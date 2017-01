Primaria Capitalei: Statuia dedicata printului Rainier al III-lea de Monaco, initiata si avizata in mandatele precedente

"Actuala administratie a avizat, formal, doar ultima plata, in cuantum de 480.000 lei, in baza obligatiilor deja asumate ferm anterior", spune PMB, care a transmis precizarile in contextul unor informatii aparute in spatiul public cu privire la realizarea acestui monument.Conform PMB, la 22 iunie 2011, Guvernul a emis Hotararea 649, care prevedea alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente si de capital, precum si pentru finantarea unor obiective de investitii ale unitatilor administrativ - teritoriale, printre care se numara si suma de 300.000 lei, alocata municipiului Bucuresti pentru monumentul "Printul Rainier III de Monaco"."La o luna distanta de la aceasta Hotarare de Guvern, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a emis HCGMB 152/ 27.07.2011, prin care a inclus in bugetul propriu suma alocata in HG 649/ 2011 pentru monumentul respectiv. Primaria Municipiului Bucuresti a completat, prin intermediul Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic (AMPT), aceasta suma cu 568.000 lei din bugetul local", spune PMB.Potrivit PMB, in acelasi an, a fost organizat un concurs public de solutii, al carui castigator a fost sculptorul Ionel Stoicescu, iar in decembrie 2011 a fost realizata statuia din bronz a Printul Rainier III de Monaco, in valoare de 868.000 lei.PMB mai spune ca, in iulie 2014, AMPT a semnat, cu acelasi artist, Contractul cadru 2566 pentru realizarea "Ansamblului monumental Printul Rainier III de Monaco", prin care statuii initiale i se adaugau 7 elemente figurative statuare din bronz, in valoare de 5.050.000 lei si arena soclu din granit, in valoare de 1.800.000 lei. Pretul final al lucrarii artistice s-a stabilit astfel la 8.494.000 lei, TVA inclus, mai spune PMB.Conform comunicatului, sursa de finantare a fost bugetul AMPT aprobat prin HCGMB 32/ 27.02.2014. Platile efective au fost facute in decembrie 2011: 868.000 lei - realizare statuie Printul Rainier III de Monaco; octombrie 2014: 500.000 lei - Ansamblul monumental faza I, decembrie 2014: 2.901.600 lei - Ansamblul monumental faza II; iulie 2015: 620.000 lei - Ansamblul monumental faza III, august 2015: 824.600 lei - Ansamblul monumental faza IV, octombrie 2015: 204.600 lei - Ansamblul monumental faza V, decembrie 2015: 1.090.704 lei - Ansamblul monumental faza VI; iunie 2016: 1.320.000 lei - Arena soclu faza I, noiembrie 2016: 480.000 lei - Arena soclu faza II.Ansamblul monumental dedicat printului Rainier al III-lea de Monaco va fi amplasat in fata Circului Globus, dupa cum preciza AMPT in 3 iunie 2016, intr-un raspuns la o solicitare AGERPRES. AMPT estima la momentul respectiv ca monumentul urma sa fie amplasat pana la sfarsitul anului 2016.De asemenea, AMPT preciza ca printul Rainier al III-lea de Monaco este creatorul Festivalului International de Circ din Monte Carlo, iar Circul Globus a participat, de-a lungul timpului, de mai multe ori la acest festival.Conform AMPT, ansamblul monumental este compus din statuia printului Rainier al III-lea de Monaco, realizata din bronz si amplasata pe un soclu placat cu granit, si sapte elemente figurative reprezentative pentru circ (clovn, jongler, contorsionist, dresor, elefant odihnindu-se, gimnast cu cercul si acrobati), realizate in marime naturala din bronz. Din acelasi ansamblu face parte si o arena-soclu, un element decorativ circular cu diametrul de 14 metri, pe care se vor fixa cele sapte elemente figurative.Printul Rainier de Monaco (Rainier-Louis-Henri-Maxence-Bertrand de Polignac) s-a nascut la 31 mai 1923. Pe 9 mai 1949, a preluat conducerea Principatului de la bunicul sau, Printul Louis al II-lea. In 1956, s-a casatorit cu actrita americana Grace Kelly, cei doi avand trei copii, printre care si printul Albert al II-lea de Monaco, mostenitorul tronului. Printul Rainier al III-lea de Monaco a decedat pe 6 aprilie 2005.