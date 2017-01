Gabriela Firea: Cele 19 spitale aflate in administrarea Primariei Capitalei vor intra intr-un amplu proces de renovare si igienizare

"Am facut o serie de vizite neanuntate in toate cele 19 spitale si stiu ca sunt si lucruri foarte bune care s-au realizat, se vede ca munciti enorm, dar sunt si lucruri care pot merge mai bine. Cunosc devotamentul dvs., stiu ca de multe ori spitalele reprezinta cea de a doua casa pentru dvs. si, tocmai de aceea, stiu ca putem si noi sa avem spitale la standarde europene. Iar pentru aceasta este nevoie de cresterea conditiilor de lucru si a calitatii actului medical. Astfel, in ceea ce priveste aspectul spitalelor, toate cele 19 unitati medicale vor intra intr-un amplu proces de renovare si igienizare. Nu putem trece la dotari, pana nu facem curatenie. In acest sens, trebuie sa tratam cu mare responsabilitate raportul infectiilor intraspitalicesti", a precizat edilul general, potrivit unui comunicat al Primariei Capitalei.Firea a facut apel la manageri sa ia toate masurile necesare pentru igienizarea, renovarea si eventuala extindere a spitalelor. Ea a pledat pentru o evaluare a fluxului medical, urmand sa fie extinse sectiile cu multi pacienti.In ceea ce priveste dotarile, Gabriela Firea a cerut definitivarea inventarului cu aparatura necesara, astfel incat Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) sa poata demara procedura de achizitie. Primarul general a mentionat ca, impreuna cu Ministerul Sanatatii, va incerca sa gaseasca solutii pentru rezolvarea problemelor legate de lipsa de personal.Directorul ASSMB, Razvan Nitu, a precizat ca, in conditiile fundamentarii bugetului pentru anul 2017, este necesara o atentie sporita in ceea ce priveste executia bugetului, astfel incat banii alocati sa fie cheltuiti in integralitate. De asemenea, pentru spitalele cu lucrari in derulare s-a cerut o verificare atenta a constructorilor astfel incat ''cheltuirea banilor publici sa fie justificata", se mai arata in comunicatul PMB.Directorul medical interimar al ASSMB, Turkes Ablachim, le-a reamintit managerilor celor 19 spitale ca, pana la sfarsitul lunii februarie, au obligatia "de a intocmi Planul Alb pentru managementul incidentelor cu victime multiple si de a-l depune la Directia de Sanatate Publica, conform Dispozitiei emise de Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului de Interne, la data de 30 decembrie 2016".