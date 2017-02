Primaria Cluj-Napoca incepe din 9 februarie ridicarea masinilor parcate neregulamentar

Cuantumul sanctiunii pentru ridicare-transport-depozitare este de 547 de lei. In cazul in care utilizatorul sau proprietarul se prezinta la autovehicul si nu se mai efectueaza transportul si depozitarea, sanctiunea e de 294 de lei."Incepand din aceasta saptamana si pana joi, 9 februarie 2017, politistii locali vor distribui aproximativ 5000 de pliante, care vor contine toate informatiile cu privire la prevederile legale, cuantumul sanctiunii, datele referitoare la locul de depozitare a vehiculelor ridicate, precum si numerele de telefon care pot fi apelate in astfel de cazuri. Masura privind ridicarea autovehiculelor stationate neregulamentar s-a dispus in conformitate cu prevederile HG nr. 965/2016, privind circulatia pe drumurile publice, pentru modificarea OUG nr. 195/2002, republicata, aprobat prin HG nr. 1391/2006 si HCL nr. 21/2017", se arata in comunicatul de presa.Masura ridicarii autovehiculelor se aplica in cazuri precum, potrivit institutiei:- oprirea/stationarea autovehiculelor in statiile CTP;- pe benzile de urgenta si cele de siguranta;- in intersectii si sensuri giratorii;- pe treceri de pietoni, in zone rezidentiale/pietonale;- pe trotuare si piste de biciclete;- in parcarile cu plata;- in cazuri de blocare a punctelor gosposdaresti sau a diverselor accese auto, precum si in alte situatii, conform legislatiei in vigoare.Pana acum a mai decis ridicarea masinilor parcate neregulamentar Primaria Oradea.