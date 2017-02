Primarul din Sighisoara, Ovidiu Malancravean, a revenit asupra deciziei de a demisiona

"Asa cum am primit vineri o adresa prin care domnul primar isi dadea demisia din motive personale, in cursul zilei de astazi am primit o adresa prin care ne informeaza ca a revenit asupra deciziei, semnata de domnul primar Ovidiu Malancravean. Prima decizie a domnului primar nu a produs efecte juridice deoarece nu s-a intrunit Consiliul local sa ia act de aceasta, deci putea reveni asupra deciziei", a declarat prefectul de Mures pentru HotNews.ro.PSD a pierdut in ultimele zile, in urma protestelor de strada declansate de adoptarea Ordonantei de modificare a codului penal si de procedura penala, mai multi oameni: ministrului pentru Mediul de Afaceri, Florin Jianu, Aurelia Cristea, fost parlamentar si ministru delegat pentru dialog social si relatia cu societatea civila in perioada martie - decembrie 2014, Ciprian Necula, fost secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene in guvernul Ponta, Valentin Cristian Lupsa, secretarul general al PSD Resita si fostul consilier judetean al PSD Maramures si trezorier al filialei, Calin Andrei Tuns.