Primaria Capitalei va plati circa 6 milioane de lei pentru statuia printului Rainier III de Monaco

Contractul pentru "Efectuarea, finalizarea si amplasarea ansamblului monumental Rainier III de Monaco" a fost atribuit de AMPT pe 24.07.2014, insa anuntul de atribuire a fost postat pe site-ul de achizitii publice abia la inceputul acestui an.Contractul a fost atribuit prin negociere, fiind primita o singura oferta."AMPT intentioneaza sa amplaseze in Parcul Circului Globus Bucuresti un monument dedicat Printului Rainier III de Monaco. Ansamblul monumental este compus din statuia din bronz a printului Rainier III si sapte elemente statuare figurative din bronz montate pe o platforma soclu din piatra naturala. Elementele statuare figurative reprezinta numere de circ executate la dimensiunea naturala", se mai arata in anuntul publicat pe site-ul de licitatii publice.Hotararea de Guvern nr. 649 din 22 iunie 2011 s-au alocat 300.000 lei pentru monument.Printul Rainier al III-lea de Monaco (31 mai 1923 - 6 aprilie 2005) a condus timp de peste 55 de ani Principatul de Monaco, fapt considerat un record de longevitate printre monarhiile europene. El a fost fiul printesei Charlotte de Monaco si tatal printului Albert al II-lea de Monaco. In 1956, Rainier s-a casatorit cu actrita americana castigatoare a unui premiu Oscar Grace Kelly.Autorul statuii, Ionel Stoicescu, a mai realizat Monumentului Fondatorilor Uniunii Europene din Bucuresti.Primaria Capitalei, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, va plati sculptorului Florin Codre circa 2,2 milioane de lei pentru realizarea si montarea unei statui a lui Vlad Tepes, potrivit informatiilor de pe site-ul de licitatii publice. Primaria Capitalei va mai plati 2,2 milioane lei si sculptorului Ioan Bolborea pentru realizarea si montarea unei lucrari de arta plastica intitulata "Sfantul Martir Constantin Brancoveanu".Ambele contracte au fost atribuite atribuite pe 29 noiembrie 2016 prin negociere. Pe site-ul institutiei nu se afla informatii despre locul unde vor fi amplasate cele doua statui si nici de ce este nevoie de ele, desi suma alocata este una impresionanta.In 2016, Primaria Capitalei, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, vrea sa dea in circa 7,2 milioane lei pe statui. Astfel, s-au alocat 1,8 milioane lei pentru amplasarea monumentului Aripi la Piata Presei Libere, 540.000 lei pentru decorarea Pasajului Latin, 351.000 lei pentru monument "Avram Iancu", 360.000 lei - bust Hortensia Papadat Bengescu, 160.000 lei - altorelief bronz Corneliu Coposu, 2,1 milioane lei - ansamblu monumental Rainier al III-lea si 1,5 milioane lei pentru realizare monument din bronz - Regenesis.In 2015, in total Primaria Capitalei, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, a cheltuit circa 10 milioane de lei pentru realizarea si amplasarea mai multor sculpturi in Capitala.Monumentului "Aripi" din Piata Presei Libere, realizat in memoria luptatorilor din rezistenta anticomunista 1945 -1989 din Romania si din Basarabia si inaugurat in acest an, a fost cel mai scump realizat de municipalitate in ultimii ani.Monumentul este amplasat pe locul fostei statui a lui Lenin, este constituit din trei aripi din otel inoxidabil, cantareste 102 tone si are o inaltime de 24 de metri. Pentru realizarea si amplasarea lui s-au platit circa 3 milioane de euro. Conceptul artistic al a fost realizat de sculptorul Mihai Buculei, al carui tata a fost detinut politic la Aiud.