Ce alte orase europene au mai decis inchiderea scolilor din cauza frigului si a ninsorilor

In Plovdiv, primaria a decis sa tina scolile inchise pana pe 12 ianuarie. In perioada 9-11 ianuarie, scolile au fost inchise in Kyustendil, Gabrovo, Pazardzhik, Silistra, Montana, Regiunea Sofia si in orasele Dimitrovgrad, Haskovo, Topolovgrad, Lukovit, Strazhitsa, Stambolovo, Maritza, Sadovo si Stamboliiski.Scolile in regiunea Yambol sunt inchise pana pe 11 ianuarie din cauza unei epidemii de gripa.In perioada 9-10 ianuarie scolile au fost inchise in regiunea Stara Zagora si in orasele Veliko Turnovo, Vratsa, Mezdra, Roman, Krivodol, Borovan, Hajredin, Teteven and Ugurchinsi Haskovo, Pernik, Plovdiv.Inchiderea scolilor a fost decisa deoarece temperatura din salile de clase nu era corespunzatoare, circa 70% nedepasind pragul de 18 grade C stabilit prin lege.Mai multe scoli din sudul Italiei au fost inchise luni din cauza gerului, anunta ANSA, citata de The Guardian. Fantana din Piata Sf. Petru a inghetat duminica noaptea.Valul de frig din Grecia a dus la inchiderea majoritatii scolilor din regiunea Attica, anunta BBC Rybnik, un oras din sudul Poloniei, a luat decizia de a inchide scolile si a oferi transport gratuit din cauza nivelului alarmant de smog . Autoritatile spera ca prin aceasta masura sa protejeze copiii si sa imbunatateasca calitatea aerului. Copiii vor sta acasa marti si miercuri.Guvernul va dezbate cum sa combata smogul dupa ce poluarea aerului a depasit limitele admise in aceasta saptamana in Warsovia si in zonele industriale din sud, dupa valul de frig care a lovit Europa.In Bucuresti scolile au fost inchise de pe 9 ianuarie si vor ramane inchise toata saptamana. la fel si in Constanta si Vrancea. In Tulcea, scolile vor ramane functionale cel putin miercuri si joi, potrivit News.ro.Cursurile in invatamantul prescolar, gimnazial si liceal vor fi suspendate si miercuri in toate unitatile din judetele Brasov si Dambovita, informeaza Agerpres.Cursurile vor fi suspendate total miercuri in Bucuresti si Arges si partial in Caras-Severin, Valcea, Sibiu si Alba, potrivit unei centralizari realizate marti pana la ora 9.00 de Ministerul Educatiei Nationale.Europa se confrunta cu un val de frig polar, cu temperaturi extreme, fiind afectate Polonia, Cehia, Bulgaria, Italia, Macedonia, Serbia, Belarus, Turcia.Potrivit AFP, acest val de frig venit din Scandinavia a provocat numeroase accidente rutiere. Zece persoane au murit de frig duminica in Polonia, unde temperaturile raman sub -20 de grade C in anumite regiuni.Alte zece persoane murisera vineri si sambata in aceeasi tara. In Cehia, trei persoane, dintre care doua fara adapost, au murit de frig vineri si sambata la Praga, unde temperaturile au scazut sun -15 grade C.Potrivit previziunilor meteo, temperaturile se anunta usor in crestere in zilele urmatoare in Polonia, dar vor ramane mult sub zero.Valul de frig a inceput sa se atenueze in Europa vestica, unde sapte persoane au murit in week-end in Italia, dintre care cinci persoane fara adapost. Dintre acestia, unul era roman.In Balcani, temperaturile au scazut pana la -28 de grade in acest week-end in Macedonia, unde o persoana fara adapost in varsta de 68 de ani a fost descoperita moarta in capitala Skopje.In Serbia, temperatura cea mai scazuta a fost inregistrata duminica in Sjenica, in sud-vest, cu cel putin minus 33 de grade, iar circulatia pe Dunare si pe Sava a fost intrerupta.In capitala Belgrad, zeci de migranti blocati de inchiderea rutei Balcanilor s-au refugiat intr-un depozit dezafectat in apropiere de gara, din cauza temperaturilor care au atins -15 grade in noaptea de duminica spre luni.Acesti migranti refuza sa intre in centrele oficiale de primire pentru a fi trimisi in tarile din care au intrat in Serbia (Bulgaria sau Macedonia).In Belarus, doua persoane au murit de frig duminica. Temperaturile, care au cazut la -30 in week-end, vor urca spre -15 luni.Temperatura era de -25 grade la Moscova.In Turcia, un strat gros de zapada acoperea luni Istanbulul pentru a treia zi consecutiv, provocand anularea unor zboruri.Traficul prin Bosfor, una dintre cele mai aglomerate stramtori din lume, a fost din nou complet intrerupta luni.