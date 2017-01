RATB: Circulatia mijoacelor de transport in comun, blocata de masinile parcate neregulamentar. Troleibuzele au stat 40 de minute pe bd. Vasile Milea

"Atat ieri cat si astazi ne-am confruntat cu probleme foarte mari din cauza masinilor parcate neregulamentar in zona de circulatie a mijloacelor de transport in comun, in special la tramvaie si troleibuze, unde aceste vehicule depind efectiv de reteaua electrica de contact si nu pot depasi masina parcata. Au fost blocaje in majoritatea zonelor unde circula tramvaie si troleibuze. La troleibuze am avut foarte multe cazuri pe bd. Dacia, Iuliu maniu, in zona Calea Grivitei, Calea Mosilor. La tramvaie in zona Traian, str. Doctor Felix", a declarat Ticu Tobescu, purtatorul de cuvant al RATB, pentru HotNews.ro.Cel mai mare blocaj s-a inregistrat pe bd. Vasile Milea, unde troleibuzele au stat blocate 40 de minute din cauza unei masini parcate neregulamentar."Astazi blocajele au fost cuprinse intre 15 si 40 de minute. Au fost blocate atat tramvaie cat si troliebuze. Pe bd. Vasile Milea, la troleibuze, pe sensul spre Drumul Taberei, s-a inregistrat un blocaj de 40 de minute. Pe bd. Dacia am avut mai multe cazuri in care troleibuzele au fost blocate. Au fost blocate si tramvaiele pe str. Doctor Felix, dar si Bulevardul Ghencea.Joi, am avut situatii de blocaj mai mari - 50 de minute cea mai mare,pe str. Tepes Voda. Din fericire, acest blocaj s-a inregistrat la ora 5 dimineata, iar in restul zilei nu au fost blocaje mai mari de 20-30 de minute. Bulevardele cu cele mai mari probleme la troleibuze au fost Dacia, Iuliu Maniu, Calea Grivitei", a ami explicat purtatorul de cuvant al RATB.