"Ma bucur ca putem in sfarsit lua masuri concrete in ceea ce priveste protejarea si valorificarea acestei zone care, pana de curand, a fost complet ignorata. Am sustinut si sustin in continuare ca avem datoria morala de a ne implica in revitalizarea acestui parc natural. Vom demara proiecte si programe prin care sa valorificam potentialul stiintific si educativ al Parcului Vacaresti, si, nu in ultimul rand, sa crestem potentialul ecoturistic pentru zona de sud a Capitalei", a declarat primarul general, Gabriela Firea, potrivit sursei citate.Conform acordurilor de parteneriat, Primaria Generala a Capitalei si APNV vor exercita administrarea in parteneriat cu alte 12 institutii de profil (facultati, ONG uri, institute de cercetare).Delta Vacaresti are o suprafata de 183 de hectare si a fost declarata oficial, prin hotarare de Guvern, parc natural, fiind instituit in aceasta zona regimul de arie naturala protejata.