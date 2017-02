​Pe cine a pus Gabriela Firea sef de cabinet la Primaria Capitalei

Inainte de a lucra la Primaria Capitalei, Alina Tarcevschi a fost consultant pe comunicare/relatii cu presa la Prefectura Ilfov, director BTL si PR la Intact Media Group si sef serviciu la departamentul purtatorului de cuvant al Guvernului.Potrivit declaratiei de avere depusa de Gabriela Firea in vara anului 2016, Alina Tarcevschi ii datoreaza primarului general 27.000 de euro, un imprumut dat in nume personal. In 2013, Alina Tarcevschi avea imprumutati de la Gabriela Firea 42.200 de euro, dar a restituit deja o buna parte din suma.Tarcevschi Alina s-a nascut pe 25.02.1976.- Octombrie 2016-prezent - Consilier al Primarului General, Coordonarea activitatii de protocol si relatii externe- Aprilie 2013-octombrie 2015 - Consultant, Coordonare activitatii de comunicare si de relatii externe, gestionarea relatiei cu presa, Institutia Prefectului Judetului Ilfov;- 2011-2013 - Director BTL - Finantistii - Organizare evenimente, gestionarea activitatii de comunicare - SC INTELLIGENCE BUSINESS MEDIA;- 2009-2011 - Director BTL si PR - Saptamana Financiara, Financiarul, Revista Felicia - SC INTACT MEDIA GROUP;- 2003-2008 - Sef serviciu, Departamentul Purtatorului de Cuvant al Guvernului - Coordonarea activitatii de comunicare cu presa centrala si locala - SGG;- 1999-2003 - Expert Departamentul pentru Comunicare - Ministerul Informatiilor Publice, Departamentul Informatiilor Publice - Cancelaria Primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului.- 2005-2006 - Master in Administratie publica;- 1994-1999 - Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Diploma de licenta Cibernetica, statistica, management, informatica;- 1990-1994 - Colegiul National „Cantemir Voda”, Diploma de bacalaureat - Informatica.