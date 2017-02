​Primaria sectorului 4 a atribuit unei firme un contract de circa 2,6 milioane lei pentru strangerea si transportul zapezii, timp de o luna. Atribuirea contractului s-a facut prin negociere fara anunt de participare

Potrivit datelor de la Ministerul de finante, din datele financiare depuse pe anul 2015, firma S.C TNCY CONSTRUCTIONS S.R.L.are ca obiect principal de activitate - activitati de arhitectura, un singur angajat si pierderi de 126.822 lei. Datele pentru anul 2016 inca nu au fost depuse.Primaria a primit 3 oferte din care sa aleaga un castigator, pe principiul - pretul cel mai scazut, insa a fost admisa o singura oferta, respectiv cea castigatoare.Primaria justifica alegerea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare invocand "o situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva", respectiv ninsorile abundente de la mijlocul lunii ianuarie.Contactati de HotNews.ro, reprezentantii Primariei sectorului 4 au prezentat mai multe documente din care reiese ca firma are mai multe obiecte secundare de activitate, printre care si cel care face obiectul contractului.In ceea ce priveste numarul de muncitori, in documentatia de atribuire, Primaria sectorului 4 cere ca firma sa aiba cel putin 12 utilaje, pe care avea dreptul sa le si inchirieze, si 17 muncitori.Pentru fiecare mc de zapada ridicat si transportat, Primaria sectorului 4 plateste circa 45 lei.Reprezentantii institutiei spun ca societatea are si experienta in acest sens, 3 contracte incheiate in ultimii 2 ani cu mai multe autoritati publice:- contract de prestari servicii de deszapezire cu Drumuri Bihor, in perioada 2015-2016, valoare - circa 1 milion lei fara TVA;- contract de prestari servicii de deszapezire drumuri judetene Jud. Calarasi incheiat cu compania Drumuri si Poduri Constanta, valoare circa 144.000 lei plus TVA.- contract de intretinere pe timp de iarna in perioada 2015-2016, incheiat cu DRPD Constanta (subcontactant), valoare contract circa 1,9 milioane lei;In plus, acestia spun ca valoarea de 2,6 milioane lei este cea maximala, pana acum platindu-se doar 1,3 milioane lei, practic, firma urmand sa fie platita in functie de cata zapada ridica.Reprezentantii Primariei sectorului 4 au declarat ca au decis sa incheie acest contract deoarece REBU nu facea fata cu numarul de utilaje si muncitorii pe care ii are sa ridice eficient zapada cazuta in sector. Mai mult, reprezentantii institutiei spun ca in continuare, ridicarea zapezii se face cu REBU, la acest contract apelandu-se doar in situatie de urgenta, cand REBU a fost depasit.Potrivit datelor de la Registrul Comertului, unic actionar la firma S.C TNCY CONSTRUCTIONS S.R.L.este MARIUS-OCTAVIAN MARIN.