Gabriela Firea: Ar trebui scurtate procedurile pentru indepartarea turturilor, sunt foarte multe cladiri ai caror proprietari nu sunt in localitate

"In legatura cu problema turturilor care se formeaza, inteleg ca acum procedura pentru ca ISU sa intervina este ca proprietarul sa sune la 112. Dar noi, daca vedem cu ochii nostri si spunem, nu trebuie sa sunam la 112? Proprietarul poate nu e in tara sau nu e in localitate. Nu poate altcineva sa sesizeze? Sau daca Politia Locala face o monitorizare in teren si observa, nu poate sa transmita mai departe? Trebuie sa asteptam fix de la proprietarul cladirii telefon la 112? Sunt foarte multe cladiri ai caror proprietari nu sunt in localitate", a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea, potrivit News.ro.Ea a mentionat o reclamatie potrivit careia, pe Strada Doamna Ghica din Sectorul 2, in weekend a fost ranita o persoana din cauza turturilor, adaugand ca pe strada respectiva trec inclusiv elevi. Astfel, Firea a spus ca este necesara scurtarea procedurilor pentru a salva vietile oamenilor."Avem chiar acum o reclamatie primita in timpul comandamentului, pe Strada Doamna Ghica, numarul 6, Sector 2, deja a fost, in weekend, lovit un cetatean. Sunt turturi foarte mari, trec pe-acolo elevi de la Scoala Gimnaziala numarul 30 Grigorie Ghica Voievod si turturii sunt tot acolo, ca li s-a spus ca trebuie sa sune proprietarul, care nu e in zona. Daca nu suna proprietarul, nu intervine, sunam noi atunci. Nu putem sa scurtam aceste proceduri pentru a salva viata oamenilor?, a mai spus Firea.