Consilierii USR cer Primariei Capitalei sa rezolve situatia juridica a parcului din fata Garii de Nord si sa-l dea in administrarea Primariei sector 1 pentru a-l reamenaja

Teoretic, parcul a fost dat de Primaria Capitalei in administrarea Primariei sector 1, in mai 2016, insa consilierii USR spun ca spatiul verde se afla in proprietatea Ministerului Transportulurilor, deci Primaria Capitalei nu putea sa dea ceva ce nu se afla in patrimoniul ei.Primaria Capitalei este insa in masura sa rezolve situatia. Institutia, printr-o hotararea de Consiliu General, trebuie sa ceara parcul de la Ministerul Transporturilor, Guvernul sa dea o hotarare in acest sens, Consiliul General sa il ia in proprietate, apoi sa dea o noua hotarare de Consiliu General prin care sa-l tranfere catre Primaria sectorului 1, potrivit sursei citate."Prin HCGMB 321/2010, Primaria Capitalei a dat parcul in administratia ALPAB, iar prin HCGMB 129/2016 Primaria Capitalei solicita ALPAB sa predea parcul catre Consiliul local sector 1 in administrare. Exista insa o hotarire judecatoreasca definitiva si irevocabila (din 2001) prin care se stabileste ca proprietarul parcului este Ministerul Transporturilor, deci niciuna din aceste doua hotariri nu pot fi puse in aplicare", a declarat Ilinca Macarie, consilier sector 1, pentru HotNews.ro.Situatia actuala a ajuns de nesuportat pentru locuitorii din zona, deoarece parcul nu mai are practic administrator si este lasat prada degradarii, se arata intr-un comunicat emis de consilierii USr sector 1."Din cauza faptului ca este un parc deschis, este imposibil de supravegheat si pazit, devenind astazi un loc rau famat, de nefrecventat, un depozit de gunoaie, cu mobilier devastat, cu alei deteriorate, fara iarba si gazon. Pentru parcul Garii de Nord este nevoie de o schimbare de paradigma, prin transformarea lui in gradina publica, prin amenajarea lui ca obiectiv turistic si loc de divertisment, prin infiintarea unor zone pentru copiii mici si foarte mici si a unui tarc pentru animalele de companie si prin asigurarea deplinei sigurante fizice si psihice pentru vizitatori. Acest lucru este posibil numai prin implicarea directa a administratiei locale de sector, care are ca obiectiv reamenajarea si administrarea corespunzatoare a parcului, in scopul asigurarii sigurantei cetatenilor din Sectorul 1. El trebuie sa devina o carte de vizita a Bucurestiului pentru cei care ajung in capitala cu trenul. Zona in care este situat parcul este inconjurata de blocuri cu 8 etaje si minim 5 scari, in ele locuind o populatia densa de maturi, copii si batrani care nu pot beneficia de acest loc de recreere din cauza nesigurantei si degradarii lui permanente. In aceleasi blocuri locuiesc si multi detinatori de caini care nu beneficiaza in cadrul parcului de un spatiu amenajat pentru animalele de companie. Toti si-au exprimat nemultumirea referitor la starea in care se afla parcul de zeci de ani si solicita remedierea de urgenta a starii de fapt", se arata in comunicatul USR sector 1.Consilierii locali USR din cadrul Primariei Sector 1 vor depune in zilele urmatoare un proiect de Hotarare de Consiliu Local prin care vor solicita implicarea tuturor factorilor implicati in rezolvarea acestui caz.Potrivit sursei citate, Parcul Garii de Nord a fost amenajat in acelasi timp cu construirea Palatului CFR, in perioada 1937-1938. El face parte din zona de protectie a monumentului istoric Gara de Nord, constituind practic impreuna cu cladirea garii un ansamblu urbanistic. Administrarea parcului a revenit Primariei Generale a Capitalei.