Primarul Iasiului spune ca Iohannis nu va fi prezent la Iasi pe 24 Ianuarie, dar isi doreste sa vina premierul Grindeanu

Mihai Chirica a spus, luni, intr-o conferinta de presa, ca a transmis invitatii la Administratia Prezidentiala, insa "seful statului nu va putea ajunge la Iasi, fiind plecat din tara in acea zi".Totodata, edilul iesean a spus ca a transmis invitatii si la cabinetul prim-ministrului, la membrii Guvernului si la sefii celor doua Camere ale Parlamentului, pentru a veni la Iasi, la manifestarile prilejuite de Ziua Unirii."Sa vedem si calendarul premierului. Stiu ca in acea perioada se definitiveaza bugetul pe 2017. N-as vrea sa discutam aici la Iasi, noi intre noi, as vrea o voce autorizata, a premierului, sa ne spuna ce proiecte sunt pentru regiunea Nord-Est. Stiu ca in buget sunt prevazuti bani pentru autostrada Iasi-Targu Mures, dar si pentru drumul expres Siret-Ploiesti", a spus primarul Iasiului, Mihai Chirica.El a mai precizat ca programul manifestarilor din 24 Ianuarie a fost stabilit, evenimentele urmand a avea loc in Piata Unirii din Iasi.In program sunt incluse un Te Deum, discursurile oficialitatilor, depunerea de coroane la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, o parada militara, precum si Hora Unirii.Totodata, pe scena amplasata in Piata Unirii va avea loc un concert de muzica populara.Primarul Chirica a mai spus ca la finalul manifestarilor oficiale participantii vor putea manca placinte, vin fiert si ceai."Vom imparti stegulete si cocarde tricolore. Anul acesta sarbatorim data de 24 Ianuarie ca sarbatoare nationala. Nu mai este doar o zi nationala", a mai spus primarul Iasiului, Mihai Chirica.