​​FOTO Un bucurestean si-a parcat masina intr-o statie RATB

Masina parcata in statia RATB

Un bucurestean a parcat in aceasta dimineata intr-o statia RATB de pe bd. Iancu de Hunedoara din Capitala. Situatia a fost semnalizata de un cititor HotNews.ro, Alimba Hirit, dar si pe pagina de Facebook a jurnalistului Vlad Petreanu."Poza cu masina este de azi dimineata, in statia de autobuz vizavi de spitalul Grigore Alexandrescu, chiar langa metrou. Am trimis poza si la Politia Rutiera", ne-a scris cititorul HotNews.ro.