Cum a reusit PSD sa puna mana pe Consiliul General din Bucuresti prin nevalidarea mandatelor a patru consilieri USR si cu votul unor consilieri PNL

Potrivit informatiilor furnizate de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro, proiectul a fost adoptat cu 36 de voturi."Au votat pentru 23 de consilieri PSD, 6 PNL, 4 ALDE, 3 PMP, iar din grupul USB au fost 4 voturi impotriva si o abtinere", se arata in raspunsul Primariei Capitalei.Astfel, desi au declarat ca vor face opizitie, consilierii PMP (3 la numar dupa plecarea lui Robert Turcescu la PArlament) voteaza cu PSD, la fel si o parte din PNL.In plus, majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu a pus pe ordinea de zi si nu a validat in sedinta de luni patru consilieri ce apartin USR, dupa ce locurile au ramas vacante dupa alegerile parlamentare.Mai exact, doi consilieri USR au plecat la Parlament (Nicusor Dan si Crisina Pruna), iar doi si-au dat demisia (Dumitru Dobrev si Alex Ciurea). Fara cei patru consilieri ai USR validati, si cu ajutorul PNL, majoritatea PSD a reusit sa faca doua treimi, putand sa aprobe astfel orice proiect.Concret, in prezent sunt validati 50 din cei 55 de consilieri, fiind lipsa 4 de la USR si unul de la PMP, iar pentru a trece proiectele cu doua treimi, este nevoie doar de 33 de voturi fata de 37.PSD are 24 de consilieri, ALDE 4, PMP 3, deci 31 de consilieri. PNL are 8 consilieri, iar USR 15, dintre care 4 nevalidati.Pentru doua treimi este nevoie de 33 de consilieri din 50 validati. Daca sunt 55 validati, doua treimi reprezinta 36 de consileri."Avem patru consilieri nevalidati. Cei patru sunt Octavian Berceanu, Elena Radu, Sorin Marinescu si Florin Ivan. Am depus proiectele de hotarare cu o saptamana inainte de sedinta de luni, iar luni majoritatea PSD - ALDE a votat impotriva includerii proiectelor de hotarare pe ordinea de zi si nu le-au spus la vot. Noi am cerut includerea pe ordinea suplimentara si s-au opus la includerea proiectului. Cei patru consilieri ii avem lipsa de la alegeri. Cei noi ii inlocuiesc pe Nicusor Dan, Cristina Pruna, Dumitru Dobrev si Alex Ciurea. Pe Dumitru Dobrev am incercat sa-l inlocuim cu Liviu Malureanu de trei luni, nu ni l-au inclus, dupa aceea l-au validat, dar Liviu a decis intre timp ca nu mai vrea sa vina la primaria generala ci sa ramana la cea de sector. PSD nu ne valideaza consilierii deoarece ei se opun la orice propunem noi, este o strategie de sicanare a USR, si miza ar mai si ca majoritatea lor este mai solida. Ei pot trece acum si proiecte care necesita doua treimi. Noi nu mai avem cum sa ne opunem. Banuiala mea este ca vor incerca sa amane cat au chef aceasta validare. Noi ne vom adresa Prefectului, instantei de contencios administrativ, vom face procedura legala. Aici este si o mare scapare a legii, consilierii au fost votati, reprezinta un numar de cetateni si nu poate fi blocata includerea lor in consiliu de catre majoritatea din consiliu. Practic permiti majoritatii sa invalideze votul cetatenilor", a declarat Roxana Wring, liderul de grup al consilierilor USR din CGMB.IN luna septembrie 2015, cand primarul Gabriela Firea a anuntat proiectul privind infiintarea firmei de constructii, Ciprian Ciucu, consilier PNL, declara ca primaria vrea sa faca aceste SRL-uri pentru a evita procedurile de achizitii publice si pentru a incredinta direct lucrari catre aceste firme, controlate de PSD."Ce a facut Pandele la Voluntari vrea sa faca si Firea la Bucuresti! Gabriela Firea, mana in mana cu Tudorache, primarul Sectorului 1, vor sa faca SRL-uri pentru a evita procedurile de achizitii publice si pentru a incredinta direct lucrari catre aceste SRL-uri ale Primariei Generale si Primariei Sectorului 1, controlate de ei. Pe acelasi model de pedeserizare folosit si de primarul Voluntariului, Florentin Pandele. Din cate am inteles, Curtea de Conturi a finalizat raportul de audit la Primaria Voluntari si machiavalacurile lui Pandele, din aceeasi categorie - SRL-uri ale Primariei - sunt cu probleme. Raportul nu este inca public, il asteptam si publicat. Acesta este reteta clasica a PSD cand vrea sa controleze, departe de ochii presei, ONG-urilor si ai cetatenilor implicati, afaceri cu banii statului: creaza diferite entitati, le aloca sume, marunteste, mizand pe o mai slaba capacitate de monitorizare a acestora, atentia noastra fiind pe Primarie si nu pe multele structuri statelit. Acest model de guvernare este importat direct din Voluntari. Nu luam ca referinta orase europene moderne (Berlin, Viena, Barcelona etc.), noi invatam de la Voluntari. Anticipand, Firea iar va iesi si va zice ca PNL se opune constructiei de locuinte sociale sau pentru diferite categorii de populatie. Va minti, nu este asa. Ne opunem modului prin care astfel de obiecteve, poate legitime, sunt folosite pentru pusculita pesedistilor", a postat Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook la vremea respectiva.Ramane de vazut cine sunt cei 6 consilieri PNL care au votat cu PSD, ce explicatii au si ce masuri va lua partidul in acest sens.