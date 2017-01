Deplasarea prin Capitala, misiune imposibila: RATB si metroul nu fac fata, timpii de asteptare si de stat in trafic ii scot din minti pe bucuresteni

Daca ati intampinat probleme de acest gen in ultimele zile, va rugam sa ne scrieti pe ce linii si mijloace de transport in comun au fost

O posibila explicatie este ca oamenii nu au mai folosit masina personala, fie ca este blocata in zapada, fie ca nu au unde parca,, ceea ce a adus un flux mai mare de calatori.Vineri dimineata, tramvaiele 21 si 16 si autobuzele 268 si 117, sunt doar cateva dintre mijloacele de transport in comun unde a fost o aglomeratie crunta, dupa cum au sesizat cetatenii pe retelele de socializare."Pe linia 21 avem 17 tramvaie. Astazi s-au defectat doua si au fost retrase la depou. Intervalele programate sunt de 5-7 minute, insa apar disfunctionalitati in zona Calea Mosilor vechi si in zona intersectiilor unde apar ambuteiaje. In rest nu sunt probleme. Pe linia 16 este un interval programat 10 minute la orele de varf, iar in rest 15 minute, intrucat sunt 9 tramvaie. Pe celelalte linii nu au fost probleme. Tot ceea ce se intampla este din cauza traficului aglomerat, nu am avut autobuze lipsa de la program. Pe liniile din Drumul Taberei sunt probleme dimineata, incepand cu 7.30, sunt disfunctionalitati din cauza aglomeratiei din trafic", a declarat pentru HotNews.ro , Ticu Tobescu, purtatorul de cuvant al RATB.Acesta spune pentru rezolvarea situatiei, este nevoie de benzi unice pentru mijloacele de transport in comun."Solutia ar fi calea unica. Din cate am inteles de la Primarie, se lucreaza la proiect, deja s-au stabilit. Administratia Strazilor trebuie sa instituie pe 12 artere aceste benzi unice. Fara facilitati pentru transportul public, benzi unice sau cale unica de rulare pentru tramvai, este foarte greu sa respecti un orar pe care ti-l asumi", a mai declarat Ticu Tobescu.Arterele din Bucuresti pe care s-au implementat benzi unice in ultimii ani sunt:- Splaiul independentei, intre sos. Cotroceni si bd. Eroilor si in dreptul Centrului Istoric;- Calea Dorobantilor si str.Polona, intre bd.Dacia si sos.Stefan cel Mare;- Bd. Dacia, intre Calea Dorobantilor si str.Icoanei;- Bd.Regina Elisabeta sib d.Mihail Kogalniceanu, intre Calea Victoriei si Piata Operei;- Bd. Unirii, intre Piata Unirii si Piata Alba Iulia.Pentru eficientizarea transportului public, RATB a propus Primăriei Capitalei la inceputul anului 2016 mai multe masuri pentru imbunatatirea transportului public, potrivit regiei:- implementarea a 28 de propuneri, cu privire la instituirea de benzi proprii de circulaţie pentru troleibuze şi autobuze;- punerea în aplicare a 15 propuneri referitoare la amplasarea unor semafoare speciale sau modificarea ciclurilor semaforice prin acordarea unor faze separate pentru tramvaie la efectuarea virajelor stânga/dreapta în intersecţii;- extinderea circulaţiei pe străzi organizate cu sensuri unice;- realizarea programului de semaforizare a intersecţiilor şi acordarea de timpi separaţi, în cadrul ciclurilor, pentru transportul în comun şi asigurarea unor sisteme de undă verde.In plus, din cauza lipsei banilor pentru investitii, flota RATB a ajuns intr-o stare deplorabila, mai putin de 60% din parcul de vehicule fiind functionala, potrivit informatiilor date publicitatii de regie la inceputul anului 2016.Ultimele achiziţii importante de vehicule au avut loc în perioada 2006-2009, când parcul de vehicule a fost înnoit cu 1.000 autobuze şi 100 de troleibuze."RATB utilizeaza in prezent un parc circulant efectiv de 690 de autobuze, adica 69% din totalul celor 1.000 disponibile. In privinta tramvaielor, parcul circulant efectiv este de 256 din totalul de 475 de tramvaie (54%). Din numarul total de tramvaie, 297 au gradul de uzura de peste 100%, 82 au un grad de uzura intre 75-100%, 54 - un grad de uzura intre 50-75%, 32 intre 25-50% si numai 10 tramvaie sunt aproape noi, (cu un grad de uzura intre 0 si 25%). Parcul circulant efectiv al troleibuzelor este de 172, din totalul de 297 (aproximativ 59%). Din total, 265 de troleibuze au un grad de uzura de peste 100%, adica peste 89%, celelalte 32 de troleibuze avand un grad de uzura intre 75-100%", se arata in comunicatul RATB trimis la inceputul anului 2016.Primarul general Gabriela Firea a declarat ca se vor cumpara piese de schimb, insa parcul este invechit, iar problema nu este rezolvata.Primaria Capitalei a anuntat ca va achizitiona 400 de autobuze, 100 de troleibuze si 100 de tramvaie, in cadrul unui program multianual cu o durata de 4 ani, incepand cu anul 2017. Licitatia inca nu a fost lansata, iar daca vor fi contestatii, acest termen ar putea fi depasit.La metrou, la ora 9:18, pe Magistrala 1, la statia Mihai Bravu, circulatia a fost restrictionata timp de aproape o ora, circulandu-se pe un singur sens, dupa ce unui calator i s-a facut rau. Medicii au intervenit, insa acesta nu a raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.Totusi, exceptand aceasta situatie, pe Magistrala 1 de metrou si in statia de metrou, aglomeratia este la ordinea zilei. Pe termen scurt, Metrorex poate face optimizari ale accesului in statie si de succedare a trenurilor, insa pe termen lung este nevoie de deschiderea unuor noi magistrale de metrou si modernizarea celor existente.Reprezentantii Metrorex au anuntat recent intr-un comunicat de presa ca functioneaza la capacitate maxima, cu 65 de trenuri, in intervalele cu varf de trafic (7:00 - 9:00 si 17:00 - 19:00), pe toate magistralele.Pentru rezolvarea problemei acestia spun ca intervalul cu varf de trafic va fi extins pana la descongestionarea aglomeratiei din statii.Potrivit sursei citate, se circula astfel:- Magistrala 1 - 22 trenuri si 1 rezerva- Magistrala 2 - 21 trenuri si 1 rezerva- Magistrala 3 - 15 trenuri- Magistrala 4 - 4 trenuri si 1 rezervaIn plus, se asigura succesiunea trenurilor la un interval de:- maxim 3 minute la orele de varf pe Magistrala 2- 2-3 minute, pe tronsonul comun al Magistralelor 1 si 3 (Eroilor – Nicolae Grigorescu)- 5-6 minute in restul timpului."Metrorex continua seria de masuri pentru deplasarea in siguranta a calatorilor intre statiile de corespondenta Metrorex continua seria de masuri pentru deplasarea in siguranta a calatorilor intre statiile de corespondenta Piata Unirii 1 – Piata Unirii 2 si Piata Victoriei 1 – Piata Victoriei 2, ca urmare a situatiilor de supraaglomerare semnalate la orele de varf. Astfel, incepand cu data de 10.01.2017, echipe mixte formate din angajati Metrorex, Politia Metrou, agenti de paza, reprezentanti ai Jandarmeriei si ai ISU sunt prezente in intervalele orare 07.30-10.00 si 16.30 – 19.00, in cele patru statii de metrou, pentru coordonare si interventie in caz de necesitate.De asemenea, fiecare agent de statie va fi prezent in aceste statii, pentru a transmite Dispeceratului Central evolutia situatiei din teren. In cazul aglomerarii pasajelor de trecere, se fac anunturi repetate de informare a calatorilor cu privire la restrictionarea temporara a accesului inaintea aparatelor de taxare precum si pentru stationarea la nivel peron sau vestibul. In plus, vor fi montate benzi de restrictionare a accesului, amplasate inaintea aparatelor de validare", se arata in comunicatul emis de Metrorex saptamana trecuta.