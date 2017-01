Primaria sectorului 6 someaza agentii economici si asociatiile de proprietari sa deszapezeasca trotuarele

"Directia Generala de Politie Locala Sector 6 a continuat actiunea de informare si verificare a agentilor economici. Dintre cei 557 de agenti economici de pe raza sectorului care au fost controlati, 197 au primit somatii privind obligativitatea de a indeparta zapada si gheata din fata punctelor de lucru. Totodata au fost controlate si aproximativ 660 asociatii de proprietari/locatari, dintre care 230 au fost somate pentru necuratarea zapezii depuse si a ghetii formate la nivelul trotuarelor din fata blocurilor. Ca urmare a controalelor efectuate in data de 10.01.2017, pentru nerespectarea acestor prevederi, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in cuantum de 60.000 lei. Actiunile de control vor continua si in zilele urmatoare, in vederea inlaturarii oricarui pericol pentru cetateni", se arata intr-un comunicat emis de Primaria sector 6.Potrivit HCGMB nr.120/2010 privind Normele de salubrizare si igienizare ale Municipiului Bucuresti, persoanele fizice si juridice au obligatia ca, pe timp de iarna, sa indeparteze turturii de gheata formati la nivelul acoperisului imobilului, sa curete in maxim 24h dupa incetarea ninsorii zapada depusa si gheata formata pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliaza sau unde isi desfasoara activitatea, a sediilor de firma, a curtilor sau terenurilor detinute, astfel incat traficul pietonal sa se desfasoare in conditii normale.La imobilele in care la parter functioneaza societati comerciale sau prestatori de servicii, obligatiile mentionate revin acestor unitati, pe timpul functionarii lor.Ignorarea respectivelor prevederi de catre persoanele fizice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 500 lei, iar pentru persoanele juridice, amenzile se incadreaza intre 500 lei si 2.000 lei.