Utilajele pentru deszapezire din judetul Arad circula fara material antiderapant. Contractul va fi reziliat

Masura a fost anuntata sambata de catre presedintele Consiliului Judetean Arad, Iustin Cionca, printr-un comunicat de presa, in care se mai mentioneaza ca "in aceasta iarna au fost transmise firmei de deszapezire mai multe puncte de vedere oficiale, din partea Consiliului Judetean, prin care i se solicita intrarea in normalitate".Mai multe echipe ale Consiliului Judetean, coordonate de presedintele Iustin Cionca si vicepresedintele Sergiu Bilcea, au inspectat, sambata, starea drumurilor judetene, ca urmare a ninsorilor din ultimele ore. "Suntem foarte nemultumiti de ceea ce am constatat in teren! Am cerut colegilor din Consiliul Judetean sa demareze procedurile de reziliere a contractului cu firma care asigura deszapezirea, pentru ca nu se achita corespunzator de ceea ce si-a asumat", a declarat presedintele Iustin Cionca.Vicepresedintele Sergiu Bilcea a precizat ca rezilierea contractului nu poate fi facuta de indata, pentru ca "potrivit contractului multianual cu firma care a castigat licitatia nu exista o varianta de rezerva care sa asigure deszpapezirea judetului"."Contractul nu l-am facut noi, ci l-am mostenit. Asa cum spunea si domnul presedinte Iustin. Cionca, suntem foarte nemultumiti de felul cum se realizeaza deszapezirea, deci nu se pune problema sa mai continuam cu aceasta firma. Suntem pe teren din aceasta dimineata, utilajele sunt putine sau chiar inexistente pe anumite tronsoane. Am intalnit si utilaje care circula fara material antiderapant, deci si acolo unde masinile circula, nu fac nimic. Am incercat sa iau legatura cu proprietarul firmei, sa ii sesizez ca utilajele se plimba fara sa faca nimic, dar are telefonul inchis. Asa ceva este nepermis!", a declarat Sergiu Bilcea.Presedintele Consiliului Judetean Arad, Iustin Cionca, a amintit ca in cursul acestei ierni au fost transmise firmei de deszapezire mai multe puncte de vedere oficiale, din partea Consiliului Judetean, prin care i se solicita intrarea in normalitate."Ultima oara, le-am cerut saptamana trecuta, in urma unei discutii cu primarul de la Tarnova (o comuna din judetul Arad - n.r.), sa isi inteteasca prezenta pe teren. Nu constatam ca s-ar fi intamplat, deci acest contract nu are de ce sa mai mearga mai departe!", a mai declarat presedintele Consiliului Judetean Arad.Drumurile judetene sunt deszapezite de catre o firma din judet, SC Inteco Holding SRL Sebis, pentru circa 7,11 milioane de lei. Pentru o eficienta mai mare, judetul este impartit in cinci zone, insa in toate intervine aceeasi firma in baza unui contract care ar mai fi trebuit sa fie valabil inca circa doi ani. Conducerea firmei nu a putut fi contactata pentru a prezenta un punct de vedere in acest caz.Conform autoritatilor in acest moment, in judet nu sunt drumuri blocate, dar drumurile judetene sunt acoperite cu zapada si in anumite zone se circula mai greu."Politistii au facut mai multe sesizari pentru a interveni cu utilaje de deszapezire in mod corespunzator", a declarat pentru Mediafax purtatorul de cuvant al Politiei Arad, Claudia Iuga.Compania care se ocupa de deszapezirea drumurilor judetene a fost si amendata de catre politisti. In cursul lunii decembrie 2016, politistii au sanctionat cu 2.600 lei firma care se ocupa de dezszapezirea drumurilor pentru ca nu a intervenit la timp cu utilajele astfel incat pe drumul judetean 707 C tronsonul Julita - Madrigesti au existat probleme.