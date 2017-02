Societatea Ornitologica Romana: Cetateanul care a venit cu o cucuvea vie la protestul de la Cotroceni risca amenda sau chiar pedeapsa cu inchisoare

"Societatea Ornitologica Romana dezaproba vehement folosirea unei cucuvele (Athene noctua) vii pe post de recuzita de protest, indiferent de ideile sustinute. Un animal salbatic nu trebuie chinuit sub nicio forma, de aceea am instiintat Garda de Mediu pentru a verifica incalcarea prevederilor OUG 57/2007. Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda vanzarea, detinerea si/sau transportul in scopul vanzarii si oferirii spre vanzare a pasarilor salbatice", a postat pe pagina de Facebook Societatea Ornitologica Romana."Cucuveau reprezinta DNA-ul, pe sefa DNA. E Codruta Kovesi", a declarat barbatul care a adus cucuveaua la protest, pentru StirileProTV