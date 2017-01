Primaria Sectorului 2: Club Bamboo, verificat de mai multe ori si amendat in iunie 2016

Intr-un comunicat transmis sambata si citat de Agerpres, semnat de seful Politiei Locale Sector 2, Aurel Dobrila, se arata ca pe data de 16 iunie 2016 societatea comerciala a fost sanctionata contraventional de politistii locali. "Amenda a fost aplicata conform Legii nr. 12/ 1990, republicata, pentru desfasurarea de activitati de alimentatie publica fara sa aiba autorizatia de desfasurare a activitatilor prevazute in grupele cod CAEN 561 (restaurant), 563 (baruri si alte activitati de servire a bauturilor) de la Primaria Sectorului 2", subliniaza sursa citata.Conform comunicatului, "articolul 20, pct. 2 din OG nr. 2/ 2001 precizeaza ca pentru aceeasi fapta, respectiv lipsa autorizatiei de desfasurare a activitatilor, nu se pot aplica doua sau mai multe sanctiuni principale repetate, motiv pentru care nu a fost aplicata o alta sanctiune contraventionala societatii".Comunicatul mentioneaza ca "in vederea reautorizarii bazei de agrement - etapa II - corpul de birouri si unitati de cazare, autorizata initial prin AC nr. 1197/ 74T/ 11.10.2006 si nr. 999/ 48T/ 31.07.2008, SC MORGANA INVEST SRL a solicitat si obtinut de la Primaria Sectorului 2 autorizatia de construire nr. 654/ 41T/ 06.12.2012. Ulterior, a depus anuntul de incepere a lucrarilor la Primaria Sectorului 2 cu nr. 66175/ 10.11.2014 si la Inspectoratul Regional de Constructii Bucuresti-Ilfov cu nr. 35815 /17.11.2014"."La data de 7.06.2016 politistii locali din cadrul Directiei Control - Serviciul Disciplina in Constructii s-au deplasat la adresa din str. Tuzla nr. 50 unde au constatat ca nu se executau lucrari de construire, nefiind demarate lucrarile pentru care a fost obtinuta Autorizatia de construire nr. 654/ 41T/ 2012. Cu aceasta ocazie au intocmit o nota de constatare in care se mentioneaza ca lucrarile pentru care s-a cerut autorizatie de construire nu au fost demarate, desi anuntul de incepere a lucrarilor a fost inregistrat, asa cum prevede legea. Intrucat la data deplasarii in teren nu au fost prezentate planurile-releveu, anexa la Cartea Funciara, prin adresa Politiei Locale Sector 2 titularului constructiilor i-a fost comunicat faptul ca autorizatia pentru desfasurarea activitatilor de alimentatie publica nu va fi eliberata de Primaria Sectorului 2", se explica in comunicatul de presa.Politia Locala Sector 2 face precizarea ca girul privind desfasurarea activitatilor comerciale in orice locatie este dat de institutiile reglementate in Legea nr. 359/ 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice. "Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica reprezinta doar transpunerea solicitarii Codului fiscal de achitare a unei taxe suplimentare de catre agentii economici care desfasoara activitati de alimentatie publica (baruri, restaurante si alte activitati recreative) si nicidecum girul autoritatii locale privind legalitatea desfasurarii activitatii", subliniaza seful Politiei Locale Sector 2 in comunicatul citat.