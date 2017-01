Dresura de animale, eliminata din activitatea  Circului Globus

Decizia vine dupa ce pe 12 ianuarie, doi tigri, patru pisici, doi porcusori vietnamezi si trei caini au murit intr-un incendiu izbucnit la un adapost al Circului Globus din Bucuresti, iar o petitie online privnd interzicea folosirii animalelor la circ a strans peste 60.000 de semnaturi.

Animalele aflate in responsabilitatea Circ&Variete Globus Bucuresti vor fi relocate, in baza unui protocol incheiat intre aceasta institutie publica, Fundatia Vier Pfote si alte asociatii, in termen de 12luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Pe perioada celor sase luni, reprezentantii circului Globus au obligatia sa asigure conditii de bunastare animalelor.Primarul Gabriela Firea a declarat ca animalele vor fi relocate la Zoo sau vor fi folosite la Circ, pentru expozitii ce nu implica dresura."Animalele sunt obligate sa faca diverse trucuri pe care le-au invatat, trucuri care sunt cu totul anormale si neconforme naturii lor. Este imposibil ca circurile sa poata oferi animalelor contiile de viata corespunzatoare celor din libertate. De aceea, specialistii in dresura animalelor salbatice sustin ca este necesara interzicerea generala a folosirii animalelor salbatice in circuri. (...) Habitatul unei leu, spre exemplu, se desfăşoară pe o suprafaţă de circa 400 de kilometri pătraţi, echivalenta cu dublul suprafetei municipiului Bucuresti. In circuri, «regele animalelor» are la dispozitie maximum 12 metri patrati, iar instinctele sale de vanatoare si alergare sunt complet reprimate prin metode coercitive brutale”, se aratata in expunerea de motive a proiectului semnata de primarul Gabriela Firea.Ca urmare a eliminarii folosirii animalelor, Circ&Variete Globus Bucuresti va fi "producator de spectacole si de momente artistice separate sau in cadrul spectacolelor, in care institutia realizeaza partea de creatie, regie, scenariu, coregrafie, muzica, design costume, design decoruri, cat si costume, decoruri, recuzita, cu artisti salariati si colaboratori, avand dreptul ulterior sa incheie contracte cu parteneri din tară si strainatate, pentru derularea de programe cultural-artistice".In plus, pe site-ul Primariei Capitalei se afla in dezbatere publica un proiect de Hotarare prin care se interzice folosirea animelelor in spectacolele de circ si in orice alt tip de spectacol sau expozitie pe tot teritoriul Bucurestiului, cu exceptia Gradinii Zoologice Bucuresti. Proiectul a fost initiat de un grup de consilieri PSD-ALDE. http://www4.pmb.ro/wwwt/L52/docs/01_20170120.pdfPrimaria sectorului 1 a interzis deja folosirea animalelor la circurile de pe raza sectorului.