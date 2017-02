Prima sedinta a Comisiei de Urbanism numita de Gabriela Firea va avea loc miercuri. Pe ordinea de zi sunt nu mai putin de 64 de planuri de urbanism

Vezi aici lista completa cu proiectele care vor fi discutate in cadrul Comisiei de Urbanism.

Avizul comisiei de Urbanism este unul consultativ, iar ceea ce apare acum pe lista este ce doresc sa construiasca proprietarii terenului. Avizul de urbanism care bate in cuie cum va arata fiecare proiect imobiliar, cat de inalt va fi, ocuparea terenului, retragerile, este dat de arhitectul sef al orasului dupa mai multe discutii si in functie de avizele emise de celelalte institutii. In final, proiectul este supus aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Ultima sedinta a comisiei de Urbanism a avut loc pe 22 iunie anul acesta.Noua Comisie Tehnica de Urbanism este alcatuita din: Marian Moiceanu, Tiberiu Florescu, Dorin Stefan, Dan Serban, Dan Marin, Constantin Enache, Anca Mitrache, Radu Petre Nastase, Laurentiu Olan, Timur Mihailescu, Irina Criveanu.Tiberiu Florescu, Dorin Stefan, Dan Serban, Dan Marin si Constantin Enache au facut parte si din vechea Comisie Tehnica de Urbanism, aleasa de Sorin Oprescu.