Gabriela Firea: Sustin proiectul privind interzicerea utilizarii animalelor salbatice in circurile din Bucuresti

Proiectul ar urma sa figureze pe ordinea a de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului General al Capitalei."Sustin acest proiect. De cateva luni de zile, domnul consilier general Tudor Ionescu mi-a prezentat proiectul si am fost de acord cu el. Lucrurile s-au precipitat acum, avand in vedere evenimentul total neplacut si tragic de ieri, cand a avut loc acel incendiu la adapostul din Petricani. Lucrurile trebuie sa intre in linie dreapta. Nu este o preocupare incepand de ieri pana azi. De cateva luni analizam proiectul domnului consilier general si suntem cu totii de acord sa il sustinem, sa il promovam in prima sedinta de Consiliu General, care va avea loc in ultima saptamana a lunii ianuarie", a declarat primarul general, vineri, dupa ce a vizitat adapostul de caini din Bragadiru.