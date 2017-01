​DEZBATERE PUBLICA Sunteti de acord cu folosirea animalelor la circ? Ce spun reprezentantii Circului Globus si ai societatii civile

Managerul Circului Globus din Bucuresti, Victor Coman, declara intr-un interviu acordat Agerpres la finalul anului 2015, ca atunci cand legislatia o va impune va scoate animalele din spectacolele de circ."Este vorba in general de animalele salbatice, respectiv elefanti, tigri, lei, rinoceri, hipopotami, maimute de tot felul. Sigur, in masura in care legislatia europeana si, respectiv, internationala ne va impune lucrul acesta, o sa ne conformam si noi, fara niciun fel de indoiala. Pana atunci, insa, iata ca profitam inca posibilitatea de a le prezenta publicului si mai ales copiilor. Dupa aceea se vor retrage in rezervatii, sanctuare, gradini zoologice, lucru care de altfel intentionam si noi sa-l facem in perioada imediat urmatoare cu animalele asa-zis pensionare, care nu mai lucreaza in spectacol fie fiindca au imbatranit, fie ca nu mai exista dresorul care le-a pregatit, si atunci macar sa se bucure de spatii mai largi, de aer, de hrana corespunzatoare si asa mai departe", declara acesta.HotNews.ro a incercat sa ia joi legatura cu acesta si am cerut un punct de vedere Primariei Capitalei, insa nu am primit niciun raspuns pana la data publicarii acestui articol.Csibi Magor, director de program WWF, este de parere ca animalele trebuie sa traiasca in libertate, iar circurile de acest gen trebuie sa dispara."Avem aproximativ 3890 de tigri ramasi in libertate pe tot globul. Specia este grav amenintata de disparitie si totusi le gasim in captivitate peste tot in jurul nostru. Se estimeaza ca doar in SUA traiesc peste 5000 de tigri in captivitate si din pacate nici tara noastra nu este o exceptie. Am putut vedea tigru tinut ca pet la Arad, tigru tinut in cusca de interlopi si de gradini zoologice improvizate. Iar azi vine vestea ca doi tigri au murit intr-un incendiu la Circul Globus. Locul animalelor salbatice nu este in captivitate, ci in libertate. Ideea ca inca exista locuri unde exploatam suferinta animalelor in scopuri de distractie n-ar mai trebui sa fie acceptabila pentru nimeni. Abia cand vom invata sa tratam animalele din jurul nostru cu respect vom putea spune ca am facut pasi spre o societate civilizata. Circurile care exploataza animale trebuie sa dispara!", a postat joi Csibi Magor pe pagina de Facebook.Kuki Barbuceanu, director de programe al Fundatiei Vier Pfoten, a declarat pentru HotNews.ro ca este impotriva folosirii animalelor la circ, fundatia avand o campanie in acest sens inca din 2008."Nu suntem de acord pentru ca locul lor nu este la circ. Cand vom vedea ursuletul ca merge prin padure cu trotineta, atunci putem sa spunem ca este natural, firesc si il ducem si la circ. Numai ca nu o sa vedem niciodata asa ceva. Animalale nu au ce sa caute la circ din cauza conditiilor in care sunt crescute, dresate, tensionate la toate circurile, nu doar cele din Romania, nici cele din afara nu respecta conditiile de bunastare pentru animale", a declarat acesta pentru HotNews.ro.Kuki Barbuceanu a declarat ca au incercat sa discute cu fosta conducere a circului Globus, insa fara rezultat."Neoficial, am inceput campania prin 1998, cand erau doi ursi pensionati la circul Globus, nu mai aveau fonduri, si ii hraneam noi, am obtinut acceptul diroctorului din acea vreme sa-i luam noi si sa nu mai achizitioneze animale salbatice. In momentul in care trebuia sa semnam contractul si sa-i luam, pregatisem si custi si avion, sa-i ducem la un sanctuar din Turcia, s-a schimbat directiunea, a venit doamna Brandusa Novac care i-a dat afara pe colegii mei de la Viena care au venit sa semneze contractul si sa ia ursii. Atunci s-a intrerupt orice dialog. Noul director, dl. Coman, se pare ca este mult mai uman si este posibil sa avem o intalnire chiar maine si sa vedem daca vom reusi cu Primaria Capitalei sa renuntam la aceste practici", a mai declarat Kuki Barbuceanu.

In noiembrie 2016, Consiliul local sector 1, la initiativa unui consilier USR, a interzis pe raza sectorului spectacole cu plata sau gratuite oferite de catre circuri ambulante, caravane si trupe de artisti ambulanti, care au in programul de divertisment dresuri de animale salbatice, domestice, de companie , precum si cele care au expozitii de animale salbatice (tip zoo). Nerespectarea prevederilor hotararii se sanctioneaza cu amenzi cuprinse intre 10.000 si 50.000 lei.

La finalul anului 2016, si Consiliul local sector 6 a adoptat o hotarare identica. Proiectul a fost initiat de un consilier USR, Camelia Fasie. "Este neindoielnic ca asigurarea numerelor de dresaj din cadrul spectacolelor de circ si expozitiilor cu animale salbatice are la baza practici si metode inacceptabile, neomologate sau recunoscute de vreun organism autorizat, practici care incalca atat normele etice cat si legislatia nationala (Legea 205 din 2004, modificata si republicata) si cea europeana, aplicabile in materie. In aceste conditii, este neindoielnic ca adoptarea de catre Consiliul Local a proiectului acestei hotarari, este pe deplin intemeiata", se arata in expunerea de motive a proiectului.Potrivit documentului, sunt mai multe tari in lume care, prin legislatia nationala au interzis circurile sau folosirea animalelor salbatice in circuri- Bulgaria - Interdictie generala a folosirii animalelor salbatice in circuri, incepand cu 2015- Danemarca - Interdictie generala a folosirii animalelor salbatice in circuri, cu unele exceptii- Estonia - Inerdictie generala a folosirii animalelor salbatice in circuri- Finlanda - Interdictia folosirii unor specii de animale salbatice in circuri- Austria - Interdictie generala a folosirii animalelor salbatice in circuri- Malta - Interdictie generala a folosirii a nimalelor din lista CITES- Polonia - Interdictie generala a folosirii animalelor nascute in salbaticie- Slovacia - Interdictie generala a folosirii animalelor din lista CITES- Cehia - Interdictia folosirii unor animale salbatice in circuri- Ungaria - Interdictia folosirii unor animale salbatice in circuri- Grecia - Interdictia folosirii unor animale salbatice in circuri- Marea Britanie - Interzicerea folosirii in circuri a tuturor speciilor de animale in peste 207 orase si departamente- Croatia - Interzicerea folosirii in circuri a animalelor salbatice in 29 de orase- Olanda - Interzicerea folosirii in circuri a animalelor salbatice in doua provincii- Brazilia - Interzice folosirea in circuri a animalelor salbatice in 11 orase (inclusiv Rio de Janeiro)- Canada -Interzice folosirea a nimalelor salbatice in 36 de comunitati si 5 districte din Nova Scotia- Statele Unite - 31 de state au decis sa nu mai foloseasca pentru divertisment in circuri, animalele exotice;Deputatul Remus Cernea a depus in 2015 la Parlament un proiect de lege privind interzicerea folosirii animalelor salbatice in circuri pe motiv ca animalele sunt infometate si supuse la electrosocuri. Proiectul a fost respins din Senat, si in comisia de Agricultura de la Camera Deputatilor, alesii motivand ca ca, astfel, s-ar neglija "partea educativa" a copiilor, potrivit Mediafax.

Deputatul PNL Stelian Dolha a sustinut, la vremea respectiva ca foarte multi copii de la tara nu au alta posibilitate de a vedea animalele salbatice decat la circ."Sunt foarte multi copii de la tara care vad animalele salbatice doar acolo, pentru ca nu au alta posibilitate si abia asteapta sa vina circul la oras ca sa ajunga sa vada animalele, sa vada si lei, si tigri si elefanti. Eu ma intreb atunci ca si tara ca si neam ce punem in loc? Ar trebui sa facem poate, ca in alte tari accidentale civilizate, sa avem gradini zoologice in care acesti copii sa vada animalele respective. Copiii trebuie sa cunoasca aceste animale salbatice si trebuie sa punem ceva in loc. Luam si zambetele copiilor si asta este trist', a declarat Dolha, potrivit Mediafax.Deputatul PSD Zisu Stanciu declara ca Cernea risca sa-si faca dusmani toti copiii si interzicerea animalelor in circuri ar fi o imensa greseala."Eu zic ca domnul Cernea risca sa intre intr-o zona extrem de sensibila si sa isi faca dusmani toti copiii Romaniei. Interzicerea animalelor in circuri eu zic ca este o imensa greseala. Eu zic ca poate mai important este sa ne aplecam asupra conditiilor de pastrare de detentie a acestor animale, sa le imbunatatim spatiul si hrana, metodele de dresaj", a declarat Stanciu, potrivit sursei citate.