarii pe trotuare;Viziunea pe termen lung este crearea unui sistem unic de gestionare a parcarilor pentru toate parcarile pe strada din Bucuresti, in toate sectoarele. Toate strazile vor beneficia de aceleasi reglementari, pe baza unei singure surse. Operarea, managementul si aplicarea vor fi conduse de un singur operator.Noile reglementari propuse sunt:a. Spatiile de pe strada ar trebui sa fie rezervate numai pentru urmatoarele categorii:- Spatii de parcare pentru persoane cu handicap- Diplomati, langa consulatele sau ambasadele de care apartin- Vehicule de securitate sau pentru urgente, adica ambulante si masini de politie- Spatii rezervate pentru vehicule electrice, odata ce aceste vehicule devin populare in Bucuresti.- Spatii pentru taxi, in statiile de taxiurib. Se recomanda ca parcarea cu plata pe strada sa fie functionala in zilele saptamanii, de luni pana vineri, de la ora 8.00 AM la 19.00 PM. Totusi, in zonele in care numarul de vizitatori este mare si dupa ora19.00 PM, programul parcarii platite poate fi extins pana la miezul noptii.c. In zonele cu numar mare de vizitatori care au nevoie de servicii de parcare, se recomanda limitarea duratei de parcare a vizitatorilor. Acest lucru poate fi realizat fie prin introducerea de tarife diferentiatepe baza duratei de parcare, fie prin limitarea parcarii la maximum 2 ore.d. In toate spatiile de parcare cu plata, rezidentii de pe strada ar trebui sa fie exceptati de la plata tarifelor obisnuite aplicate vizitatorilor. Totusi, rezidentii ar putea plati o taxa anuala fixa pentru acoperireacosturilor de operare.e. Pe toate strazile incluse in reglementare, se recomanda rezervarea a cel putin unei parti din strada, in timpul zilelor lucratoare, de la 17.00 PM pana la 8.00 AM a zilei urmatoare. Cealalta parte a strazii poate fifolosita de vizitatorii care platesc tariful necesar pana la 19.00 PM, sau de rezidentii care sunt exceptati de la plata. Dupa 19.00 PM (inafara cazului in care se specifica altfel), vizitatorii vor putea parca gratuit pe partea care nu este rezervata pentru rezidenti.f. Daca cererea de parcare din partea rezidentilor din timpul serii sau noptii, in anumite zone, este foarte mare, este posibila limitarea parcarii vizitatorilor dupa ora 17.00 PM doar pe o parte din strada.g. Rezidentii de pe strada pot parca oriunde pe spatiul rezervat pentru rezidenti. Nu vor fi rezervate spatii specifice individuale (in afara persoanelor cu handicap). Pentru a descuraja parcarea cu durata mare in zonele cu cerere foarte mare, se recomanda cresterea tarifului de baza in aceste zone pentru fiecare jumatate de ora de parcare, conform urmatorului tabel:De asemenea, se recomanda ca in zonele cu cerere mare, durata maxima de parcare sa fie restrictionata la 2,5 ore, fara posibilitatea de a plati tarife mai mari.Se recomanda ca soferii sa aiba posibilitatea de a alege din cateva tehnologii de plata. Metodele de plata ar trebui sa raspunda urmatoarelor cerinte:1. Sa fie usor de inteles si de operat de catre conducatorii auto2. Soferii sa poata folosi aceasta tehnologie in orice sector din Bucuresti3. Sa suporte nevoia de a aloca veniturile generate de sectoare intr-o forma transparenta4. Soferii sa poata plati doar pentru timpul exact in care au parcat5. Sa suporte actualizarea automata a ultimelor reglementari privind parcarea adoptate de Municipiul Bucuresti si de sectoare, in orice moment6. Soferii sa poata verifica istoricul platilor si jurnalul tuturor tranzactiilor7. Plata sa fie usor de efectuat, inclusiv posibilitatea de a plati online. In ceea ce priveste plata parcarii de catre rezidenti, recomandam ca rezidentii eligibili sa fie exceptati de la plata tarifelor, in schimbul platii unei taxe anuale mici de inregistrare.Rezidentii eligibili sunt rezidentii care intrunesc toate conditiile de mai jos:a. Posesorul vehiculului locuieste oficial in apartamentul de pe strada respectiva, plateste toate facturile de utilitati asociate cu apartamentul si plateste taxele municipale relevante.b. Vehiculul utilizat de catre rezident este inregistrat oficial la politie pe numele rezidentuluic. Fiecare apartament poate avea numai un rezident eligibil pe gospodarie. Astfel, daca proprietarul oficial al apartamentului isi inchiriaza apartamentul, numai chiriasul va fi rezidentul eligibild. Apartamentul nu detine nici un spatiu de parcare in afara strazii, fie sub cladire sau in interiorul curtii cladirii. Daca apartamentul are loc de parcare in afara strazii, rezidentul nu va fi considerat a fi rezident eligibil. Spatiul de parcare pe strada poate fi rezervat daca cererea de parcare din partea rezidentilor este ridicata. In zona de domiciliu, rezidentii pot parca gratuit in orice moment al zilei. In timpul programului de lucru (luni-vineri, 8.00 AM ￯ 17.00 PM), vizitatorii care ajung in zona de rezidenta isi pot parca masinile conform regulilor aplicabile in zona respectiva (adica, parcare cu plata, durata maxima, etc.).Se recomanda ca autocolantul care demonstreaza dreptul de parcare gratuit pentru rezidenti sa fie emis unui singur vehicul din gospodarie. Daca o gospodarie detine mai mult de un vehicul, al doilea vehicul poate obtine un autocolant rezidential, dar contra platii unei sume semnificative anuale, iar al treilea vehicul NU ar trebui sa fie eligibil pentru parcarea gratuita si ar trebui tratat in regim de vizitator.Se recomanda ca cel putin 1% din toate spatiile reglementate sa fie rezervate pentru parcarea vehiculelor persoanelor cu handicap. Aceste spatii ar trebui sa fie amplasate in general langa centrele majore de atractie, precum Primaria, birourile guvernamentale, magazinele principale, spitale, etc.Vehiculele utilizate de persoane cu handicap pot parca gratuit in spatii dedicate.Se recomanda ca urmatoarele situatii sa fie considerate din punct de vedere legal incalcari ale reglementarilor privind parcarea, astfel incat aceste incalcari sa fie penalizate:a. Parcarea intr-un spatiu de parcare reglementat, pe durata in acest serviciu trebuie platit, fara plata sumei corespunzatoareb. Parcarea intr-un spatiu de parcare reglementat pentru o perioada mai lunga decat cea permisa pentru locul respectivc. Parcarea intr-o zona rezidentiala pe perioada permisa - numai pentru rezidenti - fara eligibilitated. Parcarea intr-un spatiu rezervat pentru persoane cu handicap fara a avea un voucher adecvate. Parcarea intr-un spatiu ce este legal rezervat unei categorii speciale (ex. diplomati sau servicii de urgenta) fara eligibilitate Se recomanda ca pentru majoritatea incalcarilor sa se foloseasca plata unei penalitati sub forma de amenda.Totusi, daca posesorul unui autoturism ce a incalcat regulamentul nu a platit penalitatile la timp, se recomanda blocarea rotilor autoturismului pana la asigurarea intregii plati. Se recomanda ca persoanele care se ocupa de control sa fie echipate cu dispozitive electronice, ce pot:a. Comunica cu dispozitivele de plata aprobate pentru utilizareb. Comunica cu centrul de control in timp real, pentru a verifica daca un vehicul parcat si-a platit taxa corespunzatoare parcarii, precum si abaterile anterioarec. Fotografia un vehicul care incalca regulamentul, pentru a servi ca proba pentru identificarea vehiculului si a loculuid. Verifica daca un vehicul este parcat pentru o perioada mai indelungata decat cea maximum permisa (de exemplu, folosind un sistem LPR mobil (sistem de recunoastere a placutei de inmatriculare) combinat cu GPS.Administratia Strazilor, institutie in subordinea Primariei Generale, administreaza aprox. 8.000 locuri de parcare, majoritatea in centrul orasului si de-a lungul strazilor importante. Inainte de anul 2009, serviciul era externalizat catre o societate privata. Dupa preluarea managementului de catre municipalitate, veniturile generate de aceasta activitate au scazut, principalele probleme fiind faptul ca o treime din locurile de parcare sunt de fapt cu plata si numarul insuficient de angajati care sa taxeze soferii, in special dupa-amiaza. Mai mult, unele parcari nu au dispozitive automate de contorizare si de plata saualte dispozitive.Primariile de Sector - responsabile cu locurile de parcare rezidentiale din diferite cartiere. Majoritatea locurilor sunt inchiriate pe perioade mai lungi (in general, 1an) si nu acopera cerere creata de numarul in crestere de autoturisme (aprox. 1.1 mil. autoturisme)Raportul arata ca majoritatea conducatorilor folosesc parcarea gratuita, pe strada. "Parcarea gratuita contribuie major in alegere utilizarii autoturismului, in detrimentul altor alternative. De fapt, potrivit sondajului privind preferintele, introducerea unui tarif de parcare unic de 5 lei ar reduce gradul de utilizare al autoturismelor cu pana la 56% din traficul auto curent", se arata in document.Planul de Mobilitate Urbana Durabila este un document strategic si un instrument de politica de dezvoltare, folosind un software de simulare a transporturilor avand ca scop rezolvarea nevoilor de mobilitate ale persoanelor si intreprinderilor din orase si imprejurimile acestora pentru a imbunatati calitatea vietii, contribuind in acelasi timp la atingerea obiectivelor europene privind protectia mediului si eficienta energetica. Proiectul este finantat din fondurile BERD, iar titularul contractului de finantare este Guvernul Romaniei, urmand ca Bucurestiul si celelalte localitati din judetul Ilfov sa fie principalii beneficiari ai acestui program.In urma analizelor realizate in ultimele luni, reprezentantii Primariei Municipiului Bucuresti vor solicita includerea in PMU, a inca patru proiecte care vizeaza decongestionarea traficului in zonele cu maxima expansiune.- supralargirea strazii Prelungirea Ghencea, intre str. Brasov si soseaua de centura a Municipiului Bucuresti si realizarea unui terminal intermodal comun cu viitoarea statie de tren din zona Haltei Bariera Domnesti.- odernizarea strazii Barbu Vacarescu si a strazii Av. Alex.Serbanescu (sistem rutier si cale rulare tramvai) de la Sos. Stefan cel Mare pana la Bd. Aerogarii si prelungirea liniei de tramvai pana la Zona Comerciala Baneasa.- modernizarea sistemului rutier si a liniei de tramvai pe bd. Dimitrie Pompeiu si prelungirea pana la str. Barbu Vacarescu, pentru asigurarea unei legaturi directe cu un mijloc de transport rapid, nepoluant si de mare capacitate, a zonei de birouri Pipera (aflata in plina expansiune) cu zona de Nord a Capitalei.- modernizarea Soselei Petricani, intre Bulevardul Lacul Tei si sensul giratoriu de la intersectia cu Bd. Pipera, atat pentru sistemul rutier cat si pentru calea de rulare a tramvaiului.Documentul poate fi consultat pe site-ul Primariei, la adresa http://www.pmb.ro/precum si la avizierul Primariei Municipiului Bucuresti.In perioada de dezbatere publica, toti cetatenii, ONG-urile sau persoanele juridice pot face sugestii cu privire la acest proiect si isi pot exprima opiniile in ceea ce priveste imbunatatirea proiectului de hotarare."Municipalitatea va analiza toate recomandarile referitoare la acest proiect de hotarare, prin completarea, modificarea si, ulterior, definitivarea actului normativ care va fi supus votului consilierilor generali", se arata intr-un comunicat emis de municipalitate.