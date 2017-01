Societatea Ornitologica Romana: Iarna grea a generat un consum imens de seminte la hranitorile de pasari instalate in parcurile bucurestene

"In iarna trecuta, la cele 30 de hranitori am avut un consum de 700 de kilograme de seminte. Numai in noiembrie, decembrie si cateva zile din ianuarie si deja consumul este dublu. Pasarile cunosc locurile de hranire, am relocat hranitori din parcurile unde nu aveau succes si se simte", a spus Valentin Marin, managerul proiectului Bucurestiul Prinde Aripi.Frigul din ultimele zile a facut ca aceste hranitori sa devina adevarate cantine pentru pasari. Nu doar pitigoii, porumbeii, ticlenii si vrabiile vin la ele, ci si veverite, ciori, porumbei.De alimentarea hranitorilor se ocupa 14 voluntari ai SOR. "Avem voluntari cu varste de la 25 de ani la 55 si ii apreciem pe toti. Merg zilnic, prin zapada sau pe ger cu sacose si rucsaci de seminte in parcuri. Le multumim si bucurestenilor care au inteles ca pasarile au nevoie de ajutor si care din cand in cand pun seminte in hranitorile SOR", a mai spus Valentin Marin.Dat fiind ca deja s-au epuizat 1,5 tone de seminte de floarea soarelui, SOR va achizitiona inca o tona pentru a ajuta pasarile sa iasa din iarna.In Bucuresti se afla acum 30 de hranitori, in parcurile Carol, Tineretului, IOR, Cismigiu, Herastrau, Kiseleff si Bordei. Ultima montata este cea din "Delta dintre blocuri", acolo unde este alimentata de membrii Asociatiei Parcul Natural Vacaresti.