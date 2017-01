LISTA Primaria Capitalei a finalizat lista bulevardelor pe care ar urma sa implementeze benzi unice RATB. Urmeaza sa obtina aprobarile de la Politia Rutiera

Pe benzile unice pot circula doar mijloacele de transport in comun, taxiurile si echipajele de interventie. Aceasta masura a fost implementate de majoritatea capitalelor europene pentru a imbunatati transportul public. Astfel, tramvaiele, troleibuzele si autobuzele nu mai stau blocate intrafic, ci au prioritate.- Sos. Bucuresti-Ploiesti intre Bd. Aerogarii - Piata Presei LibereBd. Aerogarii - Piata Presei Libere- Sos. Kiseleff intre Piata Presei Libere-Bd. C-tin Prezan- Bd. Gh. Magheru intre Piata Romana- Str. C.A .Rosetti- Str. N. Balcescu intre Str. C.A.Rosetti - Piata Universitatii- Bd. Aerogarii intre Sos. Bucuresti-Ploiesti - Str. N. Caramfil- Str. N. Caramfil intre Bd. Aerogarii - Sos. Pipera- Bd. Aviatorilor intre Str. N. Caramfil - Piata Charles de Gaulle- Sos. Colentina intre Bucur Obor- Str. Sportului- Cal. Mosilor intre Bucur Obor- Bd. Carol I- Sos. Iancului intre Sos. Mihai Bravu - Sos. Pantelimon- Bd. Chisinau intre Sos. Pantelimon - Bd. N. Grigorescu- Bd. N. Grigorescu intre Bd. Basarabia - Bd. Th. Pallady- Bd. Unirii - Str. Traian - Piata Alba Iulia- Bd. Decebal intre Piata Alba Iulia - Sos. Mihai Bravu- Str. Baba Novac intre Sos. Mihai Bravu - Str. C-tin Brancusi- Str. C-tin Brancusi intre Str. Baba Novac- Str. Lucretiu Patrascanu- Str. Lucretiu Patrascanu intre Str. C-tin Brancusi - Bd Basarabia- Splaiul Independentei intre Piata Unirii -Pod Eroilor- Bd. D. Cantemir intre Piata Unirii- Cal. Serban Voda- Bd. Tineretului intre Cal. Serban Voda - Cal. Vacarestilor- Cal. Vacarestilor intre Bd. Tineretului - Piata Sudului- Str. Nitu Vasile intre Piata Sudului - Bd. Al. Obregia- Bd. AL Obregia intre Str. Nitu Vasile - Str. Tumu Magurele- Drumul Taberei (ramura de nord) intre Str. Valea Ialomitei - Drumul Sarii- Drumul Taberei (ramura de sud) intre Str. Valea Argesului - Str. Brasov- Bd. luliu Maniu intre Grup Scolar Auto- Piata Leul- Cal. Grivitei intre Bd. Ion Mihalache - Gara de Nord- Bd. Ion Mihalache intre Cal. Grivitei -Piata Victoriei- Bd. C-tin Prezan - intre Sos. Kiseleff - bd. Aviatorilor- Sos. Oltenitei intre Romprim - Piata Eroii Revolutiei - 4,5 km- Sos. Viilor intre Piata Eroii Revolutiei-Str. Dr. Istrate - 1,0 km- Str. Dr. Istrate intre Sos. Viilor-Sos. Progresului - 0,3 km- Bd. Timisoara intre Sos. Progresului-Bd. Vasile Milea - 0,5 km- Bd. Vasile Milea intre Bd. Timisoara-Pasajul Basarab - 1,8 km- Bd. Iancu de Hunedoara intre Pasaj Victoria-Sos. Stefan cel Mare - 0,7 km- Sos. Stefan cel Mare intre Bd. lancu de Hunedoara-Sos. Mihai Bravu - 2,1 km- Sos. Mihai Bravu intre Sos. Stefan cel Mare-Cal. Vacaresti -5,6 km- Cal. Vacaresti intre Sos. Mihai Bravu-Sos Oltenitei - 1,5 km- Sos. Colentina intre Pasaj Colentina (cap linie 21)-Bucur Obor - 4,5 km- Cal. Mosilor intre Bucur Obor-Bd. Carol I - 1,5 - kmDespre amenajarea de benzi unice pentru RATB se discuta de cel putin zece ani la nivelul Primariei Capitalei, insa pana acum s-au facut doar 7 km si acestia sunt de multe ori blocati de masinile parcate neregulamentar.Un exemplu de proiect de succes este linia unica pentru tramvaiul 41: un proiect criticat la inceput, dar care in timp si-a dovedit utilitatea. Tramvaiele vin in statie la cateva minute, circula rapid, nu sunt blocate de masini si reprezinta sigura modalitate decenta de transport din zona. In perioada respectiva s-a facut si banda unica RATB de pe bd. Elisabeta din centrul Capitalei.In timpul celor doua mandate ale lui Sorin Oprescu s-a discutat foarte des despre implementarea de benzi unice pentru RATB, insa s-a facut putin: banda unica de pe Calea Dobobanti, de pe bd. Unirii, pe Splaiul Independentei, pe Calea Dorobanti si pe bd. Dacia.Arterele din Bucuresti pe care s-au implementat benzi unice in ultimii ani sunt:- Splaiul independentei, intre sos. Cotroceni si bd. Eroilor si in dreptul Centrului Istoric;- Calea Dorobantilor si str.Polona, intre bd.Dacia si sos.Stefan cel Mare;- Bd. Dacia, intre Calea Dorobantilor si str.Icoanei;- Bd.Regina Elisabeta sib d.Mihail Kogalniceanu, intre Calea Victoriei si Piata Operei;- Bd. Unirii, intre Piata Unirii si Piata Alba Iulia.