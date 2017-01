Un primar din Neamt le-a cerut persoanelor care beneficiaza de ajutor social sa ajute la deszapezire, altfel nu vor mai primi banii

Primarul comunei Icusesti, Sabarel Rosu, le-a solicitat satenilor care beneficiaza de ajutor social sa-i ajute pe batranii din localitate sa isi curete curtile de zapada, dar si sa le aduca apa, lemne si medicamente.Edilul a scris pe contul sau de Facebook ca "nu glumeste" si ca in caz contrar oamenii nu vor mai fi trecuti la plata ajutorului social pe aceasta luna."Cei ce beneficiaza de ajutor social sunt obligati sa deszapezeasca trei gospodarii de batrani, altfel nu vor fi trecuti la plata. Ei vor veni cu nume si prenume unde au efectuat orele. De asemenea, le va duce lemne de foc, apa, medicamente de la farmacie. Cine nu face, va fi suspendat la plata. Atentie, nu glumesc. Trebuie sa ajutam la munca", a scris primarul localitatii nemtene Icusesti, Sabarel Rosu, conform site-ului vestea.net In urma acestei postari pe Facebook, mai multi sateni au reactionat prezentand lista cu batranii pe care i-au ajutat in gospodarie."Domnule primar, Subsemnatul Vieru Gabriel, din satul Batranesti, a facut urmatoarele treburi: La Vieru Lucica: A desfundat curtea, a taiat lemne pentru foc si i-a dus apa; Lui Gherasim Mihai i-a dus mancare, apa si diverse alimente; La Vieru D. Maria a desfundat curtea, i-a dus apa si lemne; La Novac Margareta a desfundat curtea si a dat mancare si apa la animale; Cand va veni la Icusesti va va arata foaia cu cele facute si semnata de catre batranii ajutati! Va multumesc ! O zi buna!", se arata in mesajul unuia dintre localnicii din Icusesti care beneficiaza de ajutor social.Edilul Sabarel Rosu este la primul mandat, el candidand in iunie 2016 pe listele PNL.