Incendiul din Bamboo: Ce atributii aveau Primaria sectorului 2 si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si cum s-au spalat pe maini de orice raspundere

Primaria sectorului 2 se spala pe maini si spune ca a dat o amenda, anul trecut, fiindca clubul nu avea autorizatie de functionare, si ca potrivit legii nu poate da doua amenzi pentru aceeasi fapta. ISU spune ca clubul putea functiona fara autorizatie de securitate la incendiu pana la finalul lunii iunie 2017 si invoca o lege care spune ca acesta putea fi inchis daca nu se respectau normele de siguranta. Din comunicatul ISU rezulta ca imobilul totusi nu indeplinea criteriile ca sa fie inchis, dar s-au dat niste amenzi. Astfel, in doi ani s-au dat amenzi de 23.000 lei (circa 5000 de euro), o suma simbolica pentru acest club. Deocamdata nu se cunosc cauzele incendiului, anchetatorii urmand sa stabileasca asta in urma unei investigatii.Aceasta situatie pare una incredibila, cum poate functiona un club atat de mare, circa 10.000 mp, unde vin sute de persoane, fara aceste acte elementare, se dau amenzi simbolice, si cum arunca autoritatile vina unele pe altele si spun ca nu este responsabilitatea lor. Asta in contextul in care, in 2015, 64 de persoane si-au pierdut viata in incendiul de la Colectiv, iar autoritatile si-au pus cenusa in cap si au spus ca vor fi mai vigilenti, vor imbunatati legea si o vor respecta.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov spun ca clubul putea functiona fara autorizatie de securitate la incendiu, inspectorii putand doar sa consemneze ca aceasta nu exista, fara sa amendeze detinatorii clubului, potrivit unui act normativ dat de Guvern in 2015."ISU B-IF a eliberat in anul 2009 avizul de securitate la incendiu, in baza solicitarii administratorilor clubului bucurestean la care in aceasta dimineata a izbucnit un incendiu. Pana la acest moment, institutiei noastre nu i s-a inaintat solicitarea in vederea eliberarii autorizatiei de securitate la incendiu, act administrativ pentru care prevederile legale dispun obtinerea acestuia pana la finalul lunii iunie 2017", se arata intr-un comunicat de presa postat pe site-ul ISU.Institutia face referire la Legea nr. 33/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, data pe 3 noiembrie 2015."Pentru constructiile si amenajarile (...), care au fost puse in functiune fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, persoanele prevazute la alin. (2) au obligatia obtinerii respectivului act administrativ pana la data de 31 decembrie 2016. Pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu conform alin. (41), raspunderea exclusiva in ceea ce priveste functionarea constructiilor si amenajarilor din punctul de vedere al asigurarii cerintei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investitiilor", se arata in lege.Pe 24 august 2016, Guvernul Ciolos da o Ordonanta prin care acest termen este prelungit pana pe 31 iunie 2017.Cum motiveaza Guvernul Prelungirea?"Prin prevederile Legii nr.33/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, a fost prorogat termenul in care persoanele cu responsabilitati legale au obligatia obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu pana la data de 31 decembrie 2016, perioada in care acestea nu sunt sanctionate contraventional. Totusi, in urma analizelor efectuate s-a constatat ca in cele 4 luni pana la expirarea termenului stabilit, chiar daca se pastreaza acelasi ritm de avizare/autorizare, nu toti proprietarii/detinatorii constructiilor vor putea atinge obiectivul propus. Prin urmare, extinderea perioadei in care se realizeaza conformarea de buna voie la norma de autorizare va conduce la cresterea numarului de constructii autorizate, fara a fi necesara aplicarea unor masuri coercitive. Totodata, prin prelungirea termenului pentru obtinerea autorizatiei, se urmareste reducerea riscului de nerespectare a termenelor de obtinere a avizelor/autorizatiilor de securitate la incendiu de catre beneficiarii care nu s-ar incadrat in termenul actual. Prelungirea cu jumatate de an a termenului implica si reducerea numarului de solicitari de autorizare respinse pentru neconformitati, beneficiarii urmand astfel sa aiba la dispozitie o perioada mai mare de timp in care sa efectueze lucrarile necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul executivului la vremea respectiva. Totusi, legea prevede ca "Exceptia (...) nu se aplica in situatiile in care se constata incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu care impune oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, potrivit criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului, cazuri care constituie contraventii potrivit legii". Practic, ISU putea inchide clubul daca constata incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu.

In plus, exista Hotararea nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor determinate de incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati, aflata in vigoare de la data de 04.11.2015, dupa tragedia din Clubul Colectiv.Hotararea spune ca dispunerea masurii de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor care nu au autorizatie de securitate la incendiu, in conditiile legii, si care au aria desfasurata mai mare de 200 mp, avand destinatia de comert, cultura sau turism, se realizeaza in oricare din urmatoarele situatii:a) depasirea numarului maxim de utilizatori pentru baruri, cluburi, discoteci si restaurante cu mai mult de 10% din valoarea de referinta;b) depasirea numarului de niveluri supraterane fata de valoarea de referinta admisa pentru cladirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistenta la foc;c) neasigurarea numarului minim de cai pentru evacuare fata de valoarea de referinta;d) reducerea prin elemente de constructie, cu mai mult de 25% din valoarea de referinta a inaltimii/latimii cailor de evacuare, in conditiile in care deficienta nu poate fi inlaturata pe timpul controlului;e) neechiparea cu instalatii de stingere a incendiilor ori de detectare, semnalizare si avertizare a incendiului, in concordanta cu valoarea de referinta;f) neechiparea cu instalatii/sisteme de desfumare ori instalatii de iluminat de securitate pentru evacuare, in concordanta cu valoarea de referinta;g) categorii de constructii sau amenajari la care nu au fost identificate data realizarii documentatiei tehnice de autorizare a lucrarilor de constructii sau momentul punerii in functiune.Constatarea situatiilor prevazute se face de catre personalul inspectoratelor pentru situatii de urgenta, cu sprijinul, dupa caz, al personalului desemnat din cadrul Politiei Romane sau Jandarmeriei Romane."Oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor se realizeaza pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu", se mai arata in Hotararea de Guvern. Intr-un comunicat emis dupa incendiul din Bamboo, reprezentantii ISU spun ca au dat mai multe amenzi pentru lipsa autorizatiei de securitate la incendiu si pentru blocarea cailor de evacuare:- 25 mai 2015 - au fost aplicare 2 amenzi in cuantum de 5.500 pentru exploatarea necorespunzatoare a instalatiei electrice si lipsa autorizatiei de securitate la incendiu;- 13-20 noiembrie 2015 - au fost aplicare 2 amenzi in cuantum de 15.000 pentru exploatarea necorespunzatoare a instalatiei electrice si lipsa autorizatiei de securitate la incendiu;- Noiembrie 2016 - a fost aplicata o amenda in cuantum de 2.500 lei pentru blocarea cailor de evacuare.Astfel in total, in doi ani s-au dat amenzi de 23.000 lei, respectiv 5000 de euro, o suma simbolica pentru acest club.Reprezentantii ISU Bucuresti spun ca nu au inchis clubul deoarece deficientele identificate si sanctionate de pompieri pe parcursul ultimelor controale nu sunt prevazute in criteriile de oprire a functionarii respectivului club, conform HG 915/2015.In ceea ce priveste autorizatia de functionare a clubului, reprezentantii Primariei sectorului 2 spun ca aceasta nu a existat in 2016."Pe data de 16 iunie 2016 societatea comerciala a fost sanctionata contraventional de politistii locali. Amenda a fost aplicata conform Legii nr. 12/ 1990, republicata, pentru desfasurarea de activitati de alimentatie publica fara sa aiba autorizatia de desfasurare a activitatilor prevazute in grupele cod CAEN 561 (restaurant), 563 (baruri si alte activitati de servire a bauturilor) de la Primaria Sectorului 2", se arata intr-un comunicat de presa transmis sambata de Politia Locala sector 2.Reprezentantii institutiei spun ca potrivit articolul 20, pct. 2 din OG nr. 2/ 2001 - pentru aceeasi fapta, respectiv lipsa autorizatiei de desfasurare a activitatilor, nu se pot aplica doua sau mai multe sanctiuni principale repetate, motiv pentru care nu a fost aplicata o alta sanctiune contraventionala societatii.Primarul sectorului 2 Toader Mugur MIhai, a declarat pentru Agerpres ca proprietarii clubului au depus dosarul pentru obtinerea autorizatiei de functionare pentru anul 2017, insa acesta era incomplet."In momentul de fata, dupa ce au fost sanctionati, dansii au depus documentatia pentru obtinerea acestei autorizatii, dar este incompleta la momentul actual si li s-a transmis sa faca completarile necesare. Au primit amenda in a doua parte a anului trecut", a precizat edilul, pentru AGERPRES.Primarul a mentionat ca printre documentele care lipseau din dosarul depus se numara si receptia facuta in urma unei autorizatii de construire.Primaria sectorului 2 spune ca nu s-a facut receptia lucrarii, astfel ca nu se putea obtine autorizatia de functionare.Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a declarat ca firma care detine clubul a avut autorizatie de construire valabila pentru perioada 6 decembrie 2012 - 16 noiembrie 2016, emisa de Primaria Sectorului 2.Interesant este ca Politia Locala spune ca lucrarile nu erau incepute in luna iunie 2016, desi erau anuntate inca din 2014."In vederea reautorizarii bazei de agrement - etapa II - corpul de birouri si unitati de cazare, autorizata initial prin AC nr. 1197/ 74T/ 11.10.2006 si nr. 999/ 48T/ 31.07.2008, SC MORGANA INVEST SRL a solicitat si obtinut de la Primaria Sectorului 2 autorizatia de construire nr. 654/ 41T/ 06.12.2012. Ulterior, a depus anuntul de incepere a lucrarilor la Primaria Sectorului 2 cu nr. 66175/ 10.11.2014 si la Inspectoratul Regional de Constructii Bucuresti-Ilfov cu nr. 35815 /17.11.2014". La data de 7.06.2016 politistii locali din cadrul Directiei Control - Serviciul Disciplina in Constructii s-au deplasat la adresa din str. Tuzla nr. 50 unde au constatat ca nu se executau lucrari de construire, nefiind demarate lucrarile pentru care a fost obtinuta Autorizatia de construire nr. 654/ 41T/ 2012. Cu aceasta ocazie au intocmit o nota de constatare in care se mentioneaza ca lucrarile pentru care s-a cerut autorizatie de construire nu au fost demarate, desi anuntul de incepere a lucrarilor a fost inregistrat, asa cum prevede legea. Intrucat la data deplasarii in teren nu au fost prezentate planurile-releveu, anexa la Cartea Funciara, prin adresa Politiei Locale Sector 2 titularului constructiilor i-a fost comunicat faptul ca autorizatia pentru desfasurarea activitatilor de alimentatie publica nu va fi eliberata de Primaria Sectorului 2", se explica in comunicatul de presa.Institutia spune ca treaba ei este sa verifice doar activitatea comerciala."Politia Locala Sector 2 face precizarea ca girul privind desfasurarea activitatilor comerciale in orice locatie este dat de institutiile reglementate in Legea nr. 359/ 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice. "Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica reprezinta doar transpunerea solicitarii Codului fiscal de achitare a unei taxe suplimentare de catre agentii economici care desfasoara activitati de alimentatie publica (baruri, restaurante si alte activitati recreative) si nicidecum girul autoritatii locale privind legalitatea desfasurarii activitatii", se arata in comunicatul citat.a) cerere-tip;b) certificatul de urbanism;c) scenariul de securitate la incendiu;d) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinta fundamentala "securitate la incendiu", constructii si/sau instalatii, dupa caz;e) planul de situatie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;f) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului;g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, dupa caz, pentru arhitectura in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si pentru instalatiile cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", intocmite la faza de proiectare pentru autorizatia de construire;h) piese desenate cuprinzand situatia propusa la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru arhitectura in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si pentru instalatiile cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu";i) schema-bloc a instalatiei, planuri de nivel cu amplasarea instalatiei la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz;j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalatiilor, schema izometrica, schema coloanelor, dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere;k) scheme ale instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", dupa caz;l) schema instalatiei, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodariei de apa de incendiu, dupa caz;m) relevee la situatia existenta pentru fiecare nivel, sectiune si fatada ale constructiei, dupa caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, pe care se marcheaza modificarile propuse;n) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, cu incinta statiei, care nu trebuie sa depaseasca limita de proprietate ori limita terenului inchiriat sau concesionat, pe care se mentioneaza distanta dintre elementele constituente ale acesteia;o) schema gospodariei de apa pentru incendiu, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu si statiei de hidrofor, scheme electrice si de actionare a instalatiei etc., dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere;p) schema instalatiei si plan cu zonarea EX;q) opis cu documentele depuse.a) cerere-tip;b) autorizatia de construire;c) avizul de securitate la incendiu si documentatia vizata spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - original;d) copie dupa scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare, care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, sau un alt scenariu de securitate daca apar modificari fata de cel vizat spre neschimbare care a stat la baza obtinerii avizului de securitate la incendiu ori nu a fost elaborat un astfel de document;e) planul de situatie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;f) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru arhitectura, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si instalatii cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", dindocumentatia tehnica la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. si detalii de executie;g) piese desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru arhitectura, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu si instalatii cu rol in asigurarea cerintei "securitate la incendiu", si, dupa caz, detalii de executie, cuprinzand situatia propusa;h) planuri la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, ale instalatiilor cu rol in asigurarea cerintei securitate la incendiu, dupa caz, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;i) schema instalatiei, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu, schema gospodariei de apa de incendiu, dupa caz, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;j) piesele desenate la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalatiilor, schema izometrica, schema coloanelor, dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;k) schema gospodariei de apa pentru incendiu, scheme electrice si functionale ale statiei de pompare pentru incendiu si statiei de hidrofor, scheme electrice si de actionare a instalatiei etc., dupa caz, pentru instalatiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;l) schema-bloc a instalatiei, planuri de nivel cu amplasarea instalatiei la scara 1:50,1:100 ori 1:200, dupa caz, pentru instalatiile de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. si detalii de executie;m) relevee la situatia existenta pentru fiecare nivel, sectiune si fatada ale constructiei, dupa caz, la scara 1:50,1:100 ori 1:200, dupa caz, pe care se marcheaza, dupa caz, modificarile propuse;n) dispozitii de santier insusite de verificatorul de proiect atestat, proces-verbal de verificare-constatare a calitatii lucrarilor, proces-verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse etc., in care sa fie incluse masurile realizate privind indeplinirea cerintei fundamentale "securitate la incendiu";o) referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerinta fundamentala "securitate la incendiu", constructii si/sau instalatii la fazele de proiectare proiect tehnic - P.Th. si detalii de executie;p) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;q) lista documentelor care atesta performanta la foc a produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei fundamentale "securitate la incendiu" ori a celor care au performante de comportare la foc;r) plan al amenajarii la scara 1:100 ori 1:200, dupa caz;s) planul de evacuare a persoanelor;t) piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, cu incinta statiei pe care se mentioneaza distanta dintre elementele constituente ale acesteia sau copii ale acestor planuri, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, daca nu au survenitmodificari;u) schema instalatiei si plan cu zonarea EX sau copiile acestora, vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, daca nu au survenit modificari;v) planul la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, dupa caz, cuprinzand distantele minime dintre conductele metalice de gaze petroliere lichefiate si alte instalatii, constructii sau obstacole subterane;w) planul la scara 1:100 sau 1:200 al retelei de hidranti exteriori;x) schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate si plan cu zonarea EX;y) opis cu documentele depuse1. Cerere pentru eliberarea Autorizatiei de functionare privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica (formular tip);2. Formular tip ,, Declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor defunctionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata;3. Certificatul de inregistrare si anexele acestuia - conf. Legii nr. 359/2004 sau certificatul constatator (dupa caz) - pentru persoane juridice - emis de Oficiul Registrului Comertului, - str. Intrarea Sectorului nr.1, sect.3 (Piata Muncii);4. Dovada detinerii spatiului de desfasurare a activitatii economice (act proprietate, contract de asociere,contractul de inchiriere, subinchiriere si acordul proprietarului, inclusiv anexele acestor documente, care fac parte integranta din acestea, dupa caz ;5. Autorizatia de construire - (in cazul efectuarii modificarilor de natura constructiva in spatiul de desfasurare a activitatii ); proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;6. Schita spatiului sau releveul spatiului de lucru, cu marcarea suprafetelor afectate de activitatea economica;7. Contract de prestari servicii salubrizare (S.C. Supercom S.A) si dupa caz, ultima factura de plata;8. Dovada achitarii taxei pentru eliberarea "Autorizatiei de functionare - in valoare de 3000 lei9. Taxa pentru emiterea "Autorizatiei de functionare pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica pe raza Sectorului 2.http://www.ps2.ro/www/ps2/general/Aveti-o-problema/probleme/Urbanism/Autorizatie-de-functionare-activitati-de-alimentatie-publica/32Potrivit HG 1739/2006 modificata pe 19.02.2014 lista cladirilor care trebuie autorizate/avizate din punct de vedere al sigurantei la incendiu sunt, in cazul nostru:- cladiri civile definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca "inalte" sau "foarte inalte", indiferent de aria construita ori de destinatie;-incaperi sau grupuri de incaperi, definite conform reglementarilor tehnice specifice domeniului securitatii la incendiu ca "sali aglomerate", amplasate in cladiri independente sau in cladiri cu functiuni mixte, indiferent de aria construita, regimul de inaltime ori destinatie;- cladiri sau spatii amenajate in cladiri cu functiuni mixte, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 600 mp; Articolul a fost modificat in 2014 astfel: cladiri sau spatii amenajate in cladiri cu functiuni mixte, avand destinatia de comert, productie sau depozitare, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 400 mp;- spatii amenajate in cladiri de locuit colective avand destinatia de comert cu aria desfasurata mai mare de 50 mp ori de productie si/sau depozitare indiferent de suprafata;- cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de alimentatie publica, cu aria desfasurata mai mare sau egala cu 200 mp; etcO scapare legislativa este in ceea ce priveste receptia cladirilor.Potrivit Legii 180/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor prevede urmatoarele lucruri:- Inceperea lucrarilor de executie la constructii si amenajari noi, de modificare a celor existente si/sau schimbarea destinatiei acestora, precum si punerea lor in functiune se fac numai dupa obtinerea avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu;- Nerespectarea cerintelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu, atrage sanctionarea conform legii si pierderea valabilitatii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu.- La receptia la terminarea lucrarilor de constructii aferente cladirilor cu sali aglomerate, inalte, foarte inalte, civile din categoria de importanta exceptionala sau deosebita, de productie si/sau depozitare cu suprafete desfasurate de peste 5.000 mp si risc mare sau foarte mare de incendiu, centrelor comerciale cu suprafata desfasurata de peste 2.500 mp, parcajelor cu mai mult de 100 locuri de parcare pentru autoturisme, cladirilor de turism avand capacitatea mai mare de 50 de locuri de cazare, spitalelor, caminelor pentru copii si batrani sau altor cladiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligati sa solicite in scris si sa includa in comisia de receptie, in calitate de membru, o persoana desemnata de inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor.La cladirile mai mici de atat si unde nu sunt sali aglomerate nu se prevede insa in comisia de receptie a cladirii sa fie o persoana de la ISU.Pe 30 octombrie 2015, In Clubul Colectiv a izbucnit un incendiu care s-a soldat cu 64 de morti si zeci de raniti.Potrivit rechizitoriilor procurorilor si expertizelor facute, clubul nu avea autorizatie de securitate la incendiu, iar materialele folosite pentru izolarea fonica a cladirii au ars ca o torta, incendiul propagandu-se in cateva secunde in toata incinta. Clubul avea autorizatie de functionare, dar eliberarea autorizatiei de functionare in lipsa celei de securitate la incendiu a constituit o prima cauza a tragediei de la Colectiv, afectand interesele legitime a zeci de persoane care s-au constituit parti civile in dosar, potrivit rechizitoriului prin care Cristian Popescu Piedone a fost trimis in judecata de procurorii DNA, alaturi de trei functionare din Primaria sectorului 4.In urma tragediei din Colectiv, procurorii au deschis trei dosare penale, potrivit News.ro:- In aprilie 2016 au fost trimisi in judecata cei trei patroni ai clubului Colectiv. Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului instantei supreme, fiind acuzati de ucidere din culpa, vatamare corporala si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. In acelasi dosar au fost trimisi in judecata Daniela Nita, administratorul firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Nita, directorul firmei, si pirotehnistul Viorel Zaharia. Impreuna cu acestia au mai fost trimise in judecata firma care administra clubul si societatea care a vandut artificiile folosite la spectacol.Alin Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu au fost arestati preventiv in 3 noiembrie 2015, iar la sfarsitul lunii decembrie au fost eliberati din arest preventiv si cercetati in arest la domiciliu, pana in martie 2016. De atunci, ei sunt cercetati sub control judiciar.In rechizitoriu, procurorii arata ca patronii "au incurajat si permis accesul unui numar de persoane mult peste limita admisa a clubului, in conditiile in care spatiul nu era prevazut cu mai multe cai de evacuare in caz de urgenta, precum si desfasurarea unui spectacol pirotehnic (foc de artificii) in incinta acoperita a clubului situat pe strada Tabacarilor nr. 7, Sector 4, in conditiile amenajarilor interioare improprii unor astfel de activitati, caracterizate prin existenta unor materiale usor inflamabile, montate cu incalcarea dispozitiilor legale si pentru evitarea costurilor suplimentare (obiecte de decor si pentru izolare fonica pe stalpii de sustinere, pereti si tavan, spuma poliuretanica neignifugata), cu consecinta producerii unui incendiu in seara de 30.10.2015".In acelasi dosar este judecata si Daniela Nita, administratorul firmei de artificii, acuzata de ucidere din culpa, dupa ce a procurat de la societatea Enigma Firework Limited din Bulgaria produse pirotehnice "fantana de scena", cu instructiuni de utilizare in limba bulgara, care trebuiau utilizate numai in spatiu deschis si amplasate in pozitie verticala.- Un alt dosar constituit si trimis in judecata in urma tragediei de la Colectiv a fost cel al fostului primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. Pe 5 mai 2016, Piedone era trimis in judecata de procurorii DNA alaturi de alti trei functionari din primarie, sub acuzatia de abuz in serviciu. Cei patru sunt acuzati ca au eliberat acordurile si autorizatiile de functionare pentru clubul Colectiv, prin incalcarea prevederilor legale referitoare la securitatea la incendiu.In 7 noiembrie 2015, Cristian Popescu Piedone, Aurelia Iofciu, sef Serviciu autorizari comerciale din primarie, si Luminita Larisa Ganea, functionar in cadrul aceluiasi serviciu, au fost arestati pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti.Decizia a fost atacata la instanta superioara, iar in 11 noiembrie 2016 cei trei au fost eliberati din arest. Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul Bucuresti in 5 mai 2016, iar in 14 octombrie tribunalul a decis ca procesul poate sa inceapa si ca rechizitoriul a fost corect intocmit.- In decembrie 2015, erau trimisi in judecata doi pompieri cu grad de capitan, acuzati de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. George Matei si Antonina Radu sunt acuzati ca, desi au mers de mai multe ori la clubul Colectiv, nu au intocmit niciun act de control si nu au luat vreo masura pentru ca firma sa fie luata in evidenta de catre ISU Bucuresti.Clubul functiona fara autorizatie de securitate la incendiu. In noiembrie 2015, cei doi au fost arestati preventiv, apoi plasati in arest la domiciliu pana in luna martie, de atunci fiind cercetati sub control judiciar.Antonina Radu si George Matei, ofiterii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, care ar fi trebuit sa sanctioneze neregulile constatate in clubul Colectiv, nu au inteles importanta prevenirii unor situatii de urgenta, potrivit rechizitoriului prin care cei doi au fost trimisi in judecata de procurorii DNA, informeaza DNA."Cei doi inculpati au ignorat cu desavarsire menirea lor de reprezentanti ai autoritatii statului si prin neindeplinirea cu buna stiinta a indatoririlor, dar si prin indeplinirea unor activitati contrare acestor indatoriri. Actionand cu nepasare si indiferenta, au creat o stare de pericol permanenta asupra persoanelor fizice care au frecventat clubul Colectiv din Bucuresti, avand drept urmare pierderea de vieti omenesti si vatamari grave ale integritatii si sanatatii multor persoane, implicand costuri uriase din partea persoanelor si a statului, totul si pentru ca cei doi inculpati ofiteri nu au inteles rolul important al prevenirii unor situatii de urgenta, dezastruoase, prevazute si reglementate expres in actele normative", se arata in rechizitoriu.Procurorii au apreciat ca functiile detinute de inculpati - inspectori de prevenire in cadrul ISU Bucuresti-Ilfov - implicau in primul rand respectarea si aplicarea legii, sustinerea interesului public si punerea in prim plan a sigurantei cetatenilor."Inculpatii au actionat insa total opus acestor obligatii si prin actiunile lor nu au facut nimic altceva decat sa asigure posibilitatea obtinerii de catre SC Colectiv Club SRL Bucuresti a unui profit comercial, retinut in cauza ca fiind un folos necuvenit, prin desfasurarea unor activitati in afara cadrului legal, si sa creeze premisele unei stari de pericol ale carei consecinte s-au dovedit dezastruoase si au zguduit intreaga comunitate interna si internationala", se precizeaza in rechizitoriu.Conform aceleiasi surse, modul in care au actionat inculpatii a fost de natura sa creeze un sentiment general de insecuritate sociala. Consecinta a fost o alterare a increderii in posibilitatea pompierilor de a oferi cetatenilor garantia ca pot trai in siguranta si ca au libertatea de a alege locurile pe care vor sa le frecventeze, fara teama ca vietile le sunt puse in primejdie.