Furnizarea caldurii in Craiova, sistata in urma unei avarii la cazanele CET 2

"In urma unei avarii la cazanele CET 2 a fost oprita, duminica dimineata, furnizarea caldurii in municipiul Craiova. Reprezentantii CET 2 ne-au asigurat ca vor rezolva problemele aparute in cel mai scurt timp", precizeaza Primaria intr-un comunicat.Potrivit sursei citate, reluarea furnizarii agentului termic in Craiova se va face duminica seara, in jurul orei 19:00.''Complexul Energetic Oltenia - Sucursala Electrocentrale Craiova II anunta intreruperea furnizarii agentului termic pentru incalzirea si prepararea apei calde menajere in municipiul Craiova, astazi 22 ianuarie 2017, din cauza unei avarii produsa la SE Craiova II. Reluarea furnizarii agentului termic se va face in jurul orei 19,00", au mentionat reprezentanti ai CE Oltenia.