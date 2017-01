Cristian Topescu, fostul crainic sportiv, va primi titlul de cetatean de onoare al municipiului Bucuresti

"Anul acesta, pe 26 martie, maestrul Cristian George Topescu implineste o onorabila varsta. Cu acest prilej, este oportun ca Primaria Municipiului Bucuresti sa-si exprime recunostinta in fata acestui mare comentator sportiv, jurnalist, crainicul Televiziunii Romane care a incantat si marcat pozitiv sufletele romanilor de pretutindeni", arata in hotararea adoptata.Cristian Topescu s-a nascut in anul 1937, la Bucuresti, fiind fiul ofiterului de cavalerie Felix Topescu. A urmat cursurile Academiei Nationale de Educatie Fizica si Sport (1970).Membru al echipei hipice a Romaniei, a practicat sportul hipic Sarituri peste obstacole, apoi a fost transferat la Clubul Sportiv Steaua (1960-62), unde a triumfat in doua campionate nationale.Intre anii 1964-2004, la TVR, a lucrat ca reporter sportiv, realizator de emisiuni, comentator sportiv, redactor sef sport, director general adjunct TVR. Dupa incheierea colaborarii cu televiziunea publica, a activat ca reporter sportiv Europa FM, director relatii publice Fotbal Club Steaua, director la ziarul 'ProSport', senior editor ziarul 'Adevarul', senator in Parlament, senior editor la Sport Total FM, comentator la televiziunea Eurosport.A comentat peste 5.000 de transmisiuni sportive, 13 editii ale Jocurilor Olimpice, campionate mondiale si europene. In urma unui decret semnat de presedintele Romaniei, in octombrie 2007, colonelul in retragere Cristian Topescu a fost inaintat la gradul de general de brigada (cu o stea). A primit Ordinul "Meritul sportiv", Ordinul olimpic "Colanul de aur", Ordinul national "Serviciul credincios" in grad de Cavaler.