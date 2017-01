​Primaria sectorului 4 a aplicat 20 de amenzi agentilor economici care nu au curatat trotuarele de zapada si nu au indepartat turturii

"Luni, 9 ianuarie, s-au dat primele sanctiuni din acest an pentru agentii economici care nu au respectat legea si nu au deszapezit trotuarele aferente zonelor in care isi desfasoara activitatea. 20 de echipe mixte, formate din inspectori ai primariei si politisti locali, vor continua actiunile de instiintare si control in perioada urmatoare, urmand ca cei care nu se conformeaza prevederilor legii si pun astfel in pericol siguranta locuitorilor sectorului sa suporte consecintele legale", se arata intr-un comunicat emis de Primaria sector 4.