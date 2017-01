​​FOTOGALERIE Rezultatul demiterilor de la RATB: din circa 2200 de statii au fost curatate 415 refugii, pana la ora 13.00

Purtatorul de cuvant al RATB a declarat ca deszapezirea statiilor de autobuz si troleibuz este in sarcina operatorilor de salubrizare."Sunt 415 refugii unde am intervenit. Am avut de noaptea trecuta, de cand a inceput sa ninga, 460 de oameni, personal RATB care a fost mobilizat. A nins abundent, au fost pe refugii imediat ce s-a depus zapada, dar daca a nins abundent s-a resimtit mai greu, insa accesul calatorilor a fost cat de cat ok. S-a intervenit peste tot. Oamenii vor actiona in continuare pana la curatarea totala a refugiilor. In ceea ce priveste statiile de autobuz, se va actiona treptat. Vor actiona operatorii de salubrizare care au in sarcina asta", a declarat Ticu Tobescu.Reamintim ca saptamana trecuta, primarul general, Gabriela Firea a demis conducerea RATB tocmai din motivul ca statiile nu erau deszapezite."Am spus de la inceputul mandatului ca nu ne jucam cu viata bucurestenilor, am spus ca prioritatea noastra trebuie sa fie confortul bucurestenilor si turistilor care vin in aceasta perioada in Capitala, ca sunt un om deschis dialogului si sprijin orice institutie pentru a depasi problemele pe care le are, dar nu fac rabat de la performanta. Daca am stabilit ieri foarte clar care sunt responsabilitatile fiecarei institutii in parte si toti colegii au fost la posturi si au raspuns prezent si s-a vazut ca deszapezirea a fost la un nivel ridicat fata de anii trecuti, deci se poate, singura institutie care nu a reactionat prompt si am avut de dimineata statii RATB necuratate, timpii de asteptare au fost indelungati, am rugat sa fie scoase mai multe autobuze pe traseu si nu s-a intamplat acest lucru, mai mult decat atat domunul director general era in conediu, fara ca macar sa ma anunte", a declarat la vremea respectiva Gabriela Firea.Nici in ceea ce priveste trotuarele, lucrurile nu stau mai bine. Desi sunt si exemple bune, per total nici Primaria, nici cetatenii nu s-au mobilizat foarte bine.De exemplu, Primaria Capitalei nu a curatat Piata Universitatii, unul dintre cele mai vizibile locuri din Bucuresti.