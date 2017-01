Curtea de Conturi: Primaria sectorului 1 si Primaria sectorului 3 au platit nejustificat, in total, catre firmele de salubrizare circa 260 milioane de lei

Astfel, prin Decizia Curtii de Conturi nr.100 din 16.11.2016, comunicata Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti in data de 21.11.2016, s-a constatat "Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata nelegala din bugetul local, in perioada 2013-2015 a sumei totale de 94.157.016 lei (inclusiv TVA), reprezentand tarife indexate in baza unui indice al pretului de consum, altul decat cel prevazut in contractul initial atribuit prin licitatie, modificat prin act aditional si contrar caietului de sarcini, fiind calculate dobanzi si penalitati in suma totala de 23.747.644 lei".Prejudiciul trebuie recuperat pana pe 31 iulie 2017.Prin decizia Curtii de Conturi nr. 106/25.11.2016 s-a constatat " plata nejustificata a sumei de 148.794.000 lei, reprezentand diferenta de pret achitata prestatorului activitatii de salubrizare, in urma modificarii prevederilor contractuale din contractul de gestiune delegata in baza caruia se desfasoara activitatea de salubrizare pe raza sectorului 3, fara aprobarea acestora de catre Consiliul Local al sectorului 3 ".Prejudiciul trebuie recuperat pana pe 31 iulie 2017.La sedinta Consiliului Local sector 3 din 22 decembrie 2016, cand s-a comunicat decizia Curtii de Conturi consilierilor, primarul Sectorului 3, Robert Negoita, spune ca aceasta suma vine din cresterea numarului de treceri pe care trebuie sa le faca firma de salubrizare, treceri impuse prin Strategia de salubrizare. Acesta spune ca este vorba despre o interpretare a legii si a contestat decizia."Avem aprobata la nivelul municipalitatii Strategia de salubritate. Conform Strategiei de salubritate care ne da niste frecvente, niste chestiuni minimale, noi am modificat frecventele, actul aditional pe salubritate. Nici asa noi nu ne-am ridicat la nivelul minim de treceri. Adica acolo prevede ca trebuie sa treci de 7 ori pe saptamana. Nu trecem chiar de 7 ori, noi trecem de 5 ori, dar am ridicat nivelul de treceri fata de ce era inainte de aprobarea Strategiei. Dansii, de la Curtea de Conari, vin si spun asa, domnule, stati o secunda, aici e o chestiune, de exemplu dansii ne-au controlat pe partea de salubritate si anul trecut si acum 2 ani si nu au spus nimic. Acum vin si spun, domnule, in ultimii 3 sau 4 ani, vino si recupereaza toata suma pentru ca nu din cauza faptului ca, vezi Doanne, nu s-ar fi efectuat acele servicii, nu ca nu s-ar fi facut acele treceri, ca sunt confinnate, sunt verificate, au fost demonstrate, ci pentru ca nu au fost introduse in hotararea de consiliu, adica acea modificare a actului aditional care reglementa si frecventa trecerilor, din punctul dumnealor de vedere, trebuiau aprobate in Consiliul Local. Dar vine in contradictie cu Legea, care Legea 101 a fost aprobata ulterior, dupa ce noi am modificat trecerile, iar pe legea veche, Consiliul Local Sector 3 nu avea aiributil pe partea asta. Deci, ca si la celelalte, e o chestiune de interpretare legislativa si de procedura administrativa", a declarat Robert Negoita, primarul sectorului 3.Liviu Malureanu, consilier local USB, cere primarului Robert Negoita sa faca publice fisele cu numarul de treceri ale masinilor de salubrizare pentru a verifica daca acestea sunt "pe bune" sau este vorba despre o sifonare a banului public."Cum se pot sifona banii publici? Chiar Robert Negoita ne da niste indicii. Treci in contract ca masina de gunoi vine de 5 ori pe saptamana, o platesti de 5 ori pe saptamana, dar in realitate trece de doua ori. Si asta din banii nostri! Cer public domnului Primar Robert Negoita fisele de parcurs ale masinilor de colectarea a gunoiului in sectorul 3. Le vom da apoi spre confirmare cetatenilor, pentru a vedea daca numarul colectarilor scriptic corespunde cu cel faptic (de exemplu, la mine la bloc masina vine doar de 2 ori pe sapt, miercuri si sambata). Acum sper ca lumea intelege de ce colectarea gunoiului e "gratis" in Sect 3. De fapt nu e gratis, e platit de primarie din banii nostri, dar nu mai monitorizeaza nimeni de cate ori vine masina de gunoi. In ceea ce priveste prejudiciul de aproximativ 149 milioane lei adus bugetului local, consilierii USR vor urmari indeaproape modul cum acesta se va recupera", a declarat Liviu Malureanu, consilier USB sectorul 3.