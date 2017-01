​Primaria Sectorului 2 a anuntat servicii gratuite de parcare in mai multe puncte, printre care si Stadionul National, pentru deszapezire. Soferii reclama ca nu li se permite accesul in parcarea stadionului

Intr-un comunicat de presa facut public marti, Primaria Sectorului 2 anunta ca "pentru realizarea deszapezirii in bune conditii a strazilor si pentru evacuarea depozitelor de zapada de pe carosabil, Primaria Sectorului 2 ofera gratuit locuitorilor sai, incepand de azi, marti, 17 ianuarie a.c. posibilitatea de a parca autovehiculele, pe timpul noptii in urmatoarele locatii:- Carrefour Colentina,- Stadionul National - parcarea de la inelul exterior (de maine, miercuri, 18 ianuarie),- Veranda Mall".Primaria mai anunt marti ca discuta si cu alte mall-uri din sector pentru a extinde proiectul.Soferii care au incercat insa miercuri seara sa se deplaseze catre zona de parcare din inelul exterior al Stadionului National au constatat ca acest lucru nu este posibil. Ei au fost informati de catre agentii de paza ca nu pot sa isi lase masinile si ca la ei nu a ajuns nicio informare in acest sens.Unul dintre soferii aflati in aceasta situatie a declarat pentru HotNews.ro ca a incercat, fara succes, sa parcheze. Acestaa a relatat ca un agent de paza l-a oprit si i-a spus ca au mai incercat si alte persoane, care au invocat masura Primariei, insa personalul Arenei Nationale nu a primit nicio informare prin care sa fie dispusa aceasta masura.