Primariile din Bucuresti au ramas in 2016 cu peste un miliard de lei bani necheltuiti, desi orasul are nevoie de investitii masive pentru descongestionarea traficului si reducerea poluarii

Primaria Sectorului 2 a ramas in 2016 cu un excedent de 267 milioane lei, Primaria Sectorului 3 cu 57 milioane lei, iar Primaria Sectorului 1 - cu circa 20 milioane lei. Asta in conditiile in care Primaria Sectorului 3 s-a imprumutat anul trecut 100 milioane de lei pe motiv ca nu are bani sa realizeze investitiile incepute- in principal reabilitarea termica a blocurilor si amenajarea spatiilor verzi.Primariile au ramas cu bani necheltuiti fie din cauza proiectelor blocate (de exemplu, Pasajul de la Piata Sudului a fost blocat in prima jumatate a anului 2016), fie din cauza ca nu au reusit sa pregateasca toate documentele necesare (proiecte tehnice, licitatii, avize, autorizatii, exproprieri) pentru a incepe proiecte noi. Pregatirea unui proiect dureaza 1-2 ani, in functie de complexitate.In plus, in iunie 2016 au avut loc alegeri locale, s-au schimbat primarii, iar acestia au fost "precauti" in ceea ce priveste decontarile. O alta cauza poate fi faptul ca in primele 6 luni din 2016 - 5 din cei 7 primari din Bucuresti, alesi in 2012, erau suspendati/si-au dat demisia, avand probleme cu legea. Astfel, conducerea primariilor a fost asigurata de interimari care nu si-au asumat proiecte importante si nu au pregatit proiecte noi care sa poata fi incepute de urmatorul primar."Excedentul bugetului local aferent exercitiului bugetului pe anul 2016 a fost stabilit in conformitate cu OMFP 2890/21.12.2016 la suma de 685.020.279,87 lei. Acesta a fost preluat in contul de Excedent al bugetului local al Municipiului Bucuresti unde este inregistata suma de 290.544.094,97 lei reprezentand excedent al exercitiilor bugetare anterioare. Astfel, suma totala inregistrata in contul de Excedent al bugetului local al Municipiului Bucuresti la data de 10.01.2017 este de 975.564.374,84 lei. Mentionam ca, in conformitate cu Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, excedentul bugetului local se poate utiliza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative, ca sursa de finantare a cheltuielilor de investitii , pentru acoperirea temporara a eventualelor goluri de casa provenite din decalajele intre incasarea veniturilor programate si cheltuielile de efectuat, precum si pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale bugetului local la sfarsitul exercitiului bugetar", se arata intr-un raspuns trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.La 31.12.2016, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale sectorul 1 s-a inregistrat un excedent in valoare de 20.163.050,69 lei. Bugetul local al sectorului in 2016 a fost de circa 1,2 miliarde lei.Primaria sectorului 2 a inregistrat in 2016 un excedent bugetar de circa 267 milioane lei. Bugetul local al sectorului in 2016 a fost de circa un miliard lei."Se aproba utilizarea excedentului anual in suma de 267.675.382,09 lei, astfel: ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2017; pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul 2017, in limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit. a); pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar 2017", se arata intr-o hotarare adoptata la inceputul anului 2017 de Consiliul local sector 2. Primaria sectorului 3 a inregistrat in 2016 un excedent bugetar de 57 milioane lei. Bugetul local al sectorului in 2016 a fost de circa un miliard lei.Reamintim ca Primaria sector 3 a luat in 2016 un credit de 100 milioane lei de la CEC Bank, pe o perioada de 84 luni."Faptul ca in noiembrie s-a contractat un credit de 100 milioane lei, iar o luna mai tarziu avem venituri proprii in valoare de 57 milioane lei necheltuite arata cat de prost administrator al banului public este Primaria condusa de Robert Negoita. De altfel, am semnalat in numeroase randuri ca la Sectorul 3 bugetul este doar o suma de venituri si cheltuieli si nu instrument de management. Referitor la cele 57 milioane lei necheltuite, consilierii USR vor incerca sa afle care este motivul pentru necheltuirea acelor sume", a declarat Liviu Malureanu consilier local USR sector 3.Primaria sectorului 4 a avut in 2016 un buget de 585 725 000 lei. Reprezentantii institutiei spun ca excedentul nu a fost stabilit inca.Primaria sectorului 5 a avut in 2016 un buget de 760 milioane lei. INstitutia nu a publicat date referitor la excedentul/deficitul pe anul 2016.Primaria Sectorului 6 a avut un excedent bugetar de 8.131.882,62 lei in anul 2016. Bugetul local al sectorului in 2016 a fost de circa 900 milioane lei.