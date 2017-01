FOTO-VIDEO Deszapezirea in Bucuresti: cum se face acum si ce solutii moderne folosesc alte tari

In Bucuresti sunt putine utilaje, in special cele de mici dimensiuni, iar interventia pe strazile secundare se face deficitar, asa cum s-a vazut la ultima ninsoare. Deszapezirea trecerilor de pietoni si a statiilor RATB se face manual, la lopata, ca acum 100 de ani. Asta desi strategia de salubrizare a orasului prevede un numar mai mare de utilaje si echipamente performante pentru indepartarea si topirea zapezii, iar primariile de sector din Bucuresti platesc sume piperate pentru aceasta activitate.O solutie pentru a scapa de mormanele de zapada din oras este utilajul care topeste zapada, folosit intens in Franta, Germania, Rusia si in Statele Unite. O astfel de masina poate transforma in apa pana la 500 de metri cubi de zapada pe ora.Principiul dupa care functioneaza masinaria este simplu. Se pune zapada in cuva cu apa calda, unde se topeste in cateva secunde si apoi este deversata in reteaua de canalizare. Dispozitivul este montat in apropierea unei canalizari, iar apa rezultata din topirea zapezii este eliminata imediat.In functie de capacitate, pretul unui astfel de utilaj incepe de la 35.000 de euro si poate sa ajunga la 300.000 de euro, scrie Digi24.ro.Sigur, este o discutie cate astfel de utilaje trebuie achizitionate in Bucuresti, deoarece noi avem cam doua saptamani de ninsoare intr-o iarna, nu ne comparam cu Rusia si Canada, insa in mod clar deszapezirea unui oras ca Bucurstiul nu se poate face la lopata si cu utilajele pe care operatorii de salubrizare le au in prezent.De exemplu, operatorul de salubrizare din sectorul 1 al Capitalei a reusit in doua zile sa transporte doar 7000 tone de zapada.Operatorul de salubrizare din sectorul 6 a efectuat in total 324 de curse pentru a transporta peste 3000 tone de zapada, anunta Primaria sector 6. Acestia folosesc buldozere cu care incarca zapada in basculante, iar operatiunea necesita mult timp.Primarii din Bucuresti analizeaza posibilitatea ca de anul viitor sa avem si in Bucuresti astfel de utilaje."Capitala ar trebui sa beneficieze de cel putin cateva masini care pot sa topeasca zapada rapid. O astfel de masina am vizionat-o si eu zilele trecute pe internet, mi-a aratat-o un specialist si mi-a spus ca ar fi bine sa ne pregatim pentru anul viitor sa achizitionam astfel de utilaje care, racordate la canalizare, ar putea sa topeasca in timp foarte scurt o cantitate mare de zapada. Dupa experienta de anul acesta (...) va garantez ca am capatat deja experienta si operatorilor de salubritate o sa le mai spunem si noi de acum ce trebuie sa faca si cu ce sa se pregateasca. Le multumesc inclusiv bucurestenilor care mi-au transmis link-uri cu utilaje de deszapezire foarte usor de folosit si manevrat pentru trotuare", a declarat primarul general, Gabriela Firea, vineri, potrivit Agerpres.Primarul sectorului 1, Dan Tudorache, vrea si el masini de topit zapada si masini pentru aspirat zapada de pe trotuare."Vrem sa cumparam si noi de la anul. S-a discutat ieri in comandamentul nostru, am inteles ca sunt niste masinarii de topit zapada care costa undeva la 100.000 de euro, dar trebuie sa vedem cum functioneaza, ca ar fi bune si pentru noi. As fi vrut ca operatorul de salubrizare cu care avem contract sa aiba mai multe masini mici cu care sa intre pe strazile secundare. In sectorul 1 sunt cele mai multe strazi din Bucuresti, deci avem undeva la 750 de stradute si utilajele mari nu au loc sa intre pe aici. Trebuie sa gasim o solutie. O sa le impunem sa cumpere, ei au niste datorii la noi, undeva la 100 de milioane din 2012. Trebuie sa isi imbunatateasca parcul daca vor sa ramana in sectorul 1. Romprest nu are nicio masinarie care arunca zapada in dreapta sau in stanga ca sa elibereze trotuarul. Trebuie sa achizitioneze. Dupa o experienta de genul asta, vedem ce nu a functionat si rezolvam problema", a declarat pentru HotNews.ro Dan Tudorache, primarul sectorului 1.Primaria sectorului 1 plateste pentru deszapezire intre 10 si 24 milioane de lei, in functie de cat de grea este iarna, a mai spus Tudorache.Si primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, a declarat ca ar putea cumpara masini de topit zapada."Noi am luat legatura cu o societate care produce astfel de utilaje de topit zapada. Vrem sa vedem cat de eficiente sunt. Nu am vazut personal in strainatate daca exista astfel de utilaje, insa cu siguranta interesul nostru este fim din ce in ce mai eficienti. Nimanui nu-i convine sa se chinuie cu basculantele, sa care mii de tone de zapada, daca ar exista o solutie mai convenabila. Asta din punct de vedere tehnic, fiindca din punct de vedere al costurilor si acolo trebuie sa facem o evaluare, daca este rentabil sa topesti zapada. Daca ne costa de trei ori mai mult decat daca o transportam, trebuie sa ne gandim fiindca nu suntem un sector foarte bogat, nu avem un buget foarte mare. Contractul cu operatorul de salubrizare este prelungit printr-un act aditional pana cand se va desemna un nou catigator prin licitatie. Acum lucram la caietul de sarcini", a explicat Gabriel Mutu pentru HotNews.ro.br>In ceea ce priveste deszapezirea trotuarelor, acesta spune ca exista utilaje, dar nu se poate interveni din cauza masinilor parcate pe trotuar."Si eu am vazut cum se face deszapezire in orase din tarile europene, diferenta este ca acolo utilajele la care faceti referire au posibilitatea sa intre pe acele trotuare. La noi nu exista posibilitatea, fiindca acele trotuare sunt ocupate de masini. Nu exista utilaj care sa se strecoare printre masini. Si noi avem utilaje capabile sa intre pe trotuare si in spatii inguste, dar in peste 70% din ce avem in sector nu putem accesa trotuarele fiindca, fie avem masini parcate, fie spatiul este prea ingust, iar accel utilaj - Bobcat - nu poate intra. Astazi am dispus ca operatorul de salubrizare sa mai achizitioneze niste freze de mana, astfel incat saptamana viitoare cand se anunta ninsoare, sa putem interveni cu acele freze. Acum trebuie sa existe un echilibu. Este usor sa spui cumpara sau inchiriaza mai multe utilaje. Pe piata nu exista atat de multe utilaje care pot fi inchiriate. Necesarul pe care il avem noi la sectorul 6, este si la celelalte sectoare. Cu alte cuvinte ar trebui sa existe de doua trei ori mai multe utilaje in piata, care ar trebui depozitate undeva. Nineni nu isi permite sa investeasca in utilaje in condittiile in care o data la 4-5 ani se intampla sa avem o astfel de situatie. Ce am avut anul acesta, nu am mai avut de foarte multi ani", a explicat Mutu.Acesta spune ca a cerut marilor magazine din sector sa permita cetatenilor sa le foloseasca parcarile la urmatoarea ninsoare pentru a se putea interveni mai bine pe marile bulevarde si pe trotuare."Categoric, oamenii nu au unde parca masinile. Eu am facut astazi o scrisoare, care se distribuie catre marii retaileri din sectorul 6, prin care le solicit sa ne permita ca pentru perioada urmatoare sa redirectionam posesorii de masini sa parcheze in aceste spatii, astfel incat sa nu mai parcheze pe bulevardele din sector, sa putem interveni cu mai mare eficienta. Sa vedem ce ne raspund. Noi ii primim in sectorul nostru, oamenii acceseaza aceste retele si cumpara de acolo, fac profit, acum cand avem nevoie de sprijin din partea lor, sa vedem cum reactioneaza. Trebuie sa fim constienti ca daca nu se implica toata lumea, lucrurilor nu vor evolua corect", a mai spus Mutu.Iarna trecuta, Primaria sectorului 6 a platit pentru deszapezire 14,5 milioane de lei plus TVA, a mai spus primarul sectorului 6.Deszapezirea in Bucuresti, pe toate arterele - principale si secundare, este facuta si platita de Primariile de sector. Acestea au delegat aceasta activitate catre operatori privati, firmelele care se ocupa si de salubrizare. Contractele care sunt acum in vigoare in Bucuresti au fost incheiate inainte de anul 2000, expirand in perioada 2007-2008, iar de atunci au fost prelungite prin numeroase acte aditionale. O parte dintre aceste acte aditionale expira in 2017.RATB are obligatia sa deszapezeasca statiile, iar cetatenii si agentii economici trotuarul din dreptul lor si sa indeparteze turturii.Primaria Capitalei are doar atributii de coordonare a activitatii de salubrizare, aproba programele de deszapezire (unde se intervine prioritar, in cat timp, etc) si ii poate sanctiona pe operatorii de salubrizare si primarii care nu si-au facut treaba.Ce firme au contract cu primariile de sector din Bucuresti si cate utilaje au, potrivit datelor furnizate de Primaria Capitalei:Sectorul 1 - SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA - 68 de utilaje si 500 de muncitori;Sectorul 2 - SC SUPERCOM SA - 120 de utilaje si 775 de muncitori;Sectorul 3 - SC ROSAL GRUP SA - 52 de utilaje si 290 de muncitori;Sectorul 4 - SC REBU SA - 89 de utilaje si 400 de muncitori;Sectorul 5 - SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA - 50 de utilaje si 218 muncitori;Sectorul 6 - SC URBAN SA - 120 utilaje - 334 de muncitori;In total: 500 de utilaje. Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat ca numarul utilajelor a fost suplimentat la ultima ninsoare pana la 700.Ce utilaje trebuie sa aiba, potrivit stategiei de salubrizare:- 1 autospeciala cu plug pentru o suprafata de 30.000 mp;- 1 autospeciala pentru imprastierea materialului antiderapant solid - capacitate 7mc pentru o suprafata de 160.000 mp;- o autospeciala pentru imprastierea materialului antiderapant solid - capacitate 5mc pentru o suprafata de 120.000 mp;- utilaje multifunctionale cu dimensiuni agabaritice care sa permita accesul pe strazi inguste (plug, material antiderapant) - o bucata pentru o suprafata de 15.000 mp;- freze pentru trotuare - o bucata pentru 30.000 mp;- o autocisterna pentru imprastierea solutiei antiderapante lichide pentru o suprafata de 115.000 mp;- o freza de zapada destinata arterelor marginase ale sectorului sau unde actiunea acestui timp se preteaza aactiona;- o autospeciala su plug pentru alesi, spatii inguste si trotuare, pentru o suprafata de 9.000 mp;- o autospeciala pentru imprastierea materialului antiderapant solid pentru alei si spatii inguste, pentru o suprafata de 50.000 mp;- minim un incarcator frontal si 4 basculante pentru transportul zapezii;- instalatii speciale de topit si incarcat zapada.- utilajele care fac deszapezirea trebuie dotate cu GPS; Potrivit informatiilor de pe site-ul Primariei Capitalei , Bucurestiul are 5.340 strazi cu o lungime totala de 1820,8 km si o suprafata totala de 19 499.000 mp.Astfel, la nivelul intregului oras ar fi nevoie de 650 de pluguri, 121 autospeciale pentru imprastierea materialului antiderapant solid, 162 autospeciale pentru imprastierea materialului antiderapant solid cu capacitate mai mica. etc. Deci cel putin dublu fata de ce avem acum.- programele de deszapezire si combaterea poleiului, vor fi executate, de catre operatorii de salubrizare, pe absolut toate arterele de circulatie din fiecare sector, si se aplica imediat de la declansarea fenomenelor meteorologice specifice finalizandu-se in maxim 4 ore de la incetarea acestor fenomene;- operatiunile de incarcare, transport, descarcare si depozitare a zapezii si a ghetii se realizeaza concomitent cu operatiile de deszapezire si combatere polei si se finalizeaza in maxim 8 ore de la Incetarea fenomenelor meteorologice.- locatiile unde se va depozita zapada, vor fi betonate, obligatoriu cu acces la instalatia de canalizare pentru a se preintampina poluarea solului cu substante chimice. Aceste terenuri vor fi puse la dispozitia operatorilor de salubrizare de Primaria Capitalei;- operatorii de salubrizare au obligatia de adeszapezi refugiile pietonale si statiile de transport in comun. Pana acum aceasta operatiune era facuta de RATB.- persoanele fizice si juridice, au obligatia ca pe timp de iarna sa indeparteze turturii de gheata formati la nivelul acoperisului imobilului/constructiei, si sa curete, in maximum 24 de ore dupa incetarea ninsorii, zapada depusa si gheata formata, de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliaza sau isi desfasoara activitatea;- programele de prestatie pentru efectuarea activitatii de deszapezire trebuie avizate de PMB;- in situatiile extreme de caderi abundente de zapada, pentru a nu se perturba/intrerupe traficul in Municipiul Bucuresti, operatorii de salubrizare vor putea actiona punctual (la solicitarea Primariei Municipiului Bucuresti/Primarului General) si in afara ariei de competa stabilita prin contractul de delegare de gestiune al serviciului de salubrizare.